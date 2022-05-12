Экс-глава полиции Алматинской области генерал Кудебаев официально назван одним из пособников январских террористов

19:38 13.05.2022

В Казахстане экс-глава департамента полиции признан подозреваемым по делу о январских событиях



Экс-начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях, передает Zakon.kz.



"Информируем, что в настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении должностных лиц ДП области, зарегистрированное по пункту 1 части 4 статьи 370 Уголовного кодекса "Бездействие по службе, повлекшее тяжкие последствия", по которому Кудебаев Серик Мырзакулович признан подозреваемым", - сообщили в Генеральной прокуратуре РК.



Отмечается, что в соответствии со статьей 201 УПК данные досудебного расследования не подлежат разглашению, ""в связи с чем ответить на поставленные вопросы в полном объеме не представляется возможным"".