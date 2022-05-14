Сергей Лавров оказался в круге первым. К итогам встречи глав МИД СНГ в Душанбе

00:18 14.05.2022 Сергей Лавров оказался в круге первым

Глава МИД России напомнил коллегам по СНГ про "абсолютно неприемлемые действия Запада"

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу встретился в Душанбе с коллегами из стран СНГ - организации, куда до сих пор де-юре входит и Украина. Таджикские организаторы даже установили сине-желтый флаг в зале, где партнеров Москвы информировали "о положении дел вокруг специальной военной операции". Господин Лавров также воспользовался случаем, чтобы уличить США в наглости и невоспитанности: это, по словам министра, проявляется в попытках запретить центральноазиатским союзникам РФ "продолжать отношения с ней". Шантажу, как заверил министр, эти страны не поддаются. Впрочем, опрошенные "Ъ" эксперты в регионе уверены: обострять отношения с Западом (например, помогая России обходить санкции) власти республик также не собираются.



На встрече глав МИДов стран СНГ обошлось без "разброда и шатаний" - во многом благодаря тому, что представители Украины и Молдавии ее проигнорировали

На встрече глав МИДов стран СНГ обошлось без "разброда и шатаний" - во многом благодаря тому, что представители Украины и Молдавии ее проигнорировали



Встреча в Душанбе стала для Сергея Лаврова вторым крупным международным мероприятием с момента начала "специальной военной операции" на Украине. Первым был дипломатический форум в турецкой Анталье 11–13 марта, однако там число участников было таким большим (17 глав государств и правительств, а также 80 министров), что господин Лавров не стал главным гостем. Теперь же ситуация оказалась противоположной. Российский министр встретился с ближайшими соседями и союзниками, многие из которых на себе ощутили последствия действий России на Украине. И, таким образом, оказался в самом центре внимания.



Напомним, что сама Украина тоже формально остается членом СНГ, хотя на деле игнорирует все мероприятия этой организации. В прошлом году, когда аналогичная министерская встреча проходила в Москве, организаторы даже не установили в зале украинский флаг. А вот таджикские власти решили соблюсти требования протокола в полной мере. Флаг Молдавии тоже был, хотя представитель Кишинева (как и представитель Киева) предпочел встрече в рамках СНГ участие в гостевом качестве в пятничных переговорах глав МИДов "Группы семи".



"Не обошлось без разговора о тех негативных последствиях, которые имеют абсолютно неприемлемые действия Запада в связи с тем, что происходит на Украине, в связи с нашей специальной военной операцией,- заявил по итогам встречи в Душанбе Сергей Лавров, обозначив главную тему завершившихся переговоров.- Мы подробно рассказали о положении дел и вместе с нашими белорусскими, казахстанскими, другими коллегами высказали неприятие односторонних действий, которые направлены на развал существующих экономических, торговых, логистических, транспортных связей. Все подчеркнули недопустимость принятия односторонних санкций в обход Совета Безопасности ООН".



Говоря о самой Украине, господин Лавров прокомментировал ход переговоров между Москвой и Киевом, дав понять: желание Киева отказаться от стремления в НАТО, но гарантировать вступление в Евросоюз руководство РФ не устраивает.



"Сейчас они (украинские власти.- "Ъ") готовы объявить нейтральный, внеблоковый статус при получении гарантий за пределами НАТО и за пределами других военно-политических блоков, но при этом они стараются всячески акцентировать свое стремление стать членами Европейского союза,- сказал российский министр.- Безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения. Это на самом деле так, учитывая, что Евросоюз из конструктивной и экономической платформы, в качестве которой он создавался, превратился в агрессивного воинствующего игрока".



Господин Лавров добавил, что противники России пытаются настроить против нее и другие постсоветские страны, но им это не удается. "Когда американцы собирают центральноазиатские страны на различных уровнях, они прямо говорят им не сметь продолжать отношения с Россией. Говорят, что "Россия - это уже разрушенная страна, так что делайте ставку на нас". То же самое они говорят и в отношении Китая. Как они утверждают, "Китай не посмеет нарушить западные санкции". На редкость самоуверенная, наглая, невоспитанная позиция. Так я назову действия наших западных коллег",- сказал Сергей Лавров.



И даже напротив, по словам российского министра, Москве по-прежнему удается укреплять партнерство с постсоветскими странами - например, в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).



