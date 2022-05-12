В Казахстане "стирают" Назарбаева, - И.Джорбенадзе

00:33 14.05.2022 В Казахстане "стирают" Назарбаева



ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.



Первого президента РК лишат статуса основателя государства и привилегий. Станет ли он "простым пенсионером", и какое дело до этого России?



Похоже, что резкого крена от Москвы не будет, хотя настороженность в отношении нее в Нур-Султане просматривается.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, затеявший кардинальную конституционную реформу, назначил референдум по соответствующей теме на 5 июня текущего года. Всего в проект нового Основного закона власти внесли, а парламент одобрил 56 поправок к 33 статьям.



Как уже писал "Росбалт", планируется, по словам Токаева, "комплексная трансформация всей государственной модели", в частности, окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством.



Также в новой редакции конституции "закреплен равноудаленный статус президента от всех политических партий и движений"; близким родственникам главы государства запретят занимать политические или руководящие должности в "квазигосударственном секторе"; смертную казнь отменят; депутаты парламента будут избираться по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе, и т. д.



Но, что самое интересное, будоражащее умы и эмоции казахов, из Основного закона, как оказалось, исключается статья о статусе и полномочиях первого президента РК Нурсултана Назарбаева; формулировка о неизменности его статуса как лидера нации (Елбасы) и "основателя независимого Казахстана". То есть Нурсултан Абишевич, правивший страной в течение 30 лет ее независимости, лишается каких-либо упоминаний в Конституции. Между тем закон о первом президенте гарантировал ему иммунитет от преследования, неприкосновенность его имущества и активов членов семьи; предусматривал ряд привилегий и финансирование из бюджета его канцелярии.



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В общем, Назарбаев, казавшийся непотопляемым, постепенно, после транзита власти к его ставленнику Токаеву (а он ее легко получил в 2019 году, однако далеко не в полном объеме), стал лишаться всех своих привилегий и регалий. Как видно, ситуация назревала постепенно, и теневое управление Елбасы страной породило серьезный конфликт интересов: в январе в Казахстане место имели беспрецедентные, по своим масштабам и уровню насилия, массовые протесты с гибелью более 200 человек.



В ситуацию, по просьбе Токаева, вмешались, хоть и на короткий срок, миротворцы ОДКБ - фактически, России, за что президента одни ругали (дескать, теперь они уже никогда не уйдут), другие - хвалили. Но переворот не удался. О России, в контексте отношений с Казахстаном, еще будет сказано ниже.



Далее. Нурсултан Абишевич был отстранен от руководства правящей партией "Нур Отан", лишен пожизненного председательства в Ассамблее народов Казахстана. Его родня тоже слетела с иерархической верхушки, потеряв к тому же часть бизнеса, а многие приближенные к Елбасы лица очутились за решеткой.



На какое-то время Назарбаев исчез из публичной жизни, но потом стал появляться то там, то тут, однако он никак не комментирует события, имеющие место в Казахстане, в том числе, связанные с ним лично и его семьей. Ведет жизнь "простого пенсионера", как и "намеревался"? Вряд ли. Разве что из инстинкта самосохранения, который, вероятно, отказал ему после того, как власть частично перешла к избранному президенту Токаеву. Ведь многие эксперты сходятся во мнении, что к январской попытке государственного переворота Нурсултан Абишевич и его клан имели прямое отношение. Впрочем, это еще не вполне понятная и довольно темная история.



Но после неудавшейся попытки госпереворота Токаев все же проявил, на словах, великодушие: "Нельзя предавать забвению вклад и усилия Нурсултана Абишевича Назарбаева за все эти 30 лет. Это было бы неуважением к истории. Нурсултан Назарбаев заложил основы нашей государственности, внес большой вклад в укрепление страны".



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Что касается собственно референдума, преподнесенного Токаевым как "демонстрация нашей твердой приверженности демократическим принципам", возможность участия каждого гражданина в "историческом событии, которое определит будущее Казахстана". Ведь, как утверждает президент, принятие новой редакции Конституции равносильно "переходу ко Второй Республике".



Проект Основного закона, несмотря на его демократическую направленность, вряд ли покончит с авторитаризмом в Казахстане, да и об этом здесь не слишком задумываются, поскольку на реальную демократию не надеются. Для многих сейчас гораздо важнее, что под правлением Назарбаева и приближенных к нему грызущихся кланов внешне подведена черта. Люди больше спорят об "интригующем" - следует ли закреплять за ним статус в Конституции как основателя независимого Казахстана. В социальных сетях даже была запущена петиция вообще против какого-либо упоминания Елбасы в Основном законе.



Как сказал госсекретарь РК Ерлан Карин, "историческая роль первого президента общеизвестна, и отдельного закрепления в Конституции не требует". А спикер сената Маулен Ашимбаев добавил, что население республики против внесения в Основной закон специальной статьи, посвященной первому президенту. Так что "пожелания граждан" учтены.



Здесь же заметим, что в позапрошлом году по "пожеланию трудящихся" (разумеется, сомнительному) имя Назарбаева было "увековечено" в очередной раз - переименованием казахской столицы в Нур-Султан. Вообще, прикрываться такими "пожеланиями" - практика не новая, особенно распространенная в советское время, пролетевшее, в историческом срезе, довольно быстро. Но за ней последовала новая волна переименований: опять же по той самой "просьбе".



Словом, Назарбаева сейчас "стирают ластиком" отовсюду, куда доходит рука и "воля народа". А референдум - что ж, в заданных условиях (исторических и географических) - видится всего лишь фикцией, демонстрацией учета общественного мнения, его влияния на государственные дела: для внутреннего и внешнего потребления. Хотя для последнего, "в случае чего", это ничего не значит. Но у референдума есть и другая, главная нагрузка - полная легитимация власти Токаева, выражение доверия лично ему и проводимому им политическому курсу.



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Как видим, Казахстан избавляется от культа личности Назарбаева, исключительных прав для него и его семьи. Тут возникает вопрос: а как насчет нормы, в соответствии с которой закон обратной силы не имеет. Ведь в 2013 году в Конституционный закон "О первом президенте Республики Казахстан - Лидере Нации" была внесена следующая запись: "Неприкосновенность распространяется на все имущество, принадлежащее на праве частной собственности первому президенту Республики Казахстан - Лидеру Нации и совместно проживающим с ним членам его семьи, … на используемые ими жилые и служебные помещения, служебный транспорт, средства связи, переписку, принадлежащие им документы".



Принцип неприкосновенности, по этому закону также распространяется на имущество, принадлежащее фонду первого президента: "На него не могут быть наложены какие бы то ни было ограничения". Не означает ли это, что бой все же грянет?



Вопрос второй: пусто место не бывает. Токаев не станет навязывать себя в качестве пожизненного лидера нации и устанавливать памятники самому себе, однако от клановости в местной политике и бизнесе избавится вряд ли: соответствующая традиция в этой восточной стране не искоренится новой Конституцией, развенчиванием культа личности первого президента, семья и ближайшее окружение которого, не исключено, желают взять реванш: ведь речь идет не только о власти, но и о значительной собственности и больших деньгах, в том числе, за пределами Казахстана.



Ну и третье: как упрочение власти Токаева отразится на внешней политике страны, что в имеющихся геополитических реалиях является вопросом едва ли не первого порядка? Ведь Назарбаев, будучи главой вполне независимого государства, поддерживал хоть и несколько противоречивые, но все же партнерские отношения с Москвой, Западом, исламским миром. Он считается чуть ли не основателем Евразийского экономического союза, хотя его "локомотивом" виделась Россия.



Пока похоже на то, что резкого крена от Москвы не будет, хотя настороженность в отношении нее в Нур-Султане просматривается по понятным причинам - Украина, санкции и т. д. При этом упрочняются отношения с Турцией, и примерно на том же уровне остается уровень взаимодействия с Западом, который, впрочем, будет во многом зависеть от степени "токсичности" Москвы в ближайшей и среднесрочной перспективе.



Но пока, несмотря на активно муссируемую информацию, в соответствии с которой Казахстан намерен покинуть ЕАЭС, реальных шагов в этом направлении не видно: власти энергично опровергли эти "слухи".



Ирина Джорбенадзе Источник - Росбалт

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