В Туркмении установлена новая титулатура экс-президента - он теперь "Герой-Аркадаг"

09:57 14.05.2022 Заседание Кабинета Министров Туркменистана

13.05.2022



Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой системе провел очередное заседание Кабинета Министров, на котором были рассмотрены приоритетные аспекты государственной политики и проекты ряда документов.



Открывая заседание, глава государства отметил, что, в соответствии с ранее данными поручениями, главная тема повестки дня – цифровая система.



Первому Президент страны предоставил слово генеральному директору Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыеву, доложившему о предпринимаемых мерах по претворению в жизнь "Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019–2025 годы" и "Государственной программы развития цифровой экономики в Туркменистане на 2021–2025 годы".



Предусмотренные в Концепции задачи планируется реализовать в три этапа. В рамках первого этапа, в соответствии с Постановлением Президента страны, создана Межведомственная комиссия по развитию в Туркменистане цифровой экономики и утверждено Положение о ее составе. Уполномоченный орган в этой сфере – агентство "Türkmenaragatnaşyk".



В стране проводится системная работа по формированию важнейших основ цифровой экономики, прежде всего по совершенствованию соответствующих нормативно-правовых актов, созданию в министерствах и отраслевых ведомствах системы электронного документооборота и интернет веб-сайтов.



На втором этапе, охватывающем 2020–2023 годы, предусмотрено широкое внед­рение современных информационно-коммуникационных технологий, принятие мер по обеспечению информационной безо­пасности. Согласно намеченным планам, создан Единый государственный сайт услуг Туркменистана, который представляет собой автоматизированную информационную систему "Одно окно". В настоящее время на портале размещены ссылки о различных видах онлайн-платежей и услуг, в том числе информационных веб-сайтах госучреждений и др.



В рамках развития цифровой экономики на втором этапе предусмотрено задействование в полном объеме системы "Электронное правительство". В данной связи разработана соответствующая Программа.



На третьем этапе реализации Концепции, который охватывает 2024–2025 годы, планируется продолжить модернизацию и внедрение цифровых интеллектуальных технологий и способов в различных сегментах экономики, а также выполнение на высоком качественном уровне обозначенных в данном направлении задач и мер.



На этом этапе также предусматривается, на основе позитивных достижений в переходе на цифровую экономику и в ее развитии, масштабировать внедрение более эффективных проектов и планомерно совершенствовать проводимые работы.



Предпринимаются также практические шаги с целью создания Единого информационного центра.



В продолжение заседания прозвучал отчет о выполнении ранее данных главой государства поручений по подготовке проекта Постановления "Об утверждении нормативов защиты линий связи".



В данном контексте на рассмотрение главы государства был представлен проект соответствующего документа.



Дав конкретные указания по решению вопросов управления защитой систем связи, Президент Сердар Бердымухамедов подписал Постановление "Об утверждении нормативов защиты линий связи" и направил его вице-премьеру по цифровой системе.



Затем руководитель Агентства отчитался о работе по совершенствованию нормативно-правовой базы транспортно-коммуникационного комплекса, ведущейся в рамках осуществляемых в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства социально-экономических реформ. В данной связи прозвучала информация о подготовленных предложениях по созданию при Кабинете Министров Межотраслевой комиссии по классификации степени важности объектов информационной инфраструктуры.



Заслушав отчет, глава Туркменистана одобрил представленное предложение. Подчеркнув важность модернизации системы передачи информации и инфраструктуры коммуникаций, Президент Сердар Бердымухамедов поручил генеральному директору Агентства продолжить работу в данном направлении и приложить все усилия для реализации намеченных планов.



Далее заместитель Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша К.Бабаев проинформировал о проводимой работе по дальнейшей модернизации отечественной законодательно-правовой базы, демократизации общественной жизни.



