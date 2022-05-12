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Белуджские сепаратисты в Пакистане: цели, идеология и контакты, - Л.Шашок
01:10 14.05.2022

Не пытайтесь приручить экстремистов

О проблеме белуджского сепаратизма в Пакистане

Об авторе: Лариса Александровна Шашок – преподаватель МГИМО (У) МИД РФ.
12 мая 22

Белуджистан долгое время страдает от терроризма, экстремизма, сепаратизма и национализма.
Организация Baluch Raji Ajohi Sangar (BRAS, Белуджское движение за национальную свободу) представляет собой союз трех националистически настроенных сепаратистских группировок: Белуджистанской республиканской армии (BRA), Белуджистанской освободительной армии (BLA) и Белуджистанского фронта освобождения (BLF). Особенность организации заключается в том, что это первый альянс, созданный сепаратистскими организациями белуджей.
BRAS был основан в 2018 году доктором Аллой Назаром – лидером BLF, давней мечтой которого было объединение сил различных национал-сепаратистских группировок белуджей. Основной причиной создания союза было растущее осознание сепаратистскими группами белуджей, что разногласия между ними только ослабляют их повстанческое движение.

Кроме того, альянс позволяет группировкам объединять и оптимизировать ресурсы. А именно: обмениваться оружием, оборудованием, людьми, источниками разведданных. А также убежищами для более эффективного проведения операций против правительственных сил безопасности Пакистана и граждан Китая, работающих над проектами Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК).

ЦЕЛИ, ИДЕОЛОГИЯ И КОНТАКТЫ

Считается, что помимо Аллы Назара альянсом командуют Башир Зеб из BLA, Гулзар Имам из BRA и Ахтар Надим из BLF. Алла Назар выступает в роли покровителя, духовного лидера и официального представителя альянса. Он также командует BLF – одной из старейших сепаратистских группировок белуджей, основанной в 1964 году. О трех других главарях этого альянса в открытом доступе имеется мало информации.

Идеология BRAS вращается вокруг создания отдельного белуджского государства и недопущения внешних сил (включая Китай и Пакистан) к ресурсам Белуджистана. Национал-сепаратизм белуджей находится под влиянием левой марксистской идеологии.

Сепаратисты BRAS действуют в юго-западной части Белуджистана – вдоль побережья Аравийского моря и границы с Ираном. Некоторые боевики альянса осуществляют нападения с территории Ирана, базируясь в южном районе Мекран. Отряды Назара действуют вдоль пакистано-афганской границы и из афганского города Кандагара.

Племена белуджей проживают в нескольких провинциях Пакистана, Ирана и Афганистана. Однако большинство сепаратистов, базировавшихся в Афганистане, перебрались в иранскую провинцию Систан-Белуджистан после захвата власти в стране радикальным исламистским движением "Талибан" (запрещено в РФ) в августе 2021 года.

Как уже было отмечено, основными целями BRAS являются граждане КНР и проекты КПЭК в Белуджистане. Альянс также осуществляет нападения на правительственные силы безопасности Пакистана. По отдельности состоящие в альянсе группировки сталкивались с серьезными проблемами, поскольку были изолированы на больших участках территории, что создавало трудности в координации нападений за пределами их основных районов проведения операций. Логистические проблемы и уязвимость путей снабжения также были серьезной проблемой, которая решена за счет объединения ресурсов.

Боевики BRAS время от времени вступали в ожесточенные стычки с салафитско-джихадистской экстремистской группировкой "Джейш аль-Адль" в приграничной с Пакистаном иранской провинции Систан и Белуджистан. Существует подозрение, что состоящие в BRAS BLA и BLF пользуются поддержкой Ирана, так как они считают своим врагом "Джейш аль-Адль", которая ведет подрывную деятельность против иранских сил безопасности. На страницах, которые сторонники BRAS ведут в социальных сетях, "Джейш аль-Адль" и ее уклон в сторону Пакистана подвергаются резкой критике.

Конфронтация между BRAS и "Джейш аль-Адль" также проистекает из идеологических различий. BRAS представляет собой националистически настроенную сепаратистскую организацию левого толка, в то время как "Джейш аль-Адль" является антииранской суннитско-исламистской экстремистской группировкой. BRAS считает ее угрозой, поскольку она разделяет белуджскую молодежь по религиозному признаку.

Вместе с тем BRAS поддерживает конструктивные отношения с другими экстремистскими организациями, действующими в Белуджистане. Однако характер отношений альянса с региональным ответвлением "Исламского государства" ИГИЛ-Хорасан (запрещено в РФ) неясен.

При этом влияние террористической организации прослеживается в некоторых южных районах Белуджистана и соседнего Афганистана. Например, небезызвестная сектантская экстремистская организация "Лашкар-е-Джангви" (LeJ) базируется в Белуджистане и, как ИГИЛ-Хорасан, нацеливается на шиитское меньшинство, проживающее в Белуджистане. Примечательно, что BRAS поддерживает связи с LeJ.