"Таджикистан уже имеет отношения с ЕАЭС достаточно давно, и есть специальный представитель, который Таджикистаном назначен для того, чтобы этими вопросами заниматься, присматриваться к тем очевидным преимуществам, которые несет собой сотрудничество и тем более членство в ЕАЭС",- напомнил господин Лавров. А в соседнем Узбекистане, по его словам, "создана двусторонняя рабочая группа, которая рассматривает практические аспекты и является местом предоставления консультативных услуг Ташкенту в отношении тех вопросов, которые он хотел бы прояснить в связи со сближением с Евразийским экономическим союзом". Все это российский министр назвал "серьезным прогрессом".



Главы МИД России и Казахстана поговорили о "стратегическом партнерстве"

Правда, собеседник "Ъ" в Узбекистане, политолог Темур Умаров, с такой оценкой не согласен. "Раньше в Москве были практически уверены, что Ташкент присоединится к ЕАЭС. Например, об этом говорила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко,- отметил эксперт в беседе с "Ъ".- По этому направлению действительно были видимые успехи. Например, тот факт, что во время последнего визита (президента Узбекистана.- "Ъ") Шавката Мирзиеева в Москву он разговаривал с (президентом России.- "Ъ") Владимиром Путиным несколько часов, однозначно интерпретировали как обсуждение будущего вступления в организацию. Но теперь для Ташкента все выглядит совсем не так, как до 24 февраля (то есть до начала "специальной военной операции".- "Ъ"). Это видно даже по словам самого Лаврова - теперь он говорит не о вступлении, а лишь о "сближении"".



Похожую точку зрения в беседе с "Ъ" выразил профессор Казахстанско-немецкого университета в Алматы Рустам Бурнашев. "Безусловно, страны Центральной Азии не хотели бы, чтобы их дистанцирование от конфликта (России с Украиной и Западом.- "Ъ") было бы каким-то образом нарушено: как с точки зрения разрыва или ухудшения отношений с Россией, так и с точки зрения ухудшения отношений с ее оппонентами. И, очевидно, они будут прилагать для этого максимум усилий. Например, власти этих стран не будут предпринимать действия, которые позволят России обходить западные санкции - по крайней мере, целенаправленно".



Тему противостояния западным санкциям упомянул в Душанбе и исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев



"Были призывы со стороны глав отдельных делегаций, что надо обязательно помочь друг другу преодолеть экономические трудности, которые вызваны внешними санкциями",- рассказал он журналистам, особо не вдаваясь в детали.



Еще одной темой встречи стала ситуация в Афганистане, которая на фоне Украины, казалось бы, отошла на второй план. При этом между этими двумя вопросами было найдено и что-то общее. А именно крайне неконструктивная, по мнению Москвы, роль Запада. "Нельзя допустить, чтобы опять ситуация обрушилась, дестабилизировалась,- сказал, в частности, Сергей Лавров.- Это уже будет совсем тяжело для афганского народа, который 20 лет страдал от присутствия натовцев, которые ни копейки не вложили в инфраструктуру, позволяющую создавать новые рабочие места, развивать экономику, транспорт и внешние связи".



Афганистан обустраивают его соседи

Не менее беспокоила эта тема и главу МИД Таджикистана Сироджиддина Мухриддина. "Мы выразили единое мнение о том, что в Афганистане должно быть создано инклюзивное правительство с участием всех этнических и религиозных меньшинств и политических партий",- сказал он. Правда, с учетом того, что в Кабуле уже восемь месяцев работает правительство, состоящее исключительно из представителей запрещенного в России движения "Талибан", это пожелание вряд ли будет реализовано.



Хотя участие в мероприятиях СНГ в настоящее время очень важно для России, собеседники "Ъ" убеждены, что значение союза безвозвратно утрачено. "Это мертвая структура: в ее рамках почти ничего не делается. А распустить ее - значит признать эту бессмысленность и психологически снизить уровень взаимодействия,- заявил "Ъ" Рустам Бурнашев.- Кроме того, в рамках этой организации заключены соглашения, которые при ликвидации СНГ придется перезаключать. Может быть, поэтому СНГ никто и не трогает".



Кирилл Кривошеев

Газета "Коммерсантъ" №83 от 14.05.2022, стр. 3 Источник - коммерсант

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