В нынешнем году, девиз которого "Эпоха народа с Аркадагом", в стране проводятся важные мероприятия, посвященные 30-летию Конституции Туркменистана. В данной связи особыми событиями являются инициированные Героем-Аркадагом Межпарламентский форум государств Центральной Азии и Российской Федерации и Диалог женщин в данном формате, успешное проведение которых в Ашхабаде наглядно свидетельствует о широком признании и поддержке реализуемой нейтральным Туркменистаном миролюбивой конструктивной политики, всевозрастающем авторитете Отчизны на международной арене.



На состоявшемся шестом заседании Халк Маслахаты первого созыва обсужден ряд законов, которые были единогласно одобрены.



В настоящее время деятельность Халк Маслахаты Милли Генгеша под руководством его Председателя Гурбангулы Бердымухамедова совершенствуется согласно требованиям времени и наполняется новым содержанием. В контексте успешной реализации социально-ориентированной государственной политики, обеспечения высокого уровня и качества жизни туркменистанцев, создания достойных условий для их труда, отдыха и укрепления здоровья, Герой-Аркадаг выступил инициатором организации рабочих поездок в велаяты для ознакомления с положением дел на местах, изучения пожеланий граждан и подготовки соответствующих предложений.



В этих целях Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочие поездки в Национальную туристическую зону "Аваза", город Туркменбаши и санаторий ­"Арчман". В данной связи перед членами Халк Маслахаты Милли Генгеша были поставлены задачи по эффективному осуществлению надлежащих работ и подготовке соответствующих законодательных документов.



Заслушав информацию, Президент Сердар Бердымухамедов с удовлетворением отметил, что 12 мая в Ашхабаде на высоком организационном уровне прошел Межпарламентский форум государств Центральной Азии и Российской Федерации, результаты которого стали действенным вкладом в укрепление дружественных, добрососедских отношений между нашими странами и народами. По инициативе ­Героя-Аркадага создан новый перспективный формат межгосударственного и регионального сотрудничества, отвечающего интересам общего благополучия, и получивший название "Ашхабадский формат". Данное предложение было полностью поддержано участниками представительной встречи.



Говоря об этом, Президент Сердар Бердымухамедов поздравил всех соотечественников с успешным проведением Форума, вновь наглядно продемонстрировавшего активную и ответственную позицию Туркменистана в вопросах развития конструктивного регионального и международного партнерства.



Знаком признания весомого вклада ­Героя-Аркадага в упрочение мира и стабильности в регионе, налаживание эффективных форматов тесного взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах на двустороннем и многостороннем уровне стали врученные ему высокие награды. В их числе: Золотой орден "Почетный аксакал", учредителем которого является Совет аксакалов Азербайджанской Республики, а также Национальная премия "Во имя мира на земле" и Золотой орден "Ulu türk", учрежденные Национальным фондом "Деде Коркут" совместно с Международным журналом "Азербайджан дуньясы".



За заслуги в деле развития парламентаризма, вклад в совершенствование правовых основ функционирования Содружества Независимых Государств, укрепление международных связей и межпарламентского ­сотрудничества Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов также награжден юбилейной медалью, учрежденной по случаю 30-летия Межпарламентской Ассамблеи СНГ.



Сердечно поздравив Героя-Аркадага с этими высокими наградами, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал ему крепкого здоровья, долголетия и новых выдающихся успехов в масштабной деятельности во благо Родины и народа.



Выступивший затем заместитель Председателя Кабинета Министров М.Мухаммедов отчитался о выполнении мер, предусмот­ренных в "Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019–2025 годы" и "Государственной программе развития цифровой экономики в Туркменистане на 2021–2025 годы".



В соответствующих министерствах и отраслевых ведомствах экономического, финансово-банковского комплекса с целью надлежащего и своевременного исполнения задач, определенных в данных документах, поэтапно предпринимаются комплексные шаги по закупке и установке необходимого оборудования, программного обеспечения, серверов, модернизации системы электронного документооборота и интернет веб-сайтов, переходу на электронный формат обслуживания, созданию автоматизированных баз данных, обеспечению их защиты и стабильной работы информационной инфраструктуры.

Наряду с этим осуществляется анализ действующих нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы перехода экономики на цифровую систему, ведется соответствующая работа по их усовершенствованию.



