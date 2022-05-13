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ЧК по борьбе с распространением болезней Туркмении срочно отправит 490 этнических казахов на историч-родину
10:02 14.05.2022

В Казахстан из Туркменистана вернутся 490 этнических казахов

13 мая 2022

Фото пресс-службы акима Мангистауской области (февраль 2021 года)
2 июня 490 этнических казахов из Туркменистана на поезде "Туркменских железных дорог" отправятся в Казахстан на постоянное место жительства. Такое решение принято 11 мая Чрезвычайной комиссией по борьбе с распространением болезней по просьбе посольства Казахстана, сообщает издание Тurkmen.news.

Поезд отправится по маршруту Туркменбаши – Берекет – Серхетяка – Болашак. В Болашаке туркменский локомотив сменится на казахстанский. Конечной точкой станет город Жанаозен Мангистауской области Казахстана.

В 2020 году от гражданства Туркменистана отказались 319 человек, из которых 70 - этнические казахи, отмечает издание.

Напомним, что в 2021 году этнические казахи дважды возвращались из Туркменистана на родину: 152 человека в феврале и 256 – в мае. Люди год не могли покинуть страну из-за закрытых в связи с пандемией COVID-19 границ.

Источник - hronikatm.com
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