Пьяное и наглое руководство МО Киргизии безобразничает на дорогах

10:48 13.05.2022

Аида ДЖУМАШОВА



В Бишкеке начальник управления Минобороны ехал по встречной полосе



В Бишкеке военнослужащий Минобороны ехал по встречной полосе. Видео происшествия опубликовал пользователь Instagram.



На кадрах видно, как служебное авто оборонного ведомства едет по встречной полосе. По информации автора, происшествие зафиксировали на улице Боконбаева.



Из собственных источников 24.kg стало известно, что за рулем автомобиля, запечатленного на видео, начальник главного оперативного управления Минобороны Алмаз Кожошев.



Днем ранее в ДТП попал начальник главного управления воспитательной работы Минобороны Мирбек Казымбеков. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.