Затем вице-премьер доложил о предпринимаемых практических шагах по запуску в Министерстве финансов и экономики цифровой системы по проведению тендеров для закупки товаров, а также аукционных торгов для приватизации государственного имущества.



Заслушав отчет, глава государства Сердар Бердымухамедов одобрил представленный проект и распорядился продолжить работу в этом направлении.



В рамках заседания вице-премьер доложил о комплексных мерах, реализуемых с целью совершенствования цифровой системы, расширения системы "Internet-bank", наращивания системы дистанционных онлайн-платежей. С 2019 года оказание подобных услуг осуществляется Акционерно-коммерческим банком "Rysgal". Учитывая большую заинтересованность клиентов банков в этом виде обслуживания и накопленный позитивный опыт, на рассмотрение Президента страны было представлено предложение о введении в действие системы "Internet-bank" в Государственном коммерческом банке "Daýhanbank", а также в Акционерно-коммерческих банках "Halkbank" и "Senagat" для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.



Резюмируя отчет, глава Туркменистана подчеркнул, что расширение спектра безналичных расчетов выступает в числе первоочередных задач кредитных учреждений страны. Одобрив представленное предложение, Президент Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру и впредь принимать меры для организации деятельности оте­чественных банков в соответствии с реалиями времени.



Затем заместитель главы Правительства доложил о ведущейся работе по совершенствованию Банком внешнеэкономической деятельности международной платежной системы. В данной связи прозвучала информация о результатах проведенного международного тендера.



Одобрив представленное предложение, глава государства распорядился держать под контролем осуществление на должном уровне соответствующей работы в этом направлении.



Затем Президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание вице-премьера на важнос­ти четкого выполнения намеченных задач по развитию цифровой экономики.



В числе приоритетных векторов предстоящей деятельности были определены комплексные меры, нацеленные на успешное претворение в жизнь налоговой политики. В данном контексте отмечалось, что следует пересмотреть все соответствующие документы Налогового кодекса, некоторые тарифы и виды налогов. Согласно требованиям времени нужно обновить статьи указанного законодательного акта, при необходимости внести изменения или дополнения, широко внедрять цифровые технологии контроля в этой сфере, подчеркнул глава Туркменистана, поручив вице-­премьеру в течение недели подготовить предложения по данному вопросу.



Затем заместитель Председателя Кабинета Министров Ш.Абдрахманов отчитался о ведущейся работе по внедрению цифровой системы в структурных подразделениях топливно-энергетического комплекса.



В соответствии с "Концепцией развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019–2025 годы" и "Государственной программой развития цифровой экономики в Туркменистане на 2021–2025 годы" в центральных аппаратах Государственных концернов "Türkmengaz", "Türkmennebit", Государственной корпорации "Türkmengeologiýa" и Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов созданы специальные отделы по внедрению цифровых технологий и информационной безопасности, утверждены планы их работ. Проведена установка необходимого оборудования и программного обес­печения, системы электронного документооборота.



С целью перехода на электронный формат обслуживания, контроля по цифровой системе за реализацией внутренним потребителям природного газа в безналичной форме, осуществления товарооборота в хранилищах и управления данными о газовых месторождениях и скважинах в Государственном концерне "Türkmengaz" создан "Центр расчетов" и установлена программа "Elektron ammar".



В Государственном концерне "Türkmennebit" функционируют внутренняя сеть, система электронного документооборота "Netije" и официальный веб-сайт, также выполняются монтажно-наладочные работы измерительного оборудования с целью определения объемов эмульсионной воды и контроля посредством мониторинга за уровнем нефти в резервуарах сбора и подготовки товарной нефти.



В соответствии с планом развития цифровой экономики на 2022 год в центральном аппарате ТКНПЗ введена в действие система электронного документооборота "GOLDAW", создан интернет веб-сайт, с помощью радиоэлектронного оборудования в цифровом формате осуществляется бухгалтерская отчетность и другая деятельность. Также между административным зданием комплекса и производственными цехами налажен электронный информационный оборот, ведется перевод учета принимаемых в амбарах, хранящихся и отпускаемых материальных ценностей в формате электронного документооборота.



