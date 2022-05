Большая отмена. О системном оружии коллективного Запада, - Игорь Шнуренко

11:36 14.05.2022 Через две недели после начала на территории Украины специальной военной операции России в газете The New York Times была опубликована колонка ветерана американской журналистики Томаса Фридмана. Она называлась "Отмена матушки-России идет полным ходом".



В статье шла речь о трех видах инновационного оружия, при помощи которого Запад собирается не просто поставить Россию на колени, а собирается "отменить ее", стереть с карты и из памяти этого и будущих поколений.



Главное качество каждого из этих трех видов оружия - это системность.



Россию можно считать масштабной самоорганизующейся и даже глобальной системой, которая представляет собой матрешку из других систем. Она не менее масштабна, чем другая грандиозная система, которой является Китай, и обе эти системы сравнимы с собственно мировой системой, "системой систем", цивилизационных и национальных.



"Отмена России" - это репетиция "отмены Китая", а там недалеко и до "большой отмены", "отмены цивилизации".



"Отменить" каждую из этих систем нельзя риторикой и даже сильными ударами в наиболее чувствительные места.



Отменить систему можно лишь системно - то есть не просто обладая самыми современными системами сбора и обработки информации, но и умея их использовать, принимать неочевидные, но эффективные решения в интересах построения - или в данном случае, слома, уничтожения, ликвидации - системы.



Вот что пишет в своей статье Томас Фридман:



"Мир теперь настолько взаимосвязан, что обладающие сверхвозможностями люди, компании и группы общественных активистов могут массово вводить собственные санкции и бойкоты без каких-либо правительственных распоряжений, усиливая изоляцию и экономическое удушение России сверх того, что, вероятно, будут делать национальные государства. Эти новые акторы - своего рода особое глобальное проукраинское движение солидарности и сопротивления - коллективно отменяют Путина и Россию".



В России статья Фридмана прошла практически незамеченной, меж тем в ней открыто заявляется о методологии нового системного сверхоружия, предназначенного не только и даже не столько для того, чтобы "поставить на колени" Россию.



Речь в статье шла о важнейших, системных вещах, о новом инструментарии Левиафана, уже выросшего из коротких штанишек. При помощи этого инновационного оружия сегодня отрабатывается технология "выпиливания" из глобальной системы любого государства, человека или структуры.



Технология системного выпиливания



Левиафан, созданный глобальными финансистами и спецслужбами "Пяти глаз" на рубеже XX и XXI веков, делает попытку "отменить" не просто страну, когда-то вторую сверхдержаву. Идет кропотливая, масштабная, и довольно успешная работа по обнулению, по "отмене" весьма важной и до сих пор ключевой части всей глобальной системы. Хотят методично стереть ее прошлое и обнулить ее будущее, причем высшее умение системного управления состоит в том, что платит за процесс обнуления сама обнуляемая часть.



Такое высшее умение обеспечивается тем, что организация управления как обнуляющей системой, так и обнуляемой, по сути, уже находятся у Левиафана. Таким образом становится возможной координация действий "обнуляющей" и "обнуляемой".



Итак, "отмена России" - только репетиция предстоящей "отмены Китая" и следующей за ней серии "отмен" всякой системы, всякой части системы, будь то страна, отрасль, фирма или отдельный человек, что посмеет не встраиваться - или слишком вяло встраиваться - в глобальную повестку.



Давайте присмотримся, как работает "отмена" в системном понимании, благо об этом нам весьма откровенно рассказывает Томас Фридман.



От "отмены Медведя" к "отмене Дракона"



Фридман с самого начала дает понять, что целят американцы в Россию, а попасть хотят в Китай. Вот что он пишет:



"Китайским стратегам, захваченным старыми представлениями о том, что любая война, которая ослабляет двух основных соперников современного Китая - Америку и Россию - должна быть благом, я бы сказал следующее: каждая война приносит с собой инновации (новые способы ведения войны, позволяющие победить и выжить), и война на Украине - не исключение. Важнейшим нововведением в этой войне является использование экономического эквивалента ядерной бомбы, развернутого одновременно сверхдержавой (США. - Прим. ред.) и индивидуально - "сверхмощными людьми".



