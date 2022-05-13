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ЕЭАС как средство от санкций, - "Къ"
14:04 13.05.2022

Эксперты ВШЭ измерили глубину интеграции стран союза
Возможности для компенсации последствий санкций для России за счет интеграции с партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕЭАС) весьма ограниченны - в силу уже имеющихся проблем во взаимной торговле между странами пятерки, следует из доклада НИУ ВШЭ. В нем отмечается, что странам ЕАЭС не удалось гармонизировать взаимную торговлю и в прежней, более благоприятной геополитической обстановке. Поскольку нынешние объемы торговли не обеспечивают стабильности внутреннего рынка союза, при усилении санкций имеющиеся проблемы могут стать еще более чувствительными.

На фоне заявлений последних месяцев об усилении сплоченности стран ЕАЭС в условиях санкций эксперты обращают внимание на имеющиеся проблемы союза. Из исследования, подготовленного специалистами НИУ ВШЭ и экспертами из стран "пятерки", "Оценка интеграционных процессов ЕАЭС в сфере торговли-2022" следует, что говорить о полноценном успехе экономической интеграции стран союза и его самодостаточности для удовлетворения внутренних торговых потребностей еще рано.

По итогам первых шести лет существования ЕАЭС (2015–2020 годы) показатель комплементарности торговли (характеризует соответствие структуры экспорта структуре импорта государств-членов) не вырос.

Это свидетельствует о том, что взаимодействие не ведет к адаптации товарной структуры торговли к особенностям взаимного спроса и потребностей стран "пятерки". Наращивание торгового сотрудничества носит скорее количественный, а не качественный характер, отмечают авторы исследования. Постепенное формирование цепочек добавленной стоимости фиксируется, но пока этот процесс ориентирован на взаимодействие стран-участниц ЕАЭС между собой, а не с третьими странами.

Напомним, одна из главных задач интеграции в рамках ЕАЭС - создание единых союзных рынков, что помимо прочего должно было компенсировать как минимум для России ее отдаление от европейских рынков после первой санкционной волны 2014 года.

В этом году нерешенность проблемы такого "несоответствия" спроса и предложения во внутренней торговле ЕАЭС может стать уже довольно болезненной в силу геополитической напряженности и нарушения логистических цепочек.

Ранее доля взаимной торговли в общем товарообороте "пятерки" оценивалась максимум в 15%, что недостаточно для обеспечения стабильности внутреннего рынка (в похожих интеграционных объединениях - более 40%). С одной стороны, в ЕАЭС уже принимают антикризисные меры, касающиеся, в частности, снижения ставок ввозных таможенных пошлин и предоставления тарифных льгот на товары критического импорта. С другой - встает вопрос баланса национальных и наднациональных интересов стран "пятерки" - в части рисков для их собственных экономических отношений с западными странами и угрозы вторичных санкций.

Возможности для более плотного торгового взаимодействия авторы исследования видят - но при условии диверсификации торговой структуры и преодоления имеющихся торговых барьеров. Отметим, сейчас в реестре таких препятствий 15 барьеров и 36 ограничений - на уровне межправсовета ЕАЭС звучали заявления, что работа по их снятию порой несет формальный характер (см. "Ъ" от 26 февраля). Впрочем, с учетом принятых Россией мер по стабилизации внутреннего рынка (вроде запрета вывоза из страны некоторых категорий продукции, например, до 30 июня запрещен вывоз зерна) эта работа может несколько осложниться как минимум на время "турбулентности".

Не свидетельствует пока об успешности экономической интеграции и динамика взаимных инвестиций - их общий накопленный объем в 2015–2021 годах снизился на 1,4% - с $17,05 млрд до $16,8 млрд.

Довольно заметное снижение пришлось на 2021 год - на 8,8% по сравнению с 2020-м. Прямые взаимные инвестиции за время существования ЕАЭС в основном росли, но практически весь их объем обеспечен вложениями из России, инвестиционный интерес остальных участников объединения за это время не вырос.

Как ЕАЭС продвинулся в формировании общего рынка биржевых торгов товарами
Рассчитываемый экспертами совокупный индекс интеграции до 2009 года снижался, рост наблюдался лишь в 2010–2011 годы, что, видимо, было связано с созданием Таможенного союза, и после 2015 года, с созданием ЕАЭС. Пока аналитики ожидают стабилизацию этого показателя в ближайшие один-два года, но это может обернуться его снижением в 2024–2025 годах. Отметим, что представленные в докладе данные не учитывают продолжающегося обострения геополитической ситуации, поэтому нельзя исключать, что, если работа по наращиванию экономической интеграции не будет форсирована, реальное положение дел может оказаться хуже прогноза экспертов.

Евгения Крючкова
№82 от 13.05.2022, стр. 2

Источник - Газета "Коммерсантъ"
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