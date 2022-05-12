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    Казахстан   | 
О государственном языке в Казахстане, - Данияр Ашимбаев
00:34 14.05.2022

О государственном языке

Автор:
Ашимбаев Данияр

В своем нашумевшем депутатском запросе мажилисмен Казыбек Иса заявил, что "необходимо изменить 7-ю статью Конституции и определить статус казахского языка как государственного".

Эта статья, как известно, состоит из 3 пунктов:

1. В Республике Казахстан государственным является казахский язык.

2. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.

3. Государство заботится о создании условий для изучения и развития языков народа Казахстана.

То есть, несмотря на поздние разъяснения, смысл депутатской инициативы заключался в отказе от статуса русского языка.

Интересно, что депутат в своем запросе использовал такую формулировку: "Нужно ли теперь ждать третьего Президента еще 30 лет, чтобы принять закон о статусе государственного языка?".

Схожую формулировку использовал в своем интервью порталу "Адырна" другой депутат Берик Абдыгалиулы: "За 30 лет можно было бы создать условия, чтобы казахский язык понимали 99% казахов". Он много пишет о проблемах с учебниками, контентом, методике преподавания, но переводит вопрос из плоскости, куда тогда ушли миллиарды и чем занимались филологи, творческая интеллигенция и языковое чиновничество, в политическую сферу:

"Мы сделали свой родной язык жертвой стабильности в нашей стране. Пусть не знают языка, главное, чтобы мы жили дружно. Теперь жить дружно становится все труднее. Незнание языка приводит к напряжению".

Напомню, что согласно Госпрограмме по реализации языковой политики в РК на 2020–2025 гг., в 2022 г. казахским языком должно владеть 92% населения. Бюджет программы, кстати, составляет 16,9 млрд. тенге.

Согласно данным, приведенным в госпрограмме, в 2018 г. казахским языком владело 85,9% населения, русским – 92,3% (есть мнение, что данные сильно завышены, чтобы оправдать финансовые вложения в предыдущую программу). Но при этом казахский язык остается только разговорным. С чем это связано?

Ответ достаточно прост. Во-первых, отвратительная работа языковой общественности, а во-вторых – отсутствие адекватного контента на государственном языке. Необходимые знания черпают из русскоязычных и англоязычных источников.

На качество учебников и методик жалобы идут давно, но в сфере распределения госзаказа сложилась своя так сказать "мафия", которая, с одной стороны, фиксирует статус-кво, а с другой – занимается массовыми стенаниями по поводу якобы "бедственного положения" языка.

Поскольку предпосылок, что "вдруг" возникнет популярная художественная и научная литература, будут издаваться хорошие справочники, учебники, пособия, словари, будут использоваться цифровые технологии и т.д., очень мало, нужно исходить из объективной реальности – казахско-русское двуязычие – основной фактор не только межнационального согласия, но и цивилизационного развития Казахстана.

Этот фактор нужно развивать, а не душить в угоду ложному "патриотизму".

Валить же провалы на Назарбаева (что явно имели в виду оба депутата) или заявлять, что терпеть стабильность кому-то уже невмоготу – это идейный тупик.

Надо понимать, что ситуация в языковой политике сродни спорту. Если не развивать детско-юношеский спорт, а транжирить миллиарды на легионеров, то имидж "спортивной страны" можно поддерживать, но по всем остальным пунктам будет провал.

Если не заниматься комплексным развитием трудовых ресурсов, науки, образования, технологий, не модернизировать промышленность и государственное управление, а бегать только с проблемой языка, бесконтрольно осваивая при этом огромный бюджеты, то язык и его носители будут только маргинализироваться при формальном росте показателей.

Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652477640


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