Под "сверхмощными людьми" Фридман понимает людей, ведомых роевым сознанием. Люди тут становятся нейронами большой нейросети, они слаженно действуют, чтобы достичь конкретной цели.



Надо понимать, что это не размытая цель, связанная с идеологией, это вполне конкретная цель по "затиранию" конкретного объекта, в том числе человека, или по возможно более широкому распространению эмоционального заражения.



Отметим этот момент: "сверхмощные люди" становятся элементами системы, которая будет использовать их снова и снова.



Итак, первая системная "инновация" войны - это "экономическая атомная бомба", то есть "отмена экономики", "выпиливание" России из экономической системы мира. Фридман пишет:



"Соединенные Штаты вместе с Европейским союзом и Великобританией ввели санкции против России, которые наносят ущерб ее экономике, создают серьезную угрозу для компаний и разрушают сбережения миллионов россиян с беспрецедентной скоростью и масштабами, которые напоминают ядерный взрыв. Теперь Путин понял это и прямо заявил: санкции, введенные США и ЕС, "сродни объявлению войны" (Владимир, ты еще и половины не почувствовал)".



Второе "инновационное оружие", по Фридману - это рой людей, управляемых санкцией Левиафана и обладающих в массе своей "сверхвозможностями". И действительно, Левиафан позволяет мгновенно управлять эмоциональными реакциями миллиардов людей по всему миру, а они, в свою очередь, могут иметь чрезвычайно разрушительный экономический эффект.



"Глобализация морального возмущения", по Фридману, позволяет резко сократить путь от стимула к действию, и делает это в немыслимых ранее масштабах.



Первый этап - "просмотр короткого видео, показывающего, например, стреляющих российских солдат". Второй этап - публикация работником какой-то фирмы этого видео на своей странице в "Фейсбуке"*. Третий этап - формирование группы сотрудников, отправляющих электронное письмо своему начальству с призывом бойкота России.



Такие призывы, осененные роевой санкцией, становятся обязательными к исполнению - иначе сама фирма может столкнуться с собственной "отменой".



Главное, пишет Фридман, "не просить своих руководителей что-то сделать, а указать им, что они должны что-то сделать, иначе они потеряют работников и клиентов".



Так функционирует роевое управление, и оно работает.



"Россия и русские теперь отменяются со всех сторон - от балерин до футбольных команд, компаний и оркестров, - и это все чаще происходит по инициативе "сверхмощных людей" и небольших групп" - восторженно пишет Фридман, который находится в подобной эйфории, может быть, впервые с "войны Судного дня". - "Когда земснаряд отмены становится глобальным, он действует безжалостно".



В то время как национальные государства могут и снять свои санкции "по жестким причинам реальной политики", негосударственные, особенно децентрализованные субъекты могут этого не делать.



"Когда "Анонимус", глобальный хакерский консорциум, объявил, что он пытается отключить российские веб-сайты, это было сделано не по распоряжению правительства, - пишет Фридман. - "Кому должна позвонить Россия, чтобы заставить "Анонимус" согласиться на прекращение огня?"



Действительно, старые подходы, согласно которым любую проблему можно уладить, если найти человека, принявшего то или иное решение, перестает действовать. Решения исходят, по сути, от системы цифрового Левиафана.



Наконец, третье оружие, о котором пишет Фридман - "одновременно новое и старое, духовное и эмоциональное: Запад заново открыл свой голос".



Это оружие может показаться даже сентиментальным и не слишком эффективным - ну что же, в самом деле, из того, что "Запад поет с одного голоса" - но на деле, если вдуматься, это очень мощное средство воздействия.



Ведь до этого мультиразумные элементы системы - люди, страны, сообщества - преследовали каждый свои интересы, часто конфликтовали. Теперь же они объединились - не только против "общей угрозы", но и за - как раз за тот самый "общий голос".



"Свободный мир проснулся", - пишет Фридман.



Происходит обучение элементов системы взаимодействию, синергии. Западу показали экзистенциального врага - врага, с которым, как было показано выше, необходимо не задумываясь прекратить все отношения.



