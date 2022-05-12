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Имран Хан против "импортированного правительства" Пакистана, - Л.Савин
14:16 13.05.2022

ЛЕОНИД САВИН | 12.05.2022 |

Пакистану угрожает дестабилизация

С новым премьер-министром Шахбазом Шарифом в Пакистан возвращаются старые проблемы, и в складывающемся геополитическом контексте они могут оказаться серьезнее прежних.

Пакистанская рупия в последнее время не была стабильной, и вряд ли сейчас удастся спасти экономику от инфляции и спада, поскольку на последствия ограничений из-за коронавируса накладывается эффект от украинского конфликта – цепочки поставок разрываются, а новое правительство побаивается ограничительных мер со стороны США. Кроме того, Пакистан находится в черном списке Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), и дополнительное давление, вызванное связями Пакистана с Россией, нежелательно для Исламабада. В прошлом году Пакистан закупил у России рекордное количество зерновых. Продолжить закупки зерна планировалось и в этом году, наряду с закупками нефтепродуктов. Пример Индии показывает, как можно вести грамотную политику в этой области, отстаивая интересы страны.

О причине вынесения вотума недоверия бывшему премьер-министру Имрану Хану – его пророссийской позиции – знают в Пакистане практически все. Сам бывший премьер после отставки провел несколько массовых митингов в крупных городах Пакистана. В стране замечен всплеск антиамериканизма и новым властям придется иметь с этим дело. Размежевание между новой оппозицией и правительством может привести к столкновениям уже в ближайшем будущем. Выступления Имрана Хана в Лахоре, Карачи, Пешаваре собирали многотысячные толпы его сторонников. Бывший премьер ввел новый термин – "импортированное правительство" и заявил, что не потерпит, чтобы оно осталось у власти. Военные пока напрямую в конфликт не вмешиваются.

Тем временем внутренняя безопасность подвергается испытаниям. 26 апреля в Карачи была совершена террористическая атака. Женщина-смертница привела в действие взрывное устройство на остановке у входа в Институт Конфуция, в результате чего погибли два китайских учителя и водитель микроавтобуса. Ответственность за взрыв взяла на себя сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджистана", базирующаяся в юго-западной провинции Белуджистан, пограничной с Афганистаном и Ираном. Для боевиков этой организации китайские граждане являются целью; в Гвадаре находится глубоководный порт, построенный в рамках проекта Китайско-Пакистанского экономического коридора, этим портом управляют китайцы. Ранее китайских рабочих атаковал в провинции Хайбер-Пахтунхва пакистанский "Талибан"* (запрещен в России).

В стране сложная этническая обстановка. Так, Народная партия Белуджистана входила в правительство с Движением за справедливость Имрана Хана, но потом поддержала его отставку. Тем не менее новые власти проводят по всей стране задержания студентов из числа этнических белуджей.

Тревожным сигналом является то, как пакистанские военные проявляют себя в соседнем Афганистане. ВВС Пакистана 15 апреля нанесли удар по лагерям беженцев в афганских провинциях Кунар и Хост на востоке страны. В Исламабаде утверждают, что талибы используют эти лагеря для подготовки боевиков, совершающих теракты на территории Пакистана. Инцидент с лагерями беженцев ударил по отношениям двух стран, которые с большим трудом выстраивались во время правления Имрана Хана.

В апреле министр образования правительства талибов в Афганистане Нурулла Мунир заявил, что в каждой провинции будет создано по большому медресе, а в каждом районе от трех до десяти небольших медресе. Это значит, что радикализация афганской молодежи в исламском духе возрастет, последствия чего мы увидим не только в Афганистане, но также в Иране и Пакистане, а возможно, и в постсоветских республиках Центральной Азии. Международный институт иранских исследований, находящийся в Саудовской Аравии, уже отметил, что уход Имрана Хана с поста премьер-министра негативно отразится на иранско-пакистанских связях.

Отношения с основными партнерами Пакистана, такими как Китай, Саудовская Аравия и Турция, видимо, останутся без изменений. Корректировка же иранского направления связана, в частности, с выраженной проиранской позицией Ширин Мазари, которая была доверенным лицом и советником Имрана Хана по внешней политике. Пакистано-иранские связи при Имране Хане позволили запустить ряд экономических проектов, включая строительство железнодорожной товарной линии, а также совместно решать пограничные проблемы. При новом правительстве взаимодействие Пакистана и Ирана, если не сойдет на нет, то будет заторможено.

Зато в последние дни апреля Шахбаз Шариф, игнорируя соседний Иран, побывал с трехдневным визитом в Саудовской Аравии, где встретился с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом и другими официальными лицами. Видимо, был сделан запрос на получение финансовой помощи Эр-Рияда.

Источник - фонд стратегической культуры
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