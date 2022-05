В чем сила китайской "цифры"

10:47 13.05.2022

Даже технологичные гиганты Америки начинают отставать от компаний из КНР



Константин Ольшанский



Китайские интернет-компании по всем параметрам превосходят американские. Пекин строит цифровой бизнес по всему миру - снимает кино, создает компьютерные игры, прокладывает сети связи, запускает интернет-магазины. Все - честно, эффективно и прозрачно, без грязных игр в политику, которыми грешат янки. Грешат - и проигрывают Пекину вчистую.



Китайцы потеснят "Дисней", а Россию научат цифровой автономии



В сотне крупнейших компаний Китая почти четверть - телекоммуникационные. Причем названия большинства из них за последние годы стали хорошо известны и россиянам: Alibaba, Baidu, Xiaomi…



Есть и те, которые пока лишь готовятся прорваться на российский рынок и, наверняка, займут на нем доминирующие позиции. Скажем, самая дорогая китайская компания в истории - это Tencent, рыночная капитализация которой уже в 2018 году превысила полмиллиарда долларов. А в прошлом году китайский гигант стоил чуть меньше 1 триллиона (если быть точным, $916 миллиардов).



Tencent в России пока что наиболее известен как разработчик онлайн-игр: компания купила более десятка крупнейших игровых компаний в разных странах мира. Например, Epic Games, которой принадлежит международный игровой феномен Fortnite - в нее играет почти 150 миллионов человек по всему миру. А это, стоит заметить, больше, чем население России.



А еще китайской компании принадлежат всемирно известные игры Halo, Hay Day, League of Legends, Call of Duty, на которых было воспитано не одно поколение подростков во всем мире. Можно представить, какое мощное влияние китайская компания имеет на умы.



А еще Tencent вкладывается в производство фильмов. Это и китайские патриотические блокбастеры (например, "Восемь сотен", повествующая про Корейскую войну), и боевики.



Название Tencent наверняка скоро будет звучать в российском обиходе все чаще. Технологичный гигант имеет огромный опыт по развитию импортозамещающих программ - это мессенджер WeChat, социальная сеть Qzone, видеохостинги Tencent Video, музыкальные стриминги JOOX, QQ Music и Tencent Music.



Все эти сервисы для китайцев заменяют американские ресурсы - те самые, которые сейчас запрещены в России за экстремизм. Китайцы, как видно, намного раньше россиян осознали пагубность американского технологического влияния. И китайская молодежь вовсе не страдает из-за отсутствия американцев в интернете.



Так что опыт Tencent наверняка может оказаться востребован и в России, которая на фоне санкций вынуждена фактически с нуля выстраивать собственный цифровой мир.



"Цифровой Шелковый путь" проложили в десятки стран. Теперь и в Россию



Си Цзиньпин еще в 2015 году провозгласил технологическую инициативу "Цифровой Шелковый путь". Китайские власти поддерживают телеком-компании, чтобы они активнее осваивали зарубежные рынки - а это позволяет усилить коммерческое и политическое влияние Пекина.



Китайские компании прокладывают оптоволоконные кабели в Азии, Африке и Латинской Америке, строят центры обработки данных и "умные города". А за время пандемии китайские телеком-компании шагнули еще и в медицинскую сферу: Huawei и Alibaba стали мировыми лидерами в сфере цифрового здравоохранения и дистанционного лечения. Это - уже не будущее, а настоящее.



Американцы и близко не могут позволить себе такой господдержки телекоммуникационных компаний, как китайцы. Например, Huawei была открыта льготная кредитная линия, которая в какой-то момент превысила $100 миллиардов, пишет экономический аналитик Сэм Ольсен в издании The Hill. За счет этого Huawei превзошла всех своих конкурентов не только по цене, но и по вложениям в НИОКР.



Американские компании заметно отстают от китайских. Например, Oracle (один из технологических гигантов Америки - тот самый, который уже сбежал из России) в три раза отстает от Huawei по размеру глобального присутствия. А все потому, пишет Сэм Ольсен, что американцы самонадеянно тратят деньги только на уже освоенные рынки - новые страны им неинтересны.



В отличие от Китая, который смело открывает все новые и новые рынки.



Вашингтон режет куриц, несущих золотые яйца. Китай - выводит новых



Выход новых китайских телеком-компаний на российский рынок вполне соответствует стратегии "Цифрового Шелкового пути". Китайские власти в такой экспансии только заинтересованы. Скажем, помимо Alibaba в Китае одну из лидирующих позиций занимает Meituan, который развивает сеть доставки еды и товаров.



Также интерес к выходу на российский рынок может проявить оператор электронной коммерции NetEase. Есть в России и рыночные ниши, где у китайцев вообще не будет конкурентов. Например, компания Pinduoduo (она входит в сотню крупнейших в Китае с рыночной капитализацией почти $55 млрд. - на порядок больше, чем у "Яндекса") сделал бизнес в цифровом агропроме.



Компания создала интернет-платформу, которая напрямую связывает фермеров, сельхозкомпании, а также продавцов сельхозпродукции с компаниями - потребителями. Пользуются платформой более 12 миллионов китайских производителей сельхозпродукции. В России, еще раз повторимся, ничего подобного нет. Хотя, если придут китайцы, - будет.



Pinduoduo - не единственный пример, как быстро сделать миллиарды в Интернете. Еще один пример - это уже сверхпопулярная в России соцсеть TikTok, которой пользуется 1,2 миллиарда человек.



Если, например, Tencent только в перспективе может создать для россиян некий аналог запрещенных за экстремизм американских соцсетей, то TikTok уже давно в России. Как пишет издание KR-Asia, владельцы TikTok активно развивают платформы электронной коммерции, которые по темпам роста уже превзошли Amazon и запрещенный Facebook.



Теряющим лакомый рынок американцам стоит призадуматься - может, хватит играть в политику, принося в жертву ей даже успешный бизнес. Но Вашингтону не впервой резать курицу, несущую золотые яйца.