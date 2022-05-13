|10:54 КоронаВирус не в курсе, что он закончился. Грядут новые заразные времена
10:52 Киевское закулисье становится смертельно опасным. Кто убил Жванию? - "СП"
10:48 Пьяное и наглое руководство МО Киргизии безобразничает на дорогах
10:47 В чем сила китайской "цифры"
10:46 "Большое Евразийское партнерство: взгляд с Востока". Научная конференция в Томске 18.05 (анонс)
09:51 Заборы бросают вызов. От США до Китая через Украину, - Дмитрий Выдрин
09:49 "Хлеб, золото, наган" украинской власти, - Ростислав Ищенко
09:43 Сын главы ГКНБ Кыргызстана Ташиева продолжит футбольную карьеру в "Барселоне"
09:18 Поток российского газа в Германию начал иссякать. Москва прикрутила немецкие краны, - "МК"
08:46 Члена КырЦИК Эшимова Кырсуд оправдал за взятку в $550 тысяч. Ввиду примирения сторон...
08:31 Таджикистан может стать горячей точкой, - В.Панфилова
07:29 Россия оказывается бенефициаром продуктового кризиса, - О.Соловьева
06:40 Газовые клещи: Европа из-за Украины загоняет себя в топливный тупик
01:00 Wall Street Journal: Цены на энергоресурсы растут. Европа под ударом
00:59 Что значит решение Хельсинки вступить в НАТО
00:54 Какие старые проблемы унаследует новая Абайская область Казахстана? - А.Бектенова
00:50 Пока Байден "спасает" Украину, в США нечем кормить детей, - Washington Post
00:49 Казахстан. Кадры решают все, или Партийная перезагрузка 2.0, - С.Маселов
00:40 Индия при помощи Су-30МКИ испытала свою новую сверхзвуковую крылатую ракету
00:23 Все более странная война. О казахстанской нефти для украинских танков и о других чудесах, - В.Шацких
00:08 Кыргызский Муфтият призывает не искажать Коран ради политики
|21:05 Россия и Китай в этом году увеличили взаимный товарооборот почти на 30%
20:56 Европа: начало конца, - Владимир Винников
15:34 Хоккей докатился до Самарканда
15:27 Баткенский чиновник Ураимов разоблачен как гражданин России
14:59 Сценарии распада монополии цифровых гигантов, - Михаил Хазин
14:56 В котлах гибридных войн, - Андрей Фурсов
13:12 Пенсионер Осмоналиев назначен главой Нацкомиссии по государственному языку и языковой политике при президенте Кыргызстана
13:08 Греем уши. Немцы вспоминают трудное русское слово "буржуйка", - "СП"
13:05 "Не отрывайте людей от полевых работ". В таджикском Пенджикенте отменены концерты популярных исполнителей
13:04 Мэрия Бишкека не может содержать школу "Газпром-Кыргызстан", ее передадут РФ
13:02 Почему уроженцы Таджикистана воюют в Украине с обеих сторон
12:56 КырКлоунада. Трое вице-мэров Бишкека назначены незаконно. Прокуратура внесла протест
12:27 Спасительная клизма. Тело Саакашвили перетащили из тюрьмы в частную лечебницу
12:24 Миллер загрустил. Украина гадски не дает "Газпрому" качать российский газик европейским "партнерам"
10:55 Сель затопил "анклавную" дорогу Сох-Риштан
10:29 Второй американский ленд-лиз – на этот раз для поддержки фашизма, - В.Катасонов
10:27 Евросоюз опрокидывает прежние правила поведения на мировом рынке, - Е.Пустовойтова
09:50 Об истории. Хватит переписывать, пора - изучать, - Данияр Ашимбаев
09:45 Битва волшебных птиц. Либеральная Европа фашизируется, - А.Проханов
09:27 США срочно эвакуировали материалы химлабораторий на Украине
09:10 Референдум встанет Казахстану в 16 млрд тенге
09:07 Евразийская интеграция и Казахстан, - А.Савельев
07:02 Афганский Фронт сопротивления открыл сезон охоты на талибов, - И.Субботин
01:52 "Мои предки Родину от нацизма защищали, и я буду защищать", - Владимир Машков
00:48 В "Узбекнефтегаз" пришла новая команда топ-менеджеров
00:45 Казахстан через интеграцию с Турцией порывает с Россией
00:41 Мирзиеев раскритиковал зерновую госкомпанию "Уздонмахсулот" за неэффективность и хищения
00:38 Распад Великобритании неизбежен? - Игорь Веремеев
00:11 "Возвращенец" Ширшов сдал Жапарову заначки Бакиевых и компромат на ряд VIP-ов
00:10 Анатомия предательства. Кравчук и распад СССР, - М.Ростовский
|Сын главы ГКНБ Кыргызстана Ташиева продолжит футбольную карьеру в "Барселоне"
09:43 13.05.2022
Сын главы ГКНБ Кыргызстана Ташиева продолжит футбольную карьеру в системе "Барселоны"
Футболист из Кыргызстана, сын главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики Камчыбека Ташиева Эмирхан Кадыршаев зачислен в состав академии "Барселоны". Об этом сообщает официальный сайт Кыргызского футбольного союза.
17-летний футболист уже приступил к занятиям с одноклубниками на одном из тренировочных полей академии "Барселоны".
Выпускником академии "Барселоны" является еще один кыргызстанский футболист - Эрбол Атабаев. На май 2022 года Атабаев является игроком клуба "Динамо" (Махачкала), который выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата России.
Эмирхан Кадыршаев начинал заниматься в ошской академии футбола имени Асыла Момунова. Тренировался в составе бишкекского "Илбирса". Проходил просмотр в московском "Спартаке". В возрасте 15 лет был зачислен в академию Паоло Росси в итальянской Перудже, где проучился полтора года. До перехода в академию "Барселоны" занимался на базе испанского клуба "Леванте".
13.05.22