Заместитель Председателя Кабинета Министров Ч.Пурчеков доложил о реализации задач, обозначенных в "Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019–2025 годы" и "Государственной программе по развитию цифровой экономики на 2021–2025 годы", принятых в целях превращения нашей страны в индустриально развитое государст­во, повышения результативности работ по совершенствованию национальной экономики.



В министерствах и отраслевых ведомствах строительного и промышленного комплексов и в Ашхабадском городском хякимлике открыты отделы кибербезопасности и цифровых технологий, введены в действие официальные веб-сайты, где размещена вся интересующая информация о выполняемой работе, оказываемых услугах, производимой продукции и т.д.



На завершающем этапе находится подготовительная работа по рекламе продукции, производимой Министерством промышленности и строительного производства и Государственным концерном "Türkmenhimiýa", а также по организации электронной торговли.



В настоящее время оказываемые населению Ашхабадским городским хякимликом коммунальные услуги переведены на цифровую систему, расширился их перечень, которые объединены в единую сис­тему–портал электронных госуслуг, и в будущем эта работа будет продолжена.



Далее вице-премьер доложил о подготовке к предстоящим праздникам и XXI Международной универсальной выставке "Белый город Ашхабад".



Предпринимаются практические шаги для проведения на высоком уровне праздничных торжеств и культурных мероприятий в ознаменование Дня Конституции и Государственного флага Туркменистана.



К празднованию Дня города Ашхабада традиционно приурочена XXI Международная универсальная выставка "Белый город Ашхабад", в которой в этом году выразили готовность принять участие свыше 80 местных и иностранных компаний, государственные учреждения и предприятия, представители частного сектора.



В экспозиции будут представлены достижения различных отраслей и структур народнохозяйственного комплекса, а также индустриальный, культурный и интеллектуальный потенциал туркменской столицы и ее колоссальные социально-экономические ресурсы и возможности.



Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов одобрил представленный план праздничных мероприятий. Подчеркнув важность предстоящих знаменательных дат национального календаря, глава государства распорядился провести все запланированные торжества на высоком уровне, в атмосфере эмоционального подъе­ма и воодушевленности, присущих духу Возрождения новой эпохи могущественного государства.



Далее заместитель Председателя Кабинета Министров Ч.Гылыджов доложил о мерах, предпринимае­мых по претворению в жизнь "Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019–2025 годы" и "Государственной программы развития цифровой экономики в Туркменистане на 2021–2025 годы" в курируемой сфере.



В целях реализации задач, поставленных в данных документах, в структурных подразделениях торгового комплекса внедрена и действует система электронного документооборота. В министерствах, отраслевых ведомствах, а также на подведомственных им крупных предприятиях созданы интернет-сайты для получения необходимой информации на туркменском, русском и английском языках.



Расширяется налаженная Минис­терством торговли и внешнеэкономических связей, предприятиями розничной торговли Министерства текстильной промышленности, членами Союза промышленников и предпринимателей страны онлайн-торговля и услуга доставки товаров. Через web-сайт Государственного объединения "Türkmenhaly" осуществляется прием заказов на ковровые изделия от отечественных и зарубежных покупателей.



Сайт Государственной товарно-сырьевой биржи предоставляет данные о товарах, реализуемых на ежедневных биржевых торгах, а также их ценах на мировых рынках. Биржевые торги проводятся в интерактивном режиме посредством системы электронной коммерции, а регистрация договоров – через систему "Одно окно".



Торгово-промышленной палатой за 2021 и четыре месяца 2022 года по цифровой системе проведены 54 конференции и 4 виртуальные выставки.



Вице-премьер также доложил, что в подведомственных торговому комплексу министерствах и отраслевых ведомствах введены новые должностные единицы по внедрению цифровой экономики, осуществляется последовательная работа в соответствии с утвержденными планами, продолжается повышение квалификации специа­листов в данном направлении.



