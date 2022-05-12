Пуля пробила каску c надписью PRESSA. Израильтяне убили самую известную палестинскую журналистку Ширин Абу Акле

00:03 14.05.2022

Палестина прощается со звездой "Аль-Джазиры"

Журналистка погибла во время операции израильской армии

Похороны самой известной палестинской журналистки пройдут в пятницу в Иерусалиме. Корреспондентка телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Акле погибла в среду во время контртеррористической операции израильской армии в Дженине (Западный берег реки Иордан). Палестинские власти обвинили израильских военных в убийстве и призвали провести международное расследование произошедшего. В Израиле сначала предположили, что журналистка могла погибнуть от огня со стороны палестинских боевиков, но теперь готовы рассматривать разные версии.



Церемония прощания с палестинской журналисткой Ширин Абу Акле прошла в четверг в официальной резиденции президента Палестины Махмуда Аббаса в Рамалле, где собрались тысячи людей. Позднее палестинцы выходили прощаться с журналисткой на всем пути следования машины из Рамаллы в Иерусалим по территории, подконтрольной палестинским властям. Это было самое массовое народное прощание в Палестине после смерти первого президента Палестины Ясира Арафата в 2004 году. Похороны Ширин Абу Акле пройдут в пятницу на католическом кладбище на горе Сион в Иерусалиме, где в 1949 году пролегла линия прекращения огня между Израилем и Иорданией.



"Дочь всех палестинских домов" - так называли журналистку в Палестине. Она родилась в 1971 году в Иерусалиме в христианской семье из Вифлеема, училась в Иордании. После окончания университета работала в разных палестинских СМИ и сотрудничала с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. В 1997 году Ширин Абу Акле пришла на открывшийся незадолго до этого катарский спутниковый телеканал "Аль-Джазира", который до сих пор остается одним из самых популярных по всему арабскому миру. С тех пор практически ни одно событие на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме не обходилось без участия Ширин Абу Акле. Она всегда была в гуще событий, и ее голосом говорила "палестинская улица". И будет совсем не преувеличением сказать, что новость о смерти журналистки, прозвучавшая утром 11 мая в эфире "Аль-Джазиры", потрясла каждую арабскую семью не только в Палестине, но и за ее пределами.



Ширин Абу Акле погибла, исполняя свой служебный долг. Пуля попала ей в голову. 11 мая, облаченная в бронежилет с надписью "пресса" и каску, она освещала операцию израильской армии в палестинском лагере беженцев в Дженине.



Израильтяне планировали задержать боевика движения "Хамас", подозреваемого в организации одного из последних терактов в Израиле. Напомним, с конца марта Израиль захлестнула волна терактов, в результате которых погибли 19 человек. Некоторые из террористов были из района Дженина.



Смерть журналистки осудили США, чье гражданство имела Ширин Абу Акле, Европейский союз и отдельные европейские страны, Лига арабских государств, Турция и Иран. Все они потребовали проведения расследования трагического инцидента.



Между тем версии гибели Ширин Абу Акле расходятся. По словам находившихся на месте событий палестинских журналистов, в том числе раненного во время стрельбы продюсера телеканала "Аль-Джазира" Али ас-Самуди, израильтяне намеренно открыли огонь по журналистам, "зная, что вооруженных людей там нет, не было никаких столкновений, и район был безопасным". Однако пресс-служба Армии обороны Израиля на специально созванной пресс-конференции сообщила, что в ходе операции по задержанию террориста боевики начали стрелять по израильским военным с трех точек, что вызвало ответный огонь.



Была также опубликована видеозапись, на которой видно, как один из палестинцев стреляет из-за домов и раздаются крики: "Они попали в одного, они попали в солдата, он лежит на земле". Но на самом деле никто из израильских солдат не пострадал. На основании этого были сделаны выводы, что палестинцы могли принять за солдат журналистов в бронежилетах. "По данным, которые у нас есть на настоящий момент, велика вероятность, что вооруженные палестинцы, которые открыли беспорядочный огонь, стали теми, кто привел к трагической гибели журналиста",- написал в среду в своем Twitter премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и приложил указанное видео.



Однако израильская правозащитная организация B`Tselem провела реконструкцию на месте событий и утверждает в своих соцсетях что, "судя по ориентирам и кадрам местности, представляется невероятным, чтобы стрельба, показанная на видео, была перестрелкой, в которую попали Ширин Абу Акле и ее коллега". B`Tselem также публикует карту, где отмечено место нахождения журналистов и место опубликованной перестрелки. Аналогичное расследование провели и журналисты израильской газеты "Гаарец".



Они пришли к выводу, что "маловероятно, что стрелок на видео несет ответственность за гибель журналистки, однако это не исключает, что стрельба других палестинских боевиков стала причиной смерти Абу Акле".



Вечером в среду министр обороны Бени Ганц на брифинге для иностранных журналистов заявил, что у Израиля нет уверенности, как именно была убита Ширин Абу Акле. "У нас недостаточно данных для окончательных выводов, так что мы просили палестинскую сторону предоставить нам пулю, которая была найдена в теле Ширин, и результаты патологоанатомической экспертизы, и я надеюсь, что палестинцы пойдут на такое сотрудничество, потому что без этих данных нам будет очень сложно выяснить, что именно произошло",- сказал он, заявив, что "глубоко сожалеет о случившемся". На вопрос, почему его заявление звучит иначе, чем слова Нафтали Беннета, министр ответил: "У меня как минимум 40 лет опыта, чтобы понять, что для того, чтобы выяснить, что именно произошло, необходимо время". По словам господина Ганца, рассматриваются "все варианты". И уже в четверг израильские журналисты опубликовали предварительные данные расследования военных. В нем отмечалось, что армия "не полностью исключает возможность", что это был огонь с израильской стороны.



Израиль ответил авиаударами на обстрел своей территории

Израиль предложил палестинцам провести совместное расследование гибели журналистки и передать израильтянам пулю, но власти Палестины отказались. Палестинцы подчеркивают, что не доверяют израильтянам, в том числе на основании того, как проводилось следствие в других случаях гибели гражданских лиц. "Убийство Ширин Абу Акле не должно остаться безнаказанным, и мы отвергаем совместное расследование с израильскими властями, потому что они убили Ширин",- заявил президент Аббас. Он пообещал, что Палестина обратится в Международный уголовный суд (МУС), "чтобы привлечь преступников к ответственности". О том, что палестинцы проведут собственное расследование и передадут результаты в МУС, заявил в интервью "Аль-Джазире" и премьер-министр Палестины Мухаммед Штайя. Пока известны лишь результаты баллистической экспертизы. Палестинские следователи не смогли сказать, кому принадлежит пуля, так как винтовки M16, из которой она была выпущена, используются как Армией обороны Израиля, так и палестинскими боевыми ячейками на Западном берегу.



Марианна Беленькая