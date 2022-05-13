Сын главы ГКНБ Кыргызстана Ташиева продолжит футбольную карьеру в "Барселоне"

09:43 13.05.2022

Сын главы ГКНБ Кыргызстана Ташиева продолжит футбольную карьеру в системе "Барселоны"



Футболист из Кыргызстана, сын главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики Камчыбека Ташиева Эмирхан Кадыршаев зачислен в состав академии "Барселоны". Об этом сообщает официальный сайт Кыргызского футбольного союза.



17-летний футболист уже приступил к занятиям с одноклубниками на одном из тренировочных полей академии "Барселоны".



Выпускником академии "Барселоны" является еще один кыргызстанский футболист - Эрбол Атабаев. На май 2022 года Атабаев является игроком клуба "Динамо" (Махачкала), который выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата России.



Эмирхан Кадыршаев начинал заниматься в ошской академии футбола имени Асыла Момунова. Тренировался в составе бишкекского "Илбирса". Проходил просмотр в московском "Спартаке". В возрасте 15 лет был зачислен в академию Паоло Росси в итальянской Перудже, где проучился полтора года. До перехода в академию "Барселоны" занимался на базе испанского клуба "Леванте".



13.05.22