Заместитель Председателя Кабинета Министров С.Тойлыев доложил о реализации мероприятий, предусмотренных в "Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019–2025 годы" и "Государственной программе по развитию цифровой экономики в Туркменистане на 2021–2025 годы".



На первом этапе все учреждения комплекса были обеспечены компьютерной техникой, серверами, сетевой системой, необходимыми программами, подсоединены к Интернету. Кроме того, в соответствии с другими нормативно-правовыми документами в министерствах и отраслевых ведомствах открыты соответствующие отделы, созданы веб-сайты. В этих отделах работают IT-специалисты, предпринимаются меры по повышению их квалификации.



Также осуществляется широкое внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, налажена их работа, обеспечивается информационная безопасность.



Проведен анализ нормативно-правовых актов преподавания в образовательной системе с применением информационных технологий, электронных средств и управления образовательной деятельностью, а также подготовлены соответствующие инструкции и положения.



В высших и средних профессиональных учебных школах созданы цифровые образовательные порталы, образовательно-воспитательная работа регулярно обогащается электронными пособиями, книгами, учебниками, видео- и аудиоматериалами, интерактивными и мультимедийными технологиями, презентациями, сведениями о дос­тижениях науки и техники. В Инновационном информационном центре Министерства образования реализуются эффективные меры по организации в формате онлайн предметных олимпиад, экзаменов.



Академия наук, ее научно-исследовательские институты и Центр технологий объединены посредством единой внутренней сети. Национальные рукописи, книги, монографии, относящиеся к богатому культурному наследию туркменского народа, переводятся в электронный формат. С целью развития сотрудничества с авторитетными международными организациями, ведущими научно-исследовательскими учреждениями регулярно проводятся научно-практические конференции и встречи по цифровой системе.



Медицинские учреждения также подсоединены к высокоскоростной информационной сети, в системе "Телемедицина" установлено соответствующее оборудование.



Общественно-политические организации обеспечены современными компьютерами, сетевой системой и телекоммуникационной техникой.



Далее заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Р.Мередов доложил о деятельности МИД в контексте решения поставленных важных задач.



Одним из ключевых аспектов внешнеполитического курса Туркменистана выступает продвижение парламентской дипломатии, роль которой в современном мире существенно возросла. В данной связи подчеркивалось значение Межпарламентского форума государств Цент­ральной Азии и Российской Федерации, проведенного в Ашхабаде на высоком организационном уровне по инициативе Героя-­Аркадага и при содействии Президента Сердара Бердымухамедова.



В рамках этой представительной встречи подписаны двусторонние документы, в том числе Соглашение о сотрудничестве между Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Соглашение о сотрудничестве между Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана и Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан. По итогам Форума принята Ашхабадская декларация.



Созданный по инициативе Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова новый формат партнерства, получивший название "Ашхабадский формат", подтвердил свою востребованность как действенная площадка для обсуждения актуальных вопросов межпарламентского сотрудничест­ва, выработки предложений по его укреплению и наполнению новым конкретным содержанием. Дос­тигнута также договоренность об образовании секретариата данной структуры со штаб-квартирой в туркменской столице.



В данной связи заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел выразил Президенту Туркменистана и Председателю Халк Маслахаты Милли Генгеша страны искреннюю признательность за оказываемую всемерную поддержку в успешной реализации внешнеполитического курса независимой нейтральной Отчизны.



Затем вице-премьер, руководитель МИД отчитался о предпринимаемых шагах по развитию цифровой экономики и претворению в жизнь соответствующей Концепции на 2019–2025 годы.



Одним из приоритетов государственной политики Туркменистана выступает проведение масштабных цифровых реформ, опираясь на передовую мировую практику. В данном контексте в структуре МИД осуществляется целенаправленная работа в рамках этих ­преобразований.



В частности, определены организационные вопросы и ключевые направления внешнеполитической стратегии в данной сфере, подготовлен ряд тестовых проектов и началась их реализация.



