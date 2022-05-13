|20:56 Референдум о возвращении Южной Осетии в состав России назначен на 17/07
20:47 Спасая лошадь в реке Сусамыр утонул кыргызский депутат Исаков
20:26 Шелупонь. Почему российская элитка с началом спецоперации своими руками вырыла себе яму?
19:38 Экс-глава полиции Алматинской области генерал Кудебаев официально назван одним из пособников январских террористов
14:16 Имран Хан против "импортированного правительства" Пакистана, - Л.Савин
14:14 Держаться за руки нельзя! В Туркменистане наказывают за публичную демонстрацию привязанности
14:10 Кейси Мишель: "Тайная операция ЦРУ по поддержке независимости Украины"
14:04 ЕЭАС как средство от санкций, - "Къ"
13:57 Скончался Президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян
13:30 Кырпрез Жапаров запретил закрывать пляжи для местного населения
11:48 Сергей Лавров попал и в нефть, и в газ. Глава МИД РФ посетил Алжир и Оман
10:54 КоронаВирус не в курсе, что он закончился. Грядут новые заразные времена
10:52 Киевское закулисье становится смертельно опасным. Кто убил Жванию? - "СП"
10:48 Пьяное и наглое руководство МО Киргизии безобразничает на дорогах
10:47 В чем сила китайской "цифры"
10:46 "Большое Евразийское партнерство: взгляд с Востока". Научная конференция в Томске 18.05 (анонс)
09:51 Заборы бросают вызов. От США до Китая через Украину, - Дмитрий Выдрин
09:49 "Хлеб, золото, наган" украинской власти, - Ростислав Ищенко
09:43 Сын главы ГКНБ Кыргызстана Ташиева продолжит футбольную карьеру в "Барселоне"
09:18 Поток российского газа в Германию начал иссякать. Москва прикрутила немецкие краны, - "МК"
08:46 Члена КырЦИК Эшимова Кырсуд оправдал за взятку в $550 тысяч. Ввиду примирения сторон...
08:31 Таджикистан может стать горячей точкой, - В.Панфилова
07:29 Россия оказывается бенефициаром продуктового кризиса, - О.Соловьева
06:40 Газовые клещи: Европа из-за Украины загоняет себя в топливный тупик
01:00 Wall Street Journal: Цены на энергоресурсы растут. Европа под ударом
00:59 Что значит решение Хельсинки вступить в НАТО
00:54 Какие старые проблемы унаследует новая Абайская область Казахстана? - А.Бектенова
00:50 Пока Байден "спасает" Украину, в США нечем кормить детей, - Washington Post
00:49 Казахстан. Кадры решают все, или Партийная перезагрузка 2.0, - С.Маселов
00:40 Индия при помощи Су-30МКИ испытала свою новую сверхзвуковую крылатую ракету
00:23 Все более странная война. О казахстанской нефти для украинских танков и о других чудесах, - В.Шацких
00:08 Кыргызский Муфтият призывает не искажать Коран ради политики
|21:05 Россия и Китай в этом году увеличили взаимный товарооборот почти на 30%
20:56 Европа: начало конца, - Владимир Винников
15:34 Хоккей докатился до Самарканда
15:27 Баткенский чиновник Ураимов разоблачен как гражданин России
14:59 Сценарии распада монополии цифровых гигантов, - Михаил Хазин
14:56 В котлах гибридных войн, - Андрей Фурсов
13:12 Пенсионер Осмоналиев назначен главой Нацкомиссии по государственному языку и языковой политике при президенте Кыргызстана
13:08 Греем уши. Немцы вспоминают трудное русское слово "буржуйка", - "СП"
13:05 "Не отрывайте людей от полевых работ". В таджикском Пенджикенте отменены концерты популярных исполнителей
13:04 Мэрия Бишкека не может содержать школу "Газпром-Кыргызстан", ее передадут РФ
13:02 Почему уроженцы Таджикистана воюют в Украине с обеих сторон
12:56 КырКлоунада. Трое вице-мэров Бишкека назначены незаконно. Прокуратура внесла протест
12:27 Спасительная клизма. Тело Саакашвили перетащили из тюрьмы в частную лечебницу
12:24 Миллер загрустил. Украина гадски не дает "Газпрому" качать российский газик европейским "партнерам"
10:55 Сель затопил "анклавную" дорогу Сох-Риштан
10:29 Второй американский ленд-лиз – на этот раз для поддержки фашизма, - В.Катасонов
10:27 Евросоюз опрокидывает прежние правила поведения на мировом рынке, - Е.Пустовойтова
09:50 Об истории. Хватит переписывать, пора - изучать, - Данияр Ашимбаев
09:45 Битва волшебных птиц. Либеральная Европа фашизируется, - А.Проханов
|Референдум о возвращении Южной Осетии в состав России назначен на 17/07
20:56 13.05.2022
Президент Южной Осетии назначил референдум по вопросу объединения с Россией
13 мая 2022,
Текст: Вера Басилая
Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил референдум по вопросу объединения республики и России на 17 июля, и подписал соответствующий указ.
"В соответствии с пунктом 16 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия постановляю назначить референдум Республики Южная Осетия [по вопросу объединения с РФ] […]. Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года", - говорится в указе президента республики, передает ТАСС.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее ЦИК Южной Осетии направил президенту пакет документов по референдуму о вхождении в Россию.
До этого избранный президент республики Южная Осетия Алан Гаглоев заявил о готовности провести референдум по вхождению в состав России, как только наступит подходящее время.
Выборы президента Южной Осетии признали состоявшимися. Кандидат от партии "Ныхас" Алан Гаглоев лидировал во втором туре выборов. Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение.
В мае–июне может завершиться подготовка референдума о присоединении Южной Осетии к России.
Напомним, экс-президент республики Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время намерена предпринять юридические шаги для вхождения в состав России. Также он допустил объединение с Северной Осетией в составе России.