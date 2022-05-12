Кейси Мишель: "Тайная операция ЦРУ по поддержке независимости Украины"

14:10 13.05.2022

Politico о тайной операции ЦРУ на Украине

Американское издание учит Киев, как "вырваться из имперской хватки Москвы"



Американское издание Politico в статье своего обозревателя Кейси Мишеля "Тайная операция ЦРУ по поддержке независимости Украины" пишет о "новой стратегии" США по отношению к России и Украине.



"Соединенным Штатам, – отмечает автор статьи, – необходимо будет сформулировать новую стратегию в отношении не только Украины, но и России в целом. Мы уже видим контуры новой политики, включающей всеобъемлющие санкции, призванные ослабить экспансионизм России, и постоянную вооруженную поддержку Украины. Но это всего лишь тактика…, а более широкая стратегия еще не сформировалась".



В статье рассказывается, в частности, об операции ЦРУ, предпринятой на Советской Украине с целью спровоцировать там антисоветское восстание сразу после окончания Великой Отечественной войны. Это была операция "Ред Сокс" по заброске в западные области Украинской ССР диверсионных групп, набранных в лагерях перемещенных лиц в Европе из числа бандеровцев.



Обученные американцами коммандос должны были заниматься сбором и передачей разведданных, а главное – разжечь националистические движения на Украине, в Белоруссии, Польше, Прибалтике. "Цель заключалась в том, чтобы дать Вашингтону представление о замыслах Москвы в Восточной Европе и, если возможно, помочь расколоть советскую империю. За полвека в этих полетах приняли участие десятки [американских] оперативников. Это стало одной из "крупнейших тайных операций" США в послевоенной Европе. Центральным элементом операции была организация кровавого мятежа на Украине".



Однако именно на Украине, сообщает Politico, ЦРУ ждал один из своих "самых явных провалов в годы холодной войны... Вместо того, чтобы спровоцировать бунт, около трех четвертей подготовленных агентов попросту исчезли… Многие из агентов находились на месте не более нескольких часов, были тут же арестованы и потом расстреляны… Москва сорвала одну из самых значительных секретных операций Америки в Европе... Ничего в этой многолетней миссии не увенчалось успехом".



Как пишет Кейси Мишель, в Вашингтоне начали тогда понимать, что основная часть засланных агентов была напрямую причастна к зверствам нацистов на Украине, "многие из них делали за нацистов грязную работу".



Один из резидентов ЦРУ в Восточной Европе вспоминал: "Вы отправляете людей в районы, контролируемые Советским Союзом – в Польшу, Украину или куда-то еще – с мыслью, что они создадут группы сопротивления…, но невозможно, чтобы эти группы могли существовать при советской системе безопасности... Это иллюзия... Вы просто посылаете людей на смерть".



Спустя поколения остается неясным, как именно КГБ проник в эту американскую секретную программу, констатирует Politico, предполагая, что сведения о ней передал советский разведчик Ким Филби. Как отмечал один американский историк, "в конечном счете, попытки ЦРУ проникнуть за железный занавес с помощью украинских агентов были неудачными и трагичными".



Переходя от исторического экскурса к сегодняшней ситуации, автор статьи в Politico пишет: "Уже сейчас ясно, что возврата к прежнему статус-кво не будет… Кажется, новая разделительная линия снова отрежет часть страны. Новый железный занавес уже опустился… Все это означает, что Америке необходимо будет сформулировать новую стратегию в отношении не только Украины, но и России в целом".



И здесь Кейси Мишель предлагает вернуться к провалившейся тактике поддержки "повстанцев" на тех территориях Украины, которые, как он уверен, отойдут к России. При этом американец приводит интересный факт: "Из 35 попыток США тайно вооружить иностранных диссидентов во время холодной войны только в четырех случаях удалось привести к власти союзников США".



А далее Politico предлагает скорректировать прежний опыт: "В конце 1940-х и начале 1950-х годов… никакие западные военные не собирались прибывать, чтобы помочь украинским повстанцам дать отпор советским войскам. Однако теперь появился новый игрок: украинские военные, которые хорошо зарекомендовали себя и использовали для этого поддержку Запада… Это станет для Киева решающим фактором, чтобы, наконец, вырваться из имперской хватки Москвы. Поэтому западная материальная помощь украинской армии не может прекратиться".