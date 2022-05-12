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Держаться за руки нельзя! В Туркменистане наказывают за публичную демонстрацию привязанности
14:14 13.05.2022

Десятки пар подверглись задержаниям в Туркменистане только за то, что держались за руки в общественных местах. Полиция обвинила их в нарушении традиционных устоев. Задержания проходят на фоне ужесточения давления на женщин.

В туркменском городе Мары задержали и увезли в наручниках десятки пар за нарушение "общественных устоев". Нарушение выражалось в том, что они прилюдно держались за руки. Власти закрытой страны, похоже, усиливают контроль за повседневной жизнью женщин.

"Мы с женой вышли из дома. Возле нас остановилась полицейская машина, и сотрудники сказали мне и моей жене, что мы должны сесть в их автомобиль и поехать в отделение для дачи объяснений, - рассказывает житель Мары. - Посадили каждого из нас в комнату и допрашивали по отдельности".

Мужчина говорит, что ему пришлось позвонить родственникам и попросить их принести свидетельство о заключении брака и паспорта, чтобы доказать, что чета состоит в законном союзе. Несмотря на это, полиция велела супругам прослушать лекцию о традиционных туркменских ценностях.

Говоривший на условиях анонимности житель сообщил, что в полиции находилось еще несколько человек, задержанных на улицах Мары за аналогичное "преступление".

Туркменская редакция Радио Озоди - Радио Азатлык, поговорила с несколькими другими жителями Мары, которых вынудили слушать лекцию в полиции.

Одна из жительниц сказала, что лекция "в основном была адресована женщинам".

Она говорит, что лекторы - полицейский и неизвестная чиновница - обвиняли женщин в аудитории в том, что они были "бессовестно накрашены" и "нарушили приличия, когда держались за руки с мужчинами".

"Они сказали: "В древние времена наши матери не ходили с непокрытыми головами. После замужества вы должны ходить в платках", - пересказывает женщина содержание лекции. - В прошлом первым признаком этикета было прикрывать лицо. Невестки даже от свекрови, свекра и братьев мужа прикрывались и объяснялись с ними через детей".

Азатлыку не удалось получить комментарии официальных лиц в Мары или столице Ашхабаде. Туркменские чиновники воздерживаются от общения с независимыми СМИ.

Женщина рассказала, что задержанных освободили после подписания бумаги о том, что они впредь не будут публично демонстрировать проявления привязанности. Полиция предупредила, что при повторном нарушении будут серьезные проблемы, но не объяснила, в чем заключается обвинение и какое наказание возможно.

Держаться за руки в общественных местах официально не запрещено в Туркменистане, преимущественно мусульманском государстве, авторитарное правительство которого давно обвиняют в подавлении прав и свобод человека.

В прошлом полиция нередко подходила к молодым парам, которые сидели вместе на скамейках в парке, и проверяла их документы.

Пара на скамейке в Туркменистане
Пара на скамейке в Туркменистане
Туркменские власти усилило контроль за женщинами после прихода к власти в марте президента Сердара Бердымухамедова. Он сменил своего отца Гурбангулы Бердымухамедова в ходе управляемых выборов.

В апреле полиция задержала на улицах десятки женщин, у которых были накладные ногти и ресницы. Полиция также останавливает женщин, чтобы проверить, не прибегали ли они к процедуре увеличения губ.

Источники Азатлыка сообщили, что десятки стюардесс и сотрудниц национальной железнодорожной компании были уволены за грудные импланты и увеличение губ.

Работающим женщинам запретили носить облегающую одежду, угрожая в противном случае увольнением. Яркий макияж, окрашенные волосы, маникюр и педикюр также не одобряются.

Дорожная полиция обязала владельцев личных автомобилей не сажать в салон женщин, которые не приходятся им родственницами. Женщинам также нельзя занимать переднее пассажирское сиденье в машине.

Хотя официального объявления о введении каких-либо новых законов не было, за соблюдением новых ограничений следят сотрудники полиции, а также менеджеры и директора государственных компаний.

Многие работодатели проводят специальные собрания для обсуждения новых правил в отношении женской одежды, косметических процедур и внешности женщин. Но организаторы собраний отказываются объяснить причину драконовских правил или представить копию документа, предписывающего такие запреты, говорят работники.

Ранее в этом месяце источники, близкие к правительству в Ашхабаде, сообщили Азатлыку, что власти думают также о запрете на выезд туркменских женщин за границу без специального разрешения от властей.

По данным источников, исключение могут сделать лишь для тех женщин, которые отправляются за рубеж на лечение.

Но любой туркменистанец, выезжающий за границу по медицинским показаниям, должен сначала получить разрешение министерства здравоохранения и доказать, что в стране ему не могут предоставить необходимое лечение.

Фарангис Наджибулла

Источник - rus.ozodi.org
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