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Кырпрез Жапаров запретил закрывать пляжи для местного населения
13:30 13.05.2022

13 мая 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Садыр Жапаров запретил закрывать пляжи для местного населения

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ "Об обеспечении права жителей населенных пунктов Иссык-Кульской области на доступ к пляжным зонам". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отмечает, что природный потенциал озера Иссык-Куль является достоянием ныне живущих и будущих поколений народа Кыргызстана. Но на сегодня многие курортно-рекреационные объекты (санатории, пансионаты, дома отдыха, коттеджные поселки), расположенные на территории курортно-рекреационной зоны озера Иссык-Куль, ограничивают жителям населенных пунктов доступ к пляжным зонам путем возведения различного рода ограждений.

"При этом зачастую игнорируются требования Закона "Об устойчивом развитии эколого-экономической системы "Иссык-Куль", постановления правительства "Об утверждении Правил застройки, благоустройства, технической эксплуатации и содержания объектов курортно-рекреационной территории Иссык-Кульской области" от 2 октября 2007 года № 445, в части обеспечения свободного доступа местного населения к пляжным зонам. Эти нарушения положений законодательства Кыргызстана вызывают недовольство у жителей населенных пунктов, расположенных в курортно-рекреационной зоне озера Иссык-Куль", - говорится в сообщении.

Для защиты экономических и социальных интересов жителей населенных пунктов и обеспечения их свободного доступа к пляжным зонам и предотвращения возможных негативных последствий президент подписал указ.

Документом установлено, что доступ жителей населенных пунктов Иссык-Кульской области, расположенных в курортно-рекреационной зоне озера Иссык-Куль, к пляжным зонам не подлежит какому-либо ограничению.

Глава государств поручил с 1 июля 2022 года обеспечить беспрепятственный доступ граждан к пляжным зонам, расположенным в черте соответствующего населенного пункта, в том числе на территориях санаториев, пансионатов, домов отдыха, коттеджных поселков независимо от форм собственности.

Он также распорядился демонтировать ограждения (стены, решетки, металлические сетки), расположенные в пляжных зонах озера Иссык-Куль, которые не предусматривают распашные калитки и препятствуют свободному доступу к ним граждан, а также запретить их дальнейшее возведение.

Президент обязал руководителей санаториев, пансионатов, домов отдыха, коттеджных поселков независимо от форм собственности оборудовать пляжную зону биотуалетами.

Глава государства также обязал принять комплекс мер по предупреждению и пресечению фактов установления ограничений доступа местного населения к пляжным зонам и систематически проводить разъяснительную работу среди населения о необходимости соблюдения общественного порядка на территориях курортно-рекреационных объектов. Садыр Жапаров также поручил организовать в населенных пунктах Иссык-Кульской области пляжных зон общего доступа.

Кабинету министров до 1 августа 2022 года поручено разработать и утвердить правила застройки, благоустройства, технической эксплуатации и содержания объектов курортно-рекреационной территории Иссык-Кульской области в новой редакции.

Источник - 24.kg
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