Поток российского газа в Германию начал иссякать. Москва прикрутила немецкие краны, - "МК"

09:18 13.05.2022

Поток российского газа в Германию постепенно иссякает. Сначала поставки застопорились из-за ограничения транзита через Украину, а затем сырье перестали получать бывшие дочерние предприятия "Газпрома", которые попали под ограничительные меры, объявленные 11 мая российским правительством. По разным оценкам, речь идет о 25–50% ежедневной отгрузки сырья. Не исключено, что в ближайшие дни упадет газовый экспорт из России и в другие европейские страны, поскольку "черный список" Москвы немецкими предприятиями не ограничивается.



Москва прикрутила немецкие краны



О прекращении поставок газа ряду немецких торговых организаций, принадлежащий компаниям Gazprom Germania и Gazprom Marketing & Trading, сообщил министр экономики Германии Роберт Хабек. До последнего момента эти структуры принадлежали "Газпрому", однако в апреле Берлин распорядился передать управление над ними Федеральному сетевому агентству ФРГ. "У нас не выполняются из России поставки в объеме 10 млн кубометров газа ежедневно", - заявил немецкий министр, напомнив, что вечером 11 мая российское правительство утвердило перечень европейских компаний, попадающих под наложенные нашей страной контрсанкции.



Постановление, о котором говорит Хабек, включает в себя 31 европейскую компанию так или иначе относящуюся к импорту энергоресурсов из нашей страны. Германия в списке представлена в наибольшей степени - сразу 10 фирмами, основной деятельностью которых является продажа и хранение закупленного топлива.



Помимо бывших "дочек" российской монополии, удар нанесен и по немецкой торговой группе Wingas/WIEH/WIEE, которая владеет значительным пакетом долгосрочных контрактов на поставку российского газа. С попавшими в "черный список" фирмами запрещено заключать любые сделки и проводить операции с ценными бумагами. Кроме того, морским судам, принадлежащим опальным компаниям, не разрешат заходить в российские порты.



В целом на Gazprom Germania и Wingas приходится около 20% поставок сырья из нашей страны на газовый рынок ФРГ. Берлин уверен, что способен компенсировать утраченные объемы из других источников, и даже нашел альтернативного поставщика, название которого пока предпочитает не разглашать. Другие участники Евросоюза не разделяют подобного оптимизма. По мнению экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, Германии стоит готовиться к "очень тяжелым временам". В частности, серьезно пострадает немецкая химическая отрасль, в которой проблемы с поставками углеводородов с западносибирских месторождений рискуют привести "к массовым увольнениям работников вкупе с рецессией гораздо больших масштабов, чем прогнозируют экономисты".



Между тем уже в ближайшем будущем о перебоях с поставками энергоресурсов из России могут заявить сразу несколько европейских государств, поскольку только Германией санкционный список Москвы не ограничивается. Газовый вентиль может оказаться перекрытым не только в направлении уже упомянутой Австрии, но и в сторону Венгрии, Болгарии, Великобритании, Швейцарии, Бельгии, Словакии, Франции, Италии, Чехии, Румынии и Польши. Некоторые из этих государств, в частности Болгария, Великобритания и Польша, уже давно отказались от российского сырья, однако такие страны, как Венгрия, Франция, Италия и Чехия, в энергобалансе которых преобладает голубое топливо из нашей страны, могут столкнуться с топливным дефицитом.



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По мнению эксперта Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Юшкова, ультиматумы, которые ранее ставил "Газпром", касающиеся перехода на оплату своих экспортных углеводородов в рубли, а теперь постановление правительства о введении санкций постепенно достигают поставленной цели. "Если верить Bloomberg, то рублевые счета в Газпромбанке, предназначенные для закупки российского газа, открыли 20 европейских компаний. Еще более десятка заполняют необходимые документы. Конечно, кто-то окончательно разорвет энергетические отношения с нашей страной, но "Газпром" уже готов перебросить свои интересы в азиатском направлении, где наши углеводороды будут покупать с удовольствием.



Неприятный осадок оставляет лишь два возможных последствия: попавшие в "черный список" европейские компании могут предъявить "Газпрому" иски, на успех в судебные процессах по которым в нынешних условиях вряд ли стоит рассчитывать, а азиатские покупатели наверняка потребуют значительных дисконтов, с которыми России придется смириться", - предупреждает эксперт.



Авторы: НИКОЛАЙ МАКЕЕВ