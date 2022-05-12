В Китае торжественно отметили столетие Коммунистического союза молодежи

00:32 14.05.2022 Владимир Павленко



При Си Цзиньпине верх берет тенденция, при которой КПК, превращаясь в ядро общества, становится стержнем и для общественной активности, и для государственной деятельности.



Столетний юбилей КСМК - Коммунистического союза молодежи Китая - стал важным и знаковым событием в жизни страны. Комплекс праздничных мероприятий, связанных с датой 5 мая 1922 года - днем создания организации - растянулся на несколько дней и завершился прошедшим 10 мая торжественным собранием, состоявшимся в Большом зале Дома народных собраний в Пекине. Поскольку внутренняя политика в КНР наблюдателями в этом году рассматривается через призму приближающегося XX съезда КПК, постольку главным итогом юбилейной кампании можно считать скорее всего окончательное завершение экспертных разговоров на тему некоей "комсомольской фронды" нынешнему руководству страны и претензий на лидерство.



Данная тема, в целом актуальная для периода, когда страну возглавлял прежний лидер Ху Цзиньтао (2002–2012 гг.), в прошлом глава КСМК, в условиях конституционной реформы 2018 года, отменившей ограничение по количеству сроков у власти первого лица, сложившееся при Дэн Сяопине, по-видимому полностью утратила актуальность во втором сроке нынешнего лидера Си Цзиньпина (начиная с 2017 г.); в очередной раз доказано, что консолидация власти и страны при наличии сильного лидера со стратегической программой развития благотворно влияет на стабильность и нивелирует противоречия, как реальные, так и потенциальные.



Чтобы закрыть тему внутренних раскладов и подвести под ними черту, отметим, что определенные "варианты" существовали еще пять лет назад, перед XIX съездом КПК, когда в его подготовке просматривались две линии. Одна, которая и была принята на вооружение, - отмена упомянутых ограничений с помощью реформы конституции (принципиальное решение об этом, по китайской традиции, и принял тогда съезд) с прицелом на пролонгацию властных полномочий Си Цзиньпина за рамки 2022 года. Именно тогда они должны были завершиться по прежней модели организации власти. Другая линия вместо консолидации предполагала в определенном смысле обострение, связанное с "обязательной" ротацией руководства в 2022 году.



С этих позиций выступала часть партийного руководства во главе с тандемом одного из нынешних членов Политбюро ЦК, вице-премьером Госсовета КНР Ху Чуньхуа, и экс-главой крупнейшего города страны Чунцина Сунь Чжэнцаем. Принадлежность их к "комсомольцам" (Ху Чуньхуа, как и Ху Цзиньтао, возглавлял КСМК) в данном случае скорее вторична. Речь шла о приоритете векторов внешней политики страны. Си Цзиньпин с момента своего прихода к власти взял твердый курс на "континентальную" политику, центральным звеном которой является сближение с Россией - двустороннее и в рамках ШОС.



Другое крыло более ориентировалось на перехват рычагов глобального управления у Запада в международных институтах, а для этого - продолжение курса на тесные экономические связи с Западом, прежде всего с США, с которыми у Китая рекордный товарооборот, превысивший в прошлом году планку в 750 млрд долларов. Ситуацию рассудила сама жизнь: приход к власти в Вашингтоне Дональда Трампа ознаменовался началом запущенной по инициативе США торговой войны, в которой Китай отвечал строго симметрично, но уверенно, с осознанием своей правоты и силы.



После Трампа пришел Джо Байден, который, вопреки определенным ожиданиям нормализации отношений, перевел торгово-экономическую войну в геополитическую плоскость военной политики, дав толчок блоковому строительству в рамках так называемого "Индо-Тихоокеанского" региона (ИТР). С началом нынешних событий на Украине Пекин начал подвергаться растущему давлению против укрепления его связей с Россией со стороны не только США, но и евросоюзовских сателлитов Вашингтона по НАТО. И исторический выбор на этом фоне китайской стороной был сделан однозначный - на поддержку России.



