Как вырусь преследует русских (латвийский пример), - Алексей Иванов

11:26 14.05.2022

Как вырусь преследует русских (латвийский пример)

Алексей Иванов



фоты тут -

https://zavtra.ru/events/kak_virus_presleduet_russkih_(latvijskij_primer)



Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева приказала "полиции, включая батальон специального назначения, проводить политику нулевой толерантности к любым проявлениям войны, агрессии или разжигания национальной ненависти". Переведем: ноль толерантности к русским. Шире - ко всем, кто чтит погибших за освобождение мира от нацизма. И к "несущим флаг агрессора", уточнила глава МВД (имеется в виду, конечно, девятнадцатилетний Александр Дубьяго, брошенный в застенки за российский флаг).



Г-жа Голубева пообещала "найти и привлечь к ответственности всех тех, кто в эти дни крутился вокруг памятников и выступал против украинских граждан и их сторонников в Латвии".



Многие жители РФ лишь сейчас узнали, что преследованием русских в Латвии активно занимается дама по имени Мария Голубева, русская по национальности. Они задают наивный вопрос: как такое возможно?



Поясним.



Голубева родилась 28.06.1973 в Риге. "Представляла, что буду жить где-то в Западной Европе, ведь Советский Союз не казался мне интересным местом. […] В 13–14 лет у меня созрело четкое решение: я не хочу жить в Советском Союзе, я хочу уехать на Запад. И поэтому с третьего класса и до конца школы я занималась английским языком с частной преподавательницей. Я очень любила Англию. […] Я стремилась выйти в большой мир".



Получила степень бакалавра английской филологии в Латвийском университете, степень магистра истории в Центрально-Европейском университете (любимое детище небезызвестного Джорджа Сороса, являющегося пожизненным попечителем и почетным председателем Совета CEU; создан "с целью развития открытого общества и демократии в странах Центральной и Восточной Европы и бывшего Советского Союза", "вовлечен в процесс глобализации и распространения принципов демократии и прав человека по всему миру"), докторскую степень в Кембриджском университете.



Преподавала историю культуры в Латвийской академии культуры, читала курс политологии в Рижском университете имени Страдыня, возглавляла исследовательский центр Видземского университетского колледжа. Была консультантом в Государственной канцелярии.



Работала в Центре государственной политики PROVIDUS - антироссийском "мозговом центре", созданном "для развития ценностей открытого общества" и "формирования панбалтийской сети экспертов в области государственной политики"; ячейка все того же соросовского Института "Открытое общество"*, ставшая ведущей "аналитической" конторой в Латвии.



Жила в Брюсселе, работала старшим консультантом транснациональной консалтинговой компании ICF GHK (и тут заметна тень Сороса), где занималась анализом политики Европейского Союза. С 2014-го входит в состав правления SIA "RHC Consulting" (латвийский филиал крупного британского консалтингового агентства).



В августе 2017-го стала соучредителем, членом правления новой либеральной партии латвийских соросят - "Движение За!", которую приняли в европейскую партию "Альянс либералов и демократов за Европу". В апреле 2018-го стала соучредителем политического объединения "Развитие/За!", целью которого заявлено "создание современной и справедливой Латвии в единой Европе", и лидеры которого (например, Мартиньш Стакис, избранный в 2020-м мэром Риги) исповедуют самую агрессивную русофобию.



В октябре 2018-го избрана депутатом сейма от "Развития/За!", на первом заседании избрана секретарем сейма. 3.06.2021 назначена министром внутренних дел Латвии, хотя к данной сфере деятельности не имела никакого отношения.



26.02.2022 провозгласила в Twitter: "We stand with Ukraine and believe it will win". 11 мая потребовала сноса памятника Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков: "Этот памятник вносит раздор, поэтому от памятников оккупации надо избавляться".



Открытая лесбиянка. Еще в подростковом возрасте почувствовала непреодолимую тягу к одноклассницам. В 1990 году, при поступлении в Латвийский университет, познакомилась с Дианой Иелея (ныне - консультант ряда проектов Еврокомиссии в сфере образования); в 1993-м они объявили себя парой. Вместе проходили "обкатку" в соросовском Центрально-Европейском университете, вместе жили и трудились в Брюсселе. Именно в столице Бельгии зарегистрировали однополый брак (2013). "Мы вместе с конца третьего курса университета и никогда не расходились, были периоды легкого отчуждения, но не более того. Мы не из тех пар, которые с годами становятся похожими друг на друга, но даже наши разногласия для нас интересны и привлекательны".



Эталонная дегенеративная соросятина, манкурт, вырусь. "Принадлежность к секс-меньшинствам вкупе с русофобией дала ей пропуск в высшие эшелоны латвийской власти", - отмечает публицист Роман Антоновский.



Вопросы? Нет вопросов.



* подрывная организация, признанная нежелательной в России