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КоронаВирус не в курсе, что он закончился. Грядут новые заразные времена
10:54 13.05.2022

Еще более заразен. Чем грозит новая волна коронавируса

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Мир накрывает вариант омикрон-штамма ВА.2. Гонконг с трудом оправился после мощной мартовской вспышки, многомиллионный Шанхай до сих пор в жестком локдауне. О том, придет ли эта волна в Россию и в чем особенность очередного мутанта, названного "стелс" ("невидимка"), - в материале РИА Новости.

Вторая волна "омикрона"

"Омикрон" появился на юге Африки в ноябре. Его особенность - огромное количество мутаций. Только в спайковом (шиповидном) белке, отвечающем за проникновение вируса в клетки человека, - до 30.

Этот штамм оказался легким, практически не давал осложнений, но был очень заразным и стремительно распространялся по планете. В США в январе-феврале было более 800 тысяч заболевших в сутки, в России в середине февраля доходило до 188 тысяч.

К марту вроде бы все успокоилось. Но уже в середине месяца в Германии, Великобритании, Дании и других странах опять отметили рост числа инфицированных. Во Франции второй пик пришелся на середину апреля, в Канаде подъем только начинается.

Первая волна "омикрона" пришла в Россию позже других стран. Возможно, то же произойдет и со второй

Для Китая, который придерживается стратегии "нулевого распространения COVID", нынешняя вспышка - крупнейшая с 2020-го. В Шанхае с 26-миллионным населением - самый жесткий локдаун за всю пандемию. Людям запретили выходить из дома, в город направили 38 тысяч медработников для ежедневного тестирования. Ограничения также ввели в Сиане, Шэньчжэне, некоторых других городах и во всей провинции Цзилинь.

В самоизоляции сейчас более 90 миллионов китайцев. Чтобы не останавливать производство, некоторые предприятия перешли на казарменное положение: сотрудники там и живут, и работают.

Заболеваемость снижается очень медленно: в конце марта было 25-30 тысяч в день, теперь - 18-19 тысяч. Правда, большинство случаев - бессимптомные. И за полтора месяца только восемь летальных исходов. Возможно, помогает полная вакцинация населения, завершенная в прошлом году.

Бессимптомные случаи начали массово выявлять с конца марта, когда ввели поголовное тестирование населения Шанхая и некоторых других городов - РИА Новости, 1920, 22.04.2022

© Иллюстрация РИА Новости

Бессимптомные случаи начали массово выявлять с конца марта, когда ввели поголовное тестирование населения Шанхая и некоторых других городов

Самый заразный вариант

Две волны "омикрона" связаны с разными линиями штамма: первая - с подвариантом ВА.1, вторая - с ВА.2, который называют "стелс-омикроном", "невидимкой", потому что стандартные ПЦР-тесты его не идентифицируют. Тут требуется дорогостоящее геномное секвенирование.

У ВА.2 многие мутации те же, что у ВА.1, но есть и отличия. Причем настолько существенные, что некоторые ученые предлагают присвоить ему собственную букву греческого алфавита. Восемь изменений - в шиповидном белке.

Согласно ВОЗ, этот подвариант - самый трансмиссивный. Передается в полтора раза быстрее, чем BA.1, а также легче преодолевает иммунитет, сформированный вакцинацией или ранее перенесенной инфекцией, в том числе исходным "омикроном".

В России на "невидимку" сейчас приходится около 80 процентов случаев COVID-19, но явного всплеска пока нет. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что вероятность новой волны коронавируса в стране высока. По его прогнозам, заболеваемость увеличится в конце мая или июне. Среднесуточные показатели уже повысились более чем в половине регионов.

Хотя госпитализаций и смертей при "стелс-омикроне" меньше, вирус по-прежнему опасен для пациентов из группы риска. Поэтому специалисты не хотят называть ВА.2 "легким" вариантом.

Мурашко рассказал, когда возможен подъем заболеваемости COVID-19

Многообразие "омикрона"

Эксперты считают, что "стелс-омикрон" может стать последним глобальным штаммом. Волна ВА.2 значительно слабее предыдущих. Кроме того, в мире наблюдается взрывной рост числа субвариантов "невидимки", а образование множества боковых линий, как правило, указывает на ослабление вируса.

На прошлой неделе департамент здравоохранения штата Нью-Йорк сообщил, что 90 процентов заражений - это два субварианта "стелс-омикрона" - BA.2.12 и BA.2.12.1. У обоих - дополнительные мутации в шиповидном белке, из-за чего они еще более заразные: распространяются соответственно на 30 и 90 процентов быстрее, чем их родоначальник ВА.2.

Линию BA.2.12 пока обнаружили в восьми странах, включая Канаду, Великобританию, Австралию и Израиль. Как правило, эти субварианты не дают даже локальных вспышек, а вносят вклад в общую волну "стелс-омикрона", усиливая генетическое разнообразие коронавируса.

В ЮАР вторая волна "омикрона", связанная с линией ВА.2, проявилась слабо, больше как продолжение первой

Ковид не в курсе, что он закончился

Ученые пытаются объяснить, почему сразу вслед за одним вариантом омикрон-штамма идет другой. Например, в Германии BA.1 и BA.2 настолько быстро сменили друг друга, что уместнее говорить о двойном пике одной волны, чем о двух разных.

"Стелс-омикрон" во многих странах совпал со снятием антиковидных ограничений. Возможно, считают специалисты, этот высокотрансмиссивный вариант циркулировал и раньше, но его сдерживали масочный режим и другие меры. У BA.2 риск повторного заражения на 25-30 процентов выше, чем, например, у дельта-штамма, вызвавшего третью глобальную волну пандемии.

Еще одна вероятная причина - у многих истек срок действия прививки. Про бустерную вакцину уже и не вспоминают, а зря. В Гонконге собрали статистику и выяснили, что только три дозы эффективно защищают от тяжелых случаев и смерти, особенно в группе старше 60 лет.

Источник - РИА Новости
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