Прав был тот журналист, который нашел у Фридмана "оттенок садизма". С большим наслаждением Фридман говорит о тотальностях и необратимостях - о тотальности "отмены России", например. И снова у него проступает юношеская эйфория от победы "еврейского Давида над арабским Голиафом" - это ощущение явно питает Томаса Фридмана и сейчас, он пронес его через десятилетия. Вот что пишет американец:



"Путин был полным невеждой в отношении мира, в котором он жил, поэтому он поставил все на кон в казино глобализации XXI века, где, в конце концов, всегда побеждает крупье!"



"Поставил все" - перевод правильный, но не передающий все оттенки. На американском английском фраза звучит "bet the farm" - то есть "поставить на кон ферму". Ферма тут означает - самое дорогое, что есть.



"Или крупье не останется", - добавляет Фридман. Да, вопрос по-прежнему идет о выживании, он ставится именно так, - как в "шестидневной войне" 1967 года, так и в конфликте года 2022-го. Этим дополнением подчеркивается острота ситуации, в которой сам крупье может потерять все.



В системном, не сразу прочитываемом смысле это означает, что сама система, избавляясь от своей важной части, может самоуничтожиться. Такие, как Фридман, сознают этот риск - например, связанный с тем, что противник может, собственно, прибегнуть к "оружию Судного дня".



Разведка показывает, что в случае "отмены России" этого не должно случиться - но сам этот риск щекочет нервы, возбуждает. На кону выживание человечества в атомной войне!



Каково же будет удовольствие игрока, когда и при таком риске Голиаф признает поражение…



Далее расчетливым ударом Фридман перекидывает мяч на сторону Китая. Еще не побежден "инновационным орудием" "российский Голиаф", "медведь, которого стерли", а игрок уже готовит поле для следующего, куда более мощного экономически и политически.



Риск в прямом сражении здесь неприемлем - но организационное, системное, инновационное оружие уже опробовано и неплохо себя зарекомендовало.



Ключом к использованию этого оружия является, конечно, доступ к Левиафану, и Фридман убежден, что доступ находится у США. Не обязательно у государства, или у его могущественных спецслужб, может быть, ключи лежат где-нибудь в корпоративных штаб-квартирах Кремниевой долины…



В своем обращении к китайцам - а есть уверенность, что китайцы его прочтут - Фридман откровенен:



"Есть признаки того, что Китай признает некоторые из этих новых реалий - что ни одна страна не является слишком большой, чтобы ее можно было отменить в соединенном мире".



То есть, по мнению обозревателя, Китай понимает игру и понимает ставки.



Вопрос в том, удастся ли запугать Китай или соблазнить его? Казалось бы, это совершенно разные, противоположные вещи, - но, похоже, мастерство хуцпы состоит в том, чтобы угроза выглядела соблазнительно, а соблазнение обязательно сопровождалось запугиванием.



"Первоначальный инстинкт Китая, похоже, состоит в том, чтобы попытаться изолировать себя от этой реальности, - предостерегает американец. - Изолировать себя, а не вмешаться… На что я говорю: удачи с таким подходом. Китай нельзя подключить и отключить одновременно!"



Предложение Фридмана - это не компромисс, оно тотально. Вы можете лишь принимать новую реальность, новый мировой порядок, во всей его полноте, - или отказаться.



Компромисс здесь невозможен в принципе. Именно это американец пытается донести до Си Цзиньпина - можно не сомневаться, что именно к нему обращен посыл.



"Я надеюсь не только на то, - заключает Фридман, - что лидеры Китая не ставят свою ферму на быстрый захват Тайваня. Я надеюсь, что вместо этого Пекин присоединится к Западу и большей части остального мира в противодействии Путину".



Фридман - настоящий слуга Левиафана, слуга, знающий хозяина. Он знает, что говорит. Его ультиматум звучит жестко, это, по сути, револьвер, приставленный к виску.



Некоторые в российской власти еще питают иллюзии насчет некого компромисса, каких-то "договоренностей", на то, что можно будет тянуть до последнего, а потом, как в "Повести о Ходже Насреддине", "сдохнет или эмир, или ишак".



В том-то и дело, что может умереть Фридман, может умереть Байден, - но не умрет их хозяин, Левиафан.