Приоритетом здесь являются активизация деятельности турк­менской дипломатии посредством цифровой системы, а также оперативное распространение на регулярной основе сведений о нашей стране, освещение ее миролюбивой созидательной политики и конструктивных инициатив с помощью современных медиатехнологий. Решению этих задач во многом способствовало открытие в структуре центрального аппарата МИД отдела цифровой дипломатии, а также создание официальных интернет-сайтов всех диппредставительств Туркменистана за рубежом.



С 2019 года совместно с иностранными государствами и специализированными международными организациями проведен ряд мероприятий, нацеленных на подготовку и повышение квалификации национальных специалистов в области информационных технологий, совершенствование профильных знаний сотрудников дипслужбы. В настоящее время эта работа продолжается на системной основе.



Согласно вышеназванной Концепции особое внимание уделяется решению задач по практическому внедрению передовых информационно-коммуникационных технологий, обеспечению информационной безопасности. В данном аспекте, согласно Постановлению Президента Туркменистана от 20 августа 2021 года, в Министерстве иностранных дел создан соответствующий отдел, оснащенный современным оборудованием.



В рамках реализации Концепции в стране также предусмотрен запуск единой онлайн-платформы "Одно окно". В этом контексте реализуются меры по подключению к нему интернет-сайтов МИД и дипломатических представительств Туркменистана за рубежом. В частности, наряду с запуском единого Информационного центра (Дата-центр) предприняты шаги по синхронизации работы веб-сайта МИД с этим Центром.



Министерством иностранных дел также ведется работа по оказанию населению соответствующих, в частности, консульских услуг в цифровом формате, которая осуществляется согласно Постановлению Президента Туркменистана, подписанному 4 сентября 2020 года.



На веб-сайте внешнеполитического ведомства страны с августа 2020 года публикуется интернет-газета "Международные новости".



Затем Президент Сердар Бердымухамедов, обращаясь к членам Кабинета Министров, отметил, что в стране не на должном уровне ведутся работы по цифровизации. В данном контексте был сделан акцент на первоочередных задачах, стоящих в этом направлении.



Выразив недовольство деятельностью генерального директора Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыева – руководителя, курирующего внедрение цифровой системы в Туркменистане, глава государства объявил ему выговор и подписал соответствующее Распоряжение, потребовав наладить работу на должном уровне.



Выступивший далее заместитель Председателя Кабинета Министров Э.Оразгелдиев доложил о реализуе­мых мерах по переходу к цифровой системе сельскохозяйственной отрасли.



В соответствии с "Концепцией развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019–2025 годы" и "Государственной программой развития цифровой экономики в Туркменистане на 2021–2025 годы" активно внедряется цифровая система в курируемой сфере. В подведомственных министерстве и отраслевых ведомствах созданы специальные отделы и утверждены планы их работ.



Согласно Концепции перевода на телематическую цифровую сис­тему, состоящей из трех этапов, у компании "John Deere" закуплена первая партия новейшей уборочной техники, оснащенной телематическими датчиками. В рамках выполнения соответствующего Постановления проводится работа по доставке до конца текущего года второй и третьей партий данной техники и инвентаря.



Далее вице-премьер отчитался о ведущихся в велаятах сезонных полевых кампаниях и комплексной подготовке к жатве пшеницы.



Предпринимаются меры для полной готовности 154 пунктов приема зерна к началу хлебоуборочной страды. В текущем году в ходе косовицы планируется задействовать 2 тысячи 64 зерноуборочных комбайна, управлять которыми будут 4 тысячи 47 механизаторов, работая в две смены. Создано 463 ремонтно-наладочные бригады, оснащенные передвижными мастерскими, сварочными аппаратами и автотранспортом для перевозки горючего.



Доставку урожая на приемные пункты, элеваторы и в амбары будут осуществлять 9 тысяч 817 грузовых автомобилей. На полевых станах создаются все условия для комфортного отдыха хлеборобов, будет организована передвижная торговля.



Вице-премьер представил на рассмотрение главы государства проект соответствующего Постановления.



Подписав Постановление "О мерах по организованному проведению уборки пшеницы в Туркменистане в 2022 году", Президент Сердар Бердымухамедов направил его вице-премьеру по цифровой системе.



