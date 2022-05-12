Ким Чен Ын назвал вспышку коронавируса в КНДР "крупной смутой"

09:44 14.05.2022

Северная Корея продолжает сообщать об умерших от COVID-19



Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал вспышку коронавируса в стране "крупной смутой". Пхеньян сообщает о еще 21 смерти, в то время как власти пытаются замедлить распространение СOVID-19 среди непривитого населения.



Северная Корея продолжает сообщать об умерших от COVID-19



Руководитель КНДР Ким Чен Ын назвал первую официально подтвержденную вспышку COVID-19 в стране "великим бедствием", пишет The Guardian.



Государственные северокорейские СМИ сообщили, что только в пятницу у 174 440 человек были обнаружены симптомы лихорадки. А в субботу Северная Корея заявила, что в общей сложности 27 человек умерли и 524 440 человек заболели на фоне быстрого распространения заболевания с конца апреля. По данным Пхеньяна, 280 810 человек остаются на карантине.



Государственные СМИ конкретно не сообщали, сколько случаев лихорадки и смертей были подтверждены как случаи Covid-19.



Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые появился на телевидении в маске для лица, чтобы отдать приказ о блокировке по всей стране. Северокорейское информагентство ЦТАК процитировало Ким Чен Ына, который сказал, что кризис в области здравоохранения был вызван "некомпетентностью и безответственностью партийных организаций в их противоэпидемических действиях".



Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи заслушало доклад Государственного чрезвычайно-противоэпидемического командования о ситуации с распространением пандемии, в котором были отмечены данные о распространении заболевания по регионам и подразделениям, особенности болезненного процесса. Также Политбюро было проинформировано, что "в большинстве случаев из-за отсутствия глубокого знания научного метода лечения совершены ошибки, в том числе чрезмерные принятия лекарств, повлекшие человеческие жертвы".



Во время встречи по антивирусным стратегиям в субботу Ким Чен Ын охарактеризовал вспышку как исторически "огромный сбой" и призвал к единству между правительством и народом, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию.



На совещании обсуждалась "оперативная раздача лекарств для неотложной помощи" и внедрение "научной тактики лечения и методов лечения для разных пациентов, в том числе с особенностями конституции", сообщает агентство ЦТАК.



Ким Чен Ын заявил, что он "верит, что мы сможем победить это вредоносное инфекционное заболевание в кратчайшие сроки", - говорится в отчете. "Уважаемый Генеральный секретарь сказал, что, как в мировом масштабе ситуация с распространением коронавируса весьма серьезна, так и в нашей стране распространение этой злокачественной эпидемии, можно сказать, является крупной смутой после основания государства", – говорится в сообщении ЦТАК. По словам Ким Чен Ына, "если мы не отклонимся от принципов в выполнении противоэпидемической политики и сохраним сильную организационную и контрольную силу на основе единодушия и сплоченности партии и народа, укрепим противоэпидемическую борьбу, то вполне можно преодолеть кризис".



В четверг страна ввела общенациональные блокировки после подтверждения первых случаев заражения COVID-19 с начала пандемии.



В КНДР зафиксировано еще 17400 заражений "неизвестной лихорадкой"



Ким Чен Ын сказал, что применяемые в КНДР методы борьбы с эпидемией будут следовать китайской модели противодействия коронавирусу. "Мы должны извлечь уроки из опыта и плодотворных достижений Коммунистической партии Китая и ее народа в предотвращении распространения вируса", - сказал лидер Северной Кореи.



Между тем, как сообщает CNN, репортер китайского государственного СМИ CGTN опубликовал в пятницу редкое видео из Пхеньяна. "Насколько нам известно, в Пхеньяне вакцинировано не так много людей, а медицинских и противоэпидемических средств не хватает, - рассказывает репортер Цзан Цин в сообщении Weibo. – Поскольку столица находится на карантине, еды у меня дома хватит только на неделю. Мы все еще ждем, какую политику правительство объявит дальше".



Государственные СМИ сообщили, что тесты образцов вируса, собранных в воскресенье у неустановленного числа людей с лихорадкой в ​​столице страны Пхеньяне, подтвердили, что они инфицированы вариантом коронавируса "Омикрон". На данный момент в стране официально подтверждена одна смерть, связанная с заражением "Омикроном".



Западные эксперты говорят, что неспособность контролировать распространение COVID может иметь разрушительные последствия для Северной Кореи, учитывая плохую систему здравоохранения страны и то, что ее 26 миллионов человек в основном не вакцинированы.



Северная Корея до сих пор избегала предложений вакцин против COVID из Китая и России, а также через схему Covax Всемирной организации здравоохранения, по-видимому, потому, что введение уколов потребует внешнего наблюдения.



Профессор Университета Ихва в Сеуле Лейф-Эрик Исли считает, что публичное признание режимом случаев заболевания коронавирусом означает, что "ситуация в области общественного здравоохранения должна быть серьезной".



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