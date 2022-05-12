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Спасая лошадь в реке Сусамыр утонул кыргызский депутат Исаков
20:47 13.05.2022

Депутат упал в реку в Суусамыре: В МЧС рассказали свою версию

В Министерстве чрезвычайных ситуаций прокомментировали информацию о поисково-спасательных работах 42-летнего Бакира Исакова, который упал в реку в Суусамырской долине.

Как проинформировали пресс-служба ведомства, поступило сообщение от гражданина на номер 112. Он просил оказать содействие в спасении лошади, которая оказалась на островке на реке. Дежурные сообщили ему, что в реке повысился уровень воды, и предупредили, что спускаться на воду опасно. Но гражданин требовал помочь спасти лошадь.

Далее, как сообщает МЧС, 11 мая примерно в 11:00, несмотря на неоднократные предупреждения спасателей, Исаков предпринял несколько попыток спуститься на лодке на реку. Тогда вместе с ним в водку сел 1 спасатель.

Из-за быстрого течения реки, лодка не смогла плыть и перевернулась. Спасатели пытались его спасти, но течение было сильным, и спасатель был вынужден выплыть на берег. Б.Исакову, как сообщает министерство, выбраться на берег не удалось.



Спасатели предпринимали попытки вытащить его. С тех пор поиски продолжаются, но результатов пока не дают. К поискам привлечены 20 спасателей МЧС, а также 5 водолазов. Они поделились на группы, поиски проводятся на реке Суусамыр и по береговой линии.

Turmush писал, что инцидент произошел на территории Жайылского района. 42-летний Бакир Исаков пытался спасти лошадь, но его унесло течением.

[p]Исаков Бакир Шарапатинович был избран депутатом Вознесеновского айыльного кенеша Панфиловского района.

Как рассказала в комментарии Turmush его сестра Назима Исакова, все произошло на глазах у сотрудников МЧС 11 мая в промежутке времени между 09:00 и 10:00. "Лошадь оказалась на островке, расположенном на середине реки. Для того, чтобы ее вытащить оттуда, брат вызвал спасателей МЧС. Они оказались спасателями при происшествиях на дорогах, и сообщили, что в воду входить не будут. Далее брат заказал лодку из соседнего села. Вместе со спасателем на лодке они поплыли к островку. Лодка перевернулась, спасателя вытащили на берег его коллеги. А брата унесло течением", - рассказывает Исакова.

Далее, как говорит она, прошло три дня, брат все еще не найден. "Мы полагаем, что поиски проводятся плохо. Нам сообщили, что прибыли 10 спасателей. Но мы видим всего 3-4 человек. На машине они ездят туда-сюда по береговой линии. К поискам подключились родственники, жители села, друзья. Все устали…. Нам нужны новые силы, нужны дополнительные спасатели МЧС", - рассказывает Исакова.

Источник - turmush.kg
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