Стоит немного пойти на поводу, как петля на шее затянется еще туже, пространство для маневра уменьшится еще сильнее. При этом не удастся выиграть время: система Левиафана настроена на то, что при промедлении вы будете сами ухудшать свои позиции.



Но и махать руками во всех направлениях - тоже значит раскрыться, показать силу своих ударов. Тех самых ударов, которые будут использоваться системой против вас же.



Что же делать, как победить Левиафана?



Это можно сделать, только используя целостный подход, только разобравшись, как устроена эта система, в чем ее слабые стороны, и как это можно использовать.



Экспансия Левиафана ведь не закончится на Китае, и даже не закончится в глобальном масштабе - установлением Нового мирового порядка (ради чего он был создан).



Дальше "отмене" подвергнется вся человеческая система - я имею в виду человека как систему и человечество как систему. Увидев серию "отмен" самых могущественных систем в мире - России, Китая, других наций, сообществ, отдельных людей - многие придут к выводу, что сопротивление бесполезно. И всегда после произошедшего будут встраиваться в повестку сначала глобалистов, а потом тех, кого Левиафан назначит, приведет вместо них.



А может быть, системе уже никто после этой победы не будет нужен.



Именно сейчас решается главный вопрос современности: произойдет ли "абсолютная отмена", "большая отмена", если хотите.



Цель "отмены" - стереть саму цивилизацию, саму культуру из памяти этого и будущих поколений.



Слуги Левиафана давно занимались системами и прекрасно освоили их. Они создали Левиафана и подключили к нему Россию, потом они сумели столкнуть лбами Россию и Украину. Сейчас они отменяют Россию и одновременно с этим строят Новый мировой порядок.



Надо помнить, что это своего рода "родовая травма" Лефиафана - он был создан против России и во многом за счет России. "Новый мировой порядок будет строиться против России, на руинах России и за счет России", - писал Збигнев Бжезинский в своей книге "Великая шахматная доска", вышедшей в 1997 году.



Суверенизация стратегий и решений



Левиафан будет пытаться уничтожить, "отменить" "систему Россия" целиком и полностью. Он не пойдет на попятный. Поэтому сама идея для России встроиться в Новый мировой порядок - означает верную ее гибель, причем через самоуничтожение.



Необходимо отчетливо осознать, что наша страна не сможет быть даже сырьевым придатком созданной глобалистами системы. Для многих управленцев это разрыв шаблона, но чем раньше такое осознание придет в полной мере, тем менее болезненным будет выход из кризиса.



Стране нужна суверенизация во всех смыслах слова и прежде всего - суверенизация стратегий, стратегических решений. Это означает отказ от бездумного следования швабовской повестке "четвертой промышленной революции", социальный смысл которой в подгонке человека под проект разделения гомо сапиенс на несколько видов, в построении планетарного человейника с тоталитарным режимом, под полным контролем созданного глобалистами цифрового Левиафана.



Представьте себе, что "цифровизация" в России проводилась бы еще быстрее, чем сегодня. Тогда множество ключевых предприятий полностью управлялись бы через "цифровых двойников", расположенных на калифорнийских или скандинавских серверах, в облаках от "Майкрософт", "Амазон" и других американских компаний, на софте, по стандартам и процедурам, к созданию которых и к контролю над которыми Россия не имела бы никакого отношения. В таком случае Западу нетрудно было бы парализовать работу практически всей промышленности, в том числе и военной, всех российских организаций и даже правительства.



Необходимо фундаментально переосмыслить цели и задачи технологического развития страны. Что, например, дает цифровизация, понимаемая как развитие систем слежки, тотального контроля за людьми и встраивания российских производств и структур в западные цепочки контроля и управления? Нужна полная переоценка принятых решений, дорожных карт и проектов - иначе неизбежны новые серьезные провалы по типу оставления на Западе половины золотовалютных резервов.



Необходима суверенизация интернета, который в его нынешнем виде создает все больше угроз для самого существования нашей страны. Эта суверенизация назрела уже давно, и откладывать серьезные решения здесь уже нельзя. Ведь Запад через систему спутников от Илона Маска и других консорциумов близок к возможности замещения нынешнего интернета космическим, