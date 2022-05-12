 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Киевское закулисье становится смертельно опасным. Кто убил Жванию? - "СП"
10:52 13.05.2022

Киевское закулисье становится смертельно опасным
Кому выгодна гибель известного украинского политика Давида Жвании

Светлана Гомзикова
Материал комментируют:
Василий Стоякин

На Украине найдено тело 55-летнего экс-депутата Верховной Рады от Одесской области, банкира Давида Жвании. Он был одним из тех, кого называют "архитектором" "Майдана", но в последние годы превратился в одного из главных критиков киевского режима, а потому стал для украинской власти очень неудобен.

Первым о гибели известного политика сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. С его слов, Жвания якобы попал 9 мая под артобстрел в "серой зоне" неподалеку от российского блокпоста близ села Новопокровка Запорожской области. Но в этой истории, как он заметил, "больше вопросов, чем ответов".

Между тем, в официальную версию обстоятельств произошедшего верят не все.

Так, бывший украинский парламентарий, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев считает, что к смерти Жвании имеет прямое отношение Служба безопасности Украины.

"Давид был со мной в разных лагерях. Но Давид в последнее время разоблачал „Майдан". Долгая и непубличная история, почему он это делал, но факт остается фактом. По этой причине Давид попал в списки нелояльных и был приговорен СБУ на устранение в случае обострения ситуации с Россией (формулировка спикера изменена редакцией)", - написал он в своем Telegram-канале.

Царев уверен, что "Давида убили и труп вывезли в серую зону, чтобы легализовать смерть. Якобы не в СБУ его убили, а на фронте случайно погиб". Причем, как он пишет, "Жвания один из очень большого списка людей, кого заранее приговорили на смерть. Один из тех, кого я предупреждал, и кто меня не услышал".

Первый замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов также не верит в случайность "загадочной" смерти Жвании.

Зеленский, по его мнению, довольно умело использует свою репрессивную машину, особенно в условиях боевых действий. Преследование тех, кто не согласен с режимом, "вышло абсолютно на новый уровень, политическое и информационное поле зачищено под ноль. Блогеры под арестом, оппозиционные политики либо вынуждены были сбежать, либо в тюрьме, либо стараются свой нос не показывать". А Жвания, который в свое время был особо приближенным к Петру Порошенко, "знал все, что происходит в украинском политическом закулисье".

Иначе говоря, как жесткий критик украинских властей, в которого он превратился в последние годы, стал для них просто очень опасным.

Напомним, в июле 2020 года бывший парламентарий в открытом заявлении на YouTube признал себя соучастником преступного захвата власти Порошенко и его командой в 2014 году. Тогда же он предложил Генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой вызвать его на допрос, пообещав дать показания против всех путчистов: самого себя, Порошенко, Яценюка, Турчинова, Кличко и других.

В частности, Жвания готов был предоставить следственным органам обстоятельства дачи взятки в размере пяти миллионов евро, которые он и Павел Климкин передали через посольство Украины в Германии для одного высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны ЕС. Единственное условие, которое было выдвинуто со стороны Давида Жвании, это обеспечение его личной безопасности.

Однако украинская прокуратура оставила его заявление о преступлениях лидеров "Майдана" без внимания. Как и его слова о грозящей ему лично опасности. Теперь неудобный политик мертв. И, как утверждают источники украинского ТГ-канала "Легитимный", его "убрали" под шумок боевых действий, списав все на обстрел. Потому что он "слишком много знал".

Может ли, в таком случае, смерть Жвании (а до него - бывшего нардепа, кандидата на пост президента Украины Александра Ржавского и члена украинской делегации на первых переговорах с Россией, банкира Дениса Киреева) свидетельствовать о том, что киевский режим приступил к физическому устранению нелояльных политиков?

- Все подробности гибели Жвании мы не знаем и, скорей всего, никогда не узнаем, - комментирует ситуацию директор украинского Центра политического маркетинга Василий Стоякин.

- Это не та информация, которая куда-либо уходит из соответствующих кругов. Там очень много вопросов. В частности, почему Жвания выступал с этими разоблачительными заявлениями.

Слухи ходят самые различные. Понятно, что никакого доверия к украинской юридической системе у него не было, но ему зачем-то было нужно, скажем так, втолкнуть эти темы в политический дискурс, чтобы о них говорили. Зачем было нужно, совершенно непонятно. То есть, у него лично вряд ли был такой интерес. Скорее всего, его кто-то попросил. И эта просьба, видимо, опиралась на какие-то ростки давления на бизнес самого Жвании.

Что касается версий его гибели, то Царев, конечно, знает очень много. И его мнению, в принципе, в таких вопросах можно доверять. Но и то, что ходит на уровне слухов, в общем-то, имеет полное право на существование. У Жвании, действительно, как бы были вопросы в отношении Порошенко.

Правда вся история пока выглядит крайне мутно, сложно и совершенно непонятно. А главное те люди, которые точно знают, о чем шла речь, они, скорее всего, никогда ничего внятного не скажут по этому поводу. Более того, даже если создадутся условия, когда их будут о чем-то спрашивать, то о смерти Давида Важаевича спросят в последнюю очередь. И вряд ли это будет кого-то сильно интересовать.

Покойный не был святым человеком. К нему была масса претензий и вопросов самого разного плана. По поводу его политической деятельности, по поводу ведения бизнеса и по поводу личных моральных качеств. Поэтому сильно по нему плакать никто не будет.

"СП": - Геращенко опубликовал свой пост о гибели Жвании с хэштегом "предатели". Следует ли ожидать, что он будет и дальше пополняться?

- Нет, не следует. Дело в том, что Геращенко, насколько я помню, этим хэштегом все вообще помечает, что имеет отношение к людям, которые нынешней власти не нравятся. То есть, когда речь идет об аресте Медведчука или еще о ком-нибудь, то обозначается все точно так же.

Здесь речь идет о том, что сам Геращенко воспринимал и воспринимает Жванию как политического противника нынешней власти. А был ли он, на самом деле, политическим противником нынешней власти, кто его знает…

И то, что он погиб в "серой зоне", направляясь якобы к блокпосту российских войск, оно может о чем-то говорить, а может ничего не говорить. Его могли заранее убить и потом туда отвезли. Таким образом, легализовав убийство.

Повторюсь, информации пока с гулькин нос. И можно только догадываться, что, собственно говоря, происходило.

"СП": - Но параллели с гибелью Киреева и Ржавкого как-то уж явно просматриваются? Вам не кажется?

- Случай конкретно со Жванией, это просто один из эпизодов расправы над людьми, которые почему-то стали неугодными действующей власти. Но мы даже не знаем, это, действительно, расправа, или это просто стечение трагических обстоятельств. Как, к примеру, в ситуации с Олесем Бузиной.

По всем внешним признакам это был достаточно случайный эксцесс. То есть, шли бандиты из АТО, увидели знакомое лицо, решили - "это нехороший человек" - и застрелили его. Потом их попытались привлечь к ответственности, но так и не привлекли. И сейчас оба занимают какие-то большие должности, но при этом продолжают оставаться под следствием по обвинению в убийстве.

То есть, с моей точки зрения, здесь какого-то государственного умысла нет. И в случае со Жванией может быть точно такая же история, если он, действительно, поехал на российскую сторону и попал под обстрел. Геращенко за этим объявил "перемогу". Но даже он, на самом деле, не говорит, что, как в случае с Бузиной, это был какой-то там "классический бандеровский атентат". Нет, не об этом идет речь. Погиб при обстреле. Почему, нет? Но верить здесь Геращенко и опираться на его свидетельства не совсем правильно. Потому что лгун он первостатейный.

"СП": - Откуда у Жвании было такое доверие к постмайданной прокуратуре и судебной системе на Украине, если он все знал?

- Там, действительно, очень много всего непонятного. Но, как мне представляется, было важно, чтобы он выступал со своими заявлениями не на какой-нибудь "подозрительной" площадке (с точки зрения среднего украинского патриота российская площадка крайне подозрительная и токсичная), а именно на украинской.

Однако я не думаю, что он что-то особенное знал. Да, Жвания был человеком информированным. Но вряд ли ему была известна истина в последней инстанции по большинству случаев, которые приобрели очень большую огласку. По тому же малайзийскому "Боингу", правду о котором он тоже обещал раскрыть.

В основном Жвания занимался вопросами финансово-хозяйственного обеспечения майданов, будучи, в первую очередь, бизнесменом, а не политиком. Это надо все-таки понимать. И вполне возможно, что эта вся история вообще не имела никаких выходов за пределы Украины. То есть, Жвании что-то обещали, потом не выполнили, кинули его, и он таким способом просто пытался вернуть награбленное.

По аналогии с тем же Зеленским, который совершенно не рвался выдвигаться на пост президента, но Коломойский поставил его перед фактом: либо он выдвигается, либо студия "1+1", которая транслирует его передачи и фильмы, не вернет "95-у кварталу" огромный долг. И Зеленский пошел. Почему такая история не могла бы иметь место со Жванией, например?

"СП": - А кому была выгодна его смерть?

- Смерть Жвании, скорее всего, была бы выгодна тем людям, которые стояли за организацией майданов 2004 и 2014 гг. То есть, для посольства США и западных спецслужб. Но у них, на самом деле, были свои способы нейтрализации разного рода угроз. Раз они этими способами не воспользовались - разрешали Жвании, что называется, болтать, значит, не так уж сильно были затронуты их интересы.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652428320


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