Однако еще до всего этого определенные внутренние подвижки произошли в самом Китае. В частности, распался тандем Ху - Сунь; последний оказался замешанным в коррупции, и в условиях жесткой борьбы с этим социальным злом был исключен из КПК и осужден к пожизненному заключению. Поэтому на XIX съезде в октябре 2017 года вопрос о выборе между двумя линиями уже не стоял, а Ху Чуньхуа, вопреки ожиданиям и экспертным оценкам, не вошел в состав "семерки" Постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК.



Празднования нынешнего юбилея КСМК возглавил лично Си Цзиньпин, и это очень важно с точки зрения демонстрации неразрывного партийно-комсомольского единства перед съездом, на котором все идет к тому, что никакого "противоборства линий" не будет. Подведение итогов длительного исторического развития КНР, поводом к которому послужило прошлогоднее столетие КПК, как и сделанные заявки на будущее, не оставляют сомнений в том, что наполненное исторической динамикой правление председателя Си - наилучший и к тому же естественный путь для страны, набравшей значительную инерцию развития.



Ввиду этого она вступает в решительное противостояние с коллективным Западом, который, напротив, утрачивает свои позиции в ходе международного кризиса, запущенного китайско-американским противостоянием и продолженного российской военной операцией против проамериканского киевского марионеточного режима. Первый важный - психологически и исторически - рубеж на пути "великого возрождения китайской нации", идеологического концепта, внедренного Си Цзиньпином в рамках "китайской мечты", пройден к партийному юбилею. В апреле прошлого года было объявлено об успешном завершении в стране борьбы с бедностью и нищетой, что позволило в канун юбилея, в июне, сделать вывод, что к 2021 году выполнен план создания общества среднего достатка.



Следующий крупный рубеж намечен на 2049 год, к столетию КНР, когда Китай должен превратиться по сути в сверхдержаву - построить высокоразвитое, модернизированное социалистическое общество. Между этими рубежами, уже вошедшими в партийную историографию под названием "двух столетий", находится внедренный XIX съездом "промежуточный финиш" - завершение в стране социалистической модернизации, намеченное на 2035 год. Если перевести сроки достижения этих рубежей на более привычный нам язык советской партийной истории, то по аналогии можно считать, что к 2035 году должна быть построена материально-техническая база социализма, а последующие почти полтора десятилетия будут посвящены совершенствованию социалистических общественных отношений.



Главная и ключевая мысль сказанного Си Цзиньпином во время юбилейных торжеств в Пекине несколько дней назад: комсомол - подрастающий "эшелон партии", призванный к середине века решить стоящую перед страной задачу "национального омоложения". В полном соответствии с советским опытом, Си предлагает "триединство" КПК, КСМК и Молодых пионеров Китая (МПК) - детской организации. И отмечает, что более тесное соединение в этом триединстве проблемы воспитания молодежи и своевременной ротации кадров играет важную роль в укоренении идей социализма и коммунизма. Вопреки измышлениям о "капиталистическом перерождении" КПК, коммунизм остается главным партийным идеалом, достижение которого ставится во главу угла задач партии на каждом съезде.



Си Цзиньпин в своем докладе подчеркнул, что КСМК для молодых людей - это "школа", позволяющая не только понять и проникнуться идеями марксизма - социализма и коммунизма, но и творчески применять их на практике, в интересах страны и народа. "Китайская специфика" социализма не должна вводить в заблуждение. Речь идет не об "особом", "китайском" социализме, а о соединении социалистической и коммунистической доктрины с национальными особенностями Китая. И если подходить к проблеме с этой стороны, следует признать правоту вывода XIX съезда КПК о том, что именно социализм лучше всего подходит Китаю с точки зрения народного менталитета.



При Си Цзиньпине вообще верх берет тенденция, при которой КПК, превращаясь в ядро общества, становится стержнем и для общественной активности, и для государственной деятельности. Именно партия, словами лидера, "охватывает и направляет людей всех поколений, организуя преодоления угроз и вызовов времени и достижения поставленных целей". А молодежь для партии и страны он считает средоточием ожиданий, ибо "молодые люди подобны саженцам, которые процветают на земле, и однажды они вырастут в высокие деревья".



Иерархия партия - комсомол - пионерия - это только одна сторона этого тренда; другой, не менее наглядной, выступает жесткость партийного руководства силовыми структурами сверху донизу, о чем говорилось и раньше, но только с приходом Си Цзиньпина эта руководящая установка стала приобретать форму категорического императива. "Партия командует винтовкой" - это продолжение тезиса о "винтовке, рождающей власть", выдвинутого еще Мао Цзэдуном.



Оно отражает специфику Новейшей истории Китая, в которой КПК, как и РСДРП (б) в России, вышла на политическую арену намного раньше прихода к власти и создания социалистического государства. Но вот с вооруженными силами все обстоит иначе. Советская Красная армия - детище Великого Октября. В Китае же наоборот: НОАК появилась и вступила в вооруженную борьбу с чанкайшизмом, а затем с японской агрессией намного раньше появления КНР, которая, в отличие от советского опыта, стала результатом победы китайской Красной армии над силами феодально-буржуазной реакции в годы Гражданской войны 1945–1949 годов.



Комментируя выступление партийно-государственного лидера, в китайском экспертном сообществе отмечают, что сегодняшний комсомол намного ближе к партии политически по ряду причин. Во-первых, у нынешней молодежи совсем иные условия старта: за годы социалистического строительства, особенно в XXI веке, в стране создано очень многое, чего не было раньше, поэтому и возможности у молодежи другие.



Во-вторых, в прошлое ушла определенная автаркия Китая от мирового сообщества, особенно характерная для начального, весьма бурного периода истории КНР. Сегодняшняя молодежь в отличие от своих предшественников, гораздо лучше представляет себе мир в комплексе взаимосвязей и противоречий и понимает роль и место, цели и задачи в нем Китая. Она более образованна и амбициозна, готова подтверждать и утверждать внутренние успехи страны на международной арене.



В-третьих, молодые китайцы сегодня идут в ногу со временем и потому осмыслили и осилили беспрецедентную по сравнению с предыдущими временами историческую динамику, в том числе в части, касающейся темпов развития страны, технологических и социальных преобразований. Именно для того, чтобы мобилизовать и направить энергию нового поколения комсомольцев в интересах страны, КСМК жизненно необходимо твердое партийное руководство.



Безусловно, нам, в России, следует очень хорошо понимать уровень осмысления китайским руководством причин и результатов распада СССР, вопросами которого в стране занимаются сразу несколько мощных научных институтов и центров. В КПК безусловно заметили, что в особенности на завершающем этапе деструктивных процессов в СССР именно структуры ВЛКСМ вышли в ряде вопросов на первые роли в сдаче социалистических позиций, сформировав в своих рядах так называемое "рыночное" лобби. И именно поэтому в условиях нынешней жесткой стычки с Западом, в которой Китай явно ожидает скорого обострения, вопросы работы с молодежью на уровне официальных организаций нуждаются во внимании и укреплении.



В заключение повторим мысль, которая и будет главным выводом из прошедших в Поднебесной юбилейных комсомольских торжеств. Партийная вертикаль, в которую отныне встроен китайский комсомол, имеет не только организационный, но и идеологический характер. Общие цели и задачи партийных и комсомольских организаций - лучшая страховка от конъюнктурных противоречий, которые привносятся извне, и одновременно - эффективный инструмент их разрешения там, где эти противоречия носят объективный характер, выступая следствием быстрого роста.



Отметим, что китайский опыт активно перенимается и российской стороной; об этом, в частности, говорит прошедший 25 апреля в Москве специальный китайско-российский молодежный форум, посвященный юбилею КСМК. Сохранив и приумножив в своей практике лучшие советские традиции, китайские товарищи сегодня помогают и нам самим их вспомнить. Источник - REGNUM

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