Резюмируя отчет, глава Туркменистана акцентировал внимание на предстоящей хлебоуборочной кампании и адресовал ряд поручений.



Президент страны распорядился принять надлежащие меры для сбора в сжатые сроки и без потерь выращенного урожая зерна, держать под строгим контролем ход намеченных мероприятий. В числе первоочередных задач были определены подготовка к страде зерноуборочных комбайнов, обеспечение их эффективного функционирования.



Особое внимание следует уделять организации работы пунктов прие­ма зерна, своевременной транспортировке и без потерь собранной пшеницы в пункты приема, хранилища и элеваторы путем заключения договоров на эксплуа­тацию автотранспортных средств соответствующих министерств и отраслевых ведомств, а также находящихся в частной собственности.



Президент страны поручил руководителям сельскохозяйственного комплекса осуществлять рабочие поездки в регионы во время проведения кампании для контроля за сбором, перевозкой и сдачей в пункты приема урожая зерна без потерь, а также оказывать необходимое содействие.



Затем, обращаясь к вице-премьеру Ч.Пурчекову, глава Туркменистана распорядился путем заключения контрактов с предприятиями Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды предоставить грузовые автомобили соответствующих министерств, отраслевых ведомств строительно-промышленного комплекса, а также хякимлика города Ашхабад для своевременной транспортировки и без потерь пшеницы в пункты приема, хранилища и на элеваторы.



Вице-премьеру Ч.Гылыджову было поручено посредством заключения договоров с предприятиями Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды предоставить соответствующие грузовые автомобили Союза промышленников и предпринимателей для своевременной транспортировки и без потерь собранного с полей урожая зерна в пункты приема, хранилища и на элеваторы.



Генеральному директору Агентст­ва транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыеву было дано указание о заключении возглавляемым Агентст­вом контрактов с предприятиями Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды для обеспечения своевременной транспортировки и без потерь собранного с полей урожая пшеницы в пункты приема, хранилища и на элеваторы, а также бесперебойного и эффективного функционирования транспортных средств.



Агентству "Türkmenawto­ulag­lary" было поручено в период косовицы держать под контролем надлежащую эксплуатацию и задействование автотранспорта.



В продолжение заседания глава Туркменистана акцентировал внимание вице-премьера Ш.Абдрахманова на том, что следует, на основании договоров с предприятиями Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды, предоставить грузовые автомобили соответствующих министерств, отраслевых ведомств нефтегазового комплекса для своевременной транспортировки и без потерь урожая зерна в пункты приема, хранилища и на элеваторы.



Вместе с тем ТКНПЗ было поручено совместно с предприятиями Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды, согласно заключенным контрактам, осуществлять бесперебойное снабжение соответствующих министерств и отраслевых ведомств необходимыми нефтепродуктами за счет выделенных на текущий год лимитов для транспортировки соб­ранного с полей урожая в пункты приема, хранилища и на элеваторы.



Обращаясь к вице-премьеру М.Мухаммедову, Президент Сердар Бердымухамедов поручил в период косовицы Государственному коммерческому банку "Daýhanbank" обеспечить своевременный расчет с производителями за сданный урожай.



Главная государственная служба "Türkmenstandartlary" во время хлебоуборочной страды должна обеспечить надлежащий прием зерна после проверки его качества в лабораториях на соответствующих пунктах, а также вести точный учет объемов сдаваемого зерна.



Министру обороны, секретарю Госсовета безопасности Б.Гундогдыеву было дано указание во время жатвы проводить работу по обеспечению пожарной безопасности на полях, в пунктах приема, на зерноуборочных комбайнах и автотранспорте, занятом в перевозке урожая, соблюдению водителями правил дорожного движения.



На заседании Правительства также был рассмотрен ряд других вопросов, приняты важные документы, направленные на развитие отраслей.



Завершая заседание Кабинета Министров по цифровой системе, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в работе во имя процветания суверенной Отчизны. Источник - turkmenistan.gov.tm

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652511420





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