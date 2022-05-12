"Хлеб, золото, наган" украинской власти, - Ростислав Ищенко

09:49 13.05.2022 "Хлеб, золото, наган" украинской власти



Ростислав Ищенко

12.05.2022,



Америке надо (жизненно необходимо), чтобы Украина воевала против России как можно дольше. Пока Киев "сдерживает Москву" на дальних подступах к Европе, у Вашингтона есть время на работу с европейскими партнерами, с целью их более активного (в том числе и прямого военного) участия в борьбе с Россией



Проиграв экономический блицкриг против России и проигрывая экономическую войну на истощение, США судорожно ищут любой способ затянуть противостояние, сделать его более ресурсно затратным для России, добиться хоть какого-то общественного недовольства, зацепившись за которое, можно будет качнуть ситуацию в стране и заставить Москву, по примеру 1917 и 1991 годов, проиграть уже выигранную войну из-за внутренних неурядиц. Иных вариантов у США нет - конец доллара, а вместе с ним и американской экономики виден уже невооруженным глазом.



Впервые за последние сто лет столкнувшись с острой ресурсной недостаточностью, американцы пытаются разумно и экономно распорядиться оставшимися у них возможностями. Разумеется, разумно и экономно в специфическом американском понимании. Несмотря на то, что союзников (точнее, вассалов) им не жаль, приходится расходовать их не сразу, а по-очереди, иначе можно уже завтра остаться "голым гегемоном".



У Украины есть желание и готовность властей воевать с Россией до последнего украинца, есть несколько десятков тысяч мотивированных и подготовленных нацистов в составе силовых структур и есть миллионная масса безропотного пушечного мяса. Единственное, чего Киеву не хватает для войны - это оружие, слишком быстро российской армией выбивается техника и уничтожаются склады с расходными материалами. Значит, надо оружие Киеву дать. И американцы вначале стимулируют восточноевропейцев к передаче Украине остававшейся у них старой советской техники, а затем организовывают массовую кампанию поставок уже чисто западного вооружения Киеву.



Впрочем, довольно быстро выясняется, что ресурсы коллективного Запада весьма ограничены - национальные европейские ВПК американцы долго и целенаправленно вытесняли с рынка как конкурентов. Не то чтобы совсем уж получилось, но, по крайней мере, запасов лишнего вооружения и техники у Европы не оказалось - им себя защищать нечем, не то что Украине помогать.

Надо отдать должное американцам. Они, судя по всему, действительно постоянно держат руку на пульсе своих европейских партнеров и лучше последних знают их внутреннюю ситуацию. По крайней мере, отсутствие в Европе необходимых запасов оружия, техники и расходных материалов не удивило американцев. Более того, у них оказался готов очередной закон о ленд-лизе, который Байден подписал 9 мая. Закон был внесен в конгресс еще 10 января, что свидетельствует о том, что США довольно точно прогнозировали развитие событий на Украине и по мере возможности готовились расшить все узкие места.



Теперь Украина может заказывать в США вооружения в долг. Понятно, что этот долг никогда не будет отдан. Независимо от исхода глобального противостояния, украинское государство нежизнеспособно, а значит, долги не отдаст. Если раньше США еще могли надеяться, что долги можно будет повесить на Россию, мотивировав это тем, что именно Москва уничтожила украинскую государственность, то после начала открытой экономической войны, кражи части российских золотовалютных резервов, попыток конфискации принадлежащей россиянам собственности за рубежом, включая легально приобретенные предприятия и/или доли в них и прочие бандитские акции, направленные против интересов России и ее граждан, Кремль четко дал понять, что не планирует обращать внимания на "правила", установленные и постоянно изменяемые Западом.



Об этом, в частности, свидетельствует отказ от проведения в Херсонской области референдума о воссоединении с Россией и готовность принять чисто административное решение об интеграции в состав России как этого, так и иных регионов Украины (число и состав которых не определены). Москва мотивирует свою позицию тем, что Запад все равно не признает результаты референдума в Крыму, значит, нечего с ним и цацкаться. Понятно, что подход к проблеме украинского долга будет аналогичным: как сказали нам по поводу "долга Януковича": кто брал, тот пускай и платит.



Но ВПК США не работает бесплатно. Поэтому Вашингтон выделяет бюджетные деньги (35 миллиардов долларов) на помощь Украине. Из них 20 миллиардов - военная помощь. Это те средства, на которые Киев уже сейчас может заказывать в США оружие и технику.



Итак, "золото" и "наган" (купленный за это золото) Украине предоставляют США. Украинское пушечное мясо расходуется совершенно бесплатно - чего за это платить, если им нравится? Да и сама киевская власть не против под предлогом "защиты отечества" утилизировать на фронте наиболее радикальный внутриполитический элемент, постоянно этой власти угрожающий.



А что же хлеб?



А хлеб находится в портах Украины. По оценке премьера Шмыгаля, его там скопилось 9 миллионов тонн. По оценке ООН, 4,5 миллиона тонн. Украина обвиняет Россию в том, что та препятствует вывозу зерна. Россия обращает внимание на то, что неоднократно предлагала гуманитарные коридоры для вывоза, но вместо того, чтобы ими воспользоваться, Украина минирует выходы из своих портов. США и ЕС пока не рвутся обвинять Россию. Просто Вашингтон заявляет, что необходимо срочно организовать вывоз с Украины 20 миллионов тонн зерна, а ЕС, что 25 миллионов. В принципе, числа близкие. Попытка организовать вывоз автомобильным транспортом и по Дунаю, через Румынию и Болгарию, привела к огромным пробкам из зерновозов на границе. В общем, есть полное ощущение, что вывозу зерна препятствует кто-то настолько влиятельный, что может не только самозаблокировать украинские морские порты, но и остановить сухопутный вывоз (через западную границу).



Это выше возможностей как российских, так и украинских властей. ЕС теоретически мог бы организовать блокаду, но страшно боится призрака голода и борется с повышением цен, так что это не он. Зато США не только в состоянии заставить украинские власти самозаблокировать вывоз, но и интерес у них просматривается.



Дело в том, что вывозимое с Украины зерно должно пойти в Европу и на Ближний Восток, где составит конкуренцию американскому. Искусственное создание кризиса вывоза приведет к дополнительному повышению цен, на чем американцы смогут заработать. Лишенные украинской альтернативы, европейцы и арабы будут вынуждены запасаться американским зерном и платить за него повышенную цену. Когда же американские запасы иссякнут, Вашингтон, может быть, и разблокирует украинское зерно, а может быть, еще и попытается оттеснить от него европейцев (не способных вывезти самостоятельно), с тем чтобы по дешевке выкупить его у Украины, а затем дорого перепродать Европе, дважды заработав на последней.



Понятно, что Киев в любом случае теряет деньги. Но кого это волнует? Ведь этим хлебом, по сути, уже сегодня (за счет роста цен на продовольствие) оплачиваются американские "золото" и "наган".

Более того, организация массового вывоза хлеба с Украины, на фоне неспособности украинских властей организовать посевную и уборочную кампании, по оценке украинских экспертов, уже к концу текущего года может привести к массовому голоду на Украине. Следовательно, вывозя зерно, американцы демонстрируют, что по их мнению, "золото" и "наган" не помогут Украине продержаться дольше, чем до конца года. Так что не исключено, что ленд-лизовское оружие, будучи оплачено американским бюджетом и украинским хлебом, дойдет до Украины далеко не в полном объеме. Зачем отдавать России в качестве трофеев то, что можно второй раз продать полякам или прочим шведам?



Каждое движение США должно быть кем-то оплачено. В конечном итоге платой служили человеческие жизни. Только после Второй мировой войны европейцы платили не своими, а африканскими и азиатскими жизнями, сами же были в числе бенефициаров американского мира. Теперь очередь платить жизнями дошла до Европы. Украина лишь сыграла роль ключа зажигания - на больше ее ресурсов не хватило. Европа же должна стать главным бензобаком, питающим мотор американской войны с Россией. Источник - ukraina.ru

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