Однако главный вопрос, который возникает в свете вышеизложенного, состоит в том, может ли Иран являться убежищем для белуджских сепаратистов.

"РУКА ТЕГЕРАНА"

Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди 14 февраля посетил Пакистан на фоне недавнего всплеска атак сепаратистов на правительственные силы безопасности в Белуджистане. Вахиди провел встречи с высшим политическим и военным руководством Пакистана, включая еще действующего на тот момент премьер-министра Имрана Хана и главнокомандующего армией генерала Камара Джаведа Баджву. Целью переговоров было обсудить механизмы обеспечения безопасности на пакистано-иранской границе. Обе стороны договорились сформировать совместную рабочую группу для осуществления пограничного контроля и обеспечения безопасности между двумя странами.

Район Булайда округа Кеч в Белуджистане, который не раз становился местом столкновения между правительственными вооруженными силами Пакистана и белуджскими сепаратистами, находится всего в 14 километрах от иранской границы. Таким образом, связь базирующихся в Иране белуджских сепаратистов с недавними террористическими атаками в Белуджистане требует тщательного изучения.

Действительно, сразу после визита Вахиди пакистанские силы безопасности провели операцию по зачистке округа Кеч и ликвидировали шестерых боевиков, участвовавших в нападении. Менее чем за две недели до этого, в ночь на 25 января, десять пакистанских военнослужащих были убиты в результате нападения сепаратистов-белуджей на контрольно-пропускной пункт сил безопасности в том же районе.

В начале февраля BLA атаковала лагеря сил безопасности в районах Панджгур и Наушки недалеко от границы с Ираном. В ходе ожесточенной перестрелки были убиты 20 боевиков и четверо военнослужащих.

В мае 2020 года Камар Джавед Баджва обратился к Тегерану с просьбой предотвратить теракты против пакистанских сил безопасности со стороны белуджских боевиков, предположительно действующих с территории Ирана. Опасения по поводу безопасности границ были оглашены после нападения на контингент пакистанских вооруженных сил в округе Кеч, в результате которого погибли шесть пакистанских солдат. Ответственность за нападение взял на себя BLA.

Недавние нападения на контингент правительственных сил в районах Кеч, Ношки и Панджгур в Белуджистане предположительно были организованы повстанческими группами белуджей, действовавшими из Ирана. Эксперты полагают, что Назар также курировал подрывную деятельность своего фронта с территории Ирана.

Точно так же в 2019 году BRAS заявила об убийстве 14 пассажиров автобуса у границы с Ираном. На фоне этих инцидентов министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши призвал Тегеран принять меры против боевиков BRAS, базирующихся в Иране.

КТО ВИНОВАТ

Пакистан неоднократно поднимал вопрос о растущем присутствии в Иране белуджских сепаратистских группировок, которые используют территорию страны для нанесения ударов по правительственным силам безопасности. В 2020 году во время визита в Пакистан министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа Исламабад призывал Тегеран принять эффективные меры против боевиков, действующих с иранской территории.

В то время как белуджский национализм в Пакистане имеет преимущественно светский характер, в Иране он несет открытый религиозный подтекст по сектантскому принципу. BLA и BLF получают выгоду от снисходительного отношения Ирана и используют протекцию властей для подавления влияния антииранской военизированной группировки JA, которая борется как за права белуджей, так и интересы суннитов в Иране и имеет множество баз на территории Пакистана.

Иран сам не раз становился жертвой терактов, организованных белуджскими религиозно-националистическими боевиками JA. Так, группировка мусульман-суннитов, которая якобы действует при поддержке местных племен в Белуджистане, в открытую называет себя антиправительственной организацией. В 2018 году JA взяла на себя ответственность за похищение 12 иранских сотрудников службы безопасности в провинции Систан-Белуджистан.

Также имели место неоднократные столкновения между JA и сепаратистскими группировками пакистанских белуджей вдоль пакистано-иранской границы.

ВЫВОДЫ

Без надежной системы безопасности на пакистано-иранской границе Исламабад не сможет справиться с проблемами в сфере безопасности, которые затрагивают Белуджистан – и, как подозревают пакистанские власти, частично исходят от Ирана.

Проникновение боевиков-белуджей с обеих сторон границы в конечном итоге представляет серьезную проблему как для Ирана, так и для Пакистана. Работы по ограждению 900-километровой границы ведутся с тех пор, как Иран и Пакистан в 2019 году договорились о ее укреплении для более эффективного контроля. Тем не менее обе страны обвиняют друг друга в спонсировании конкурирующих группировок белуджей.

Не исключено, что в будущем роль третейского судьи в разрешении данной проблемы сыграет Китай, поскольку он вложил значительные средства в развитие инфраструктуры Белуджистана и планирует инвестировать до 400 млрд долл. в Иран в рамках соглашения о стратегическом партнерстве, которое было подписано в прошлом году обеими странами. Пекин может использовать свои рычаги воздействия на Исламабад и Тегеран, заставив их тем самым сотрудничать в борьбе с региональной террористической угрозой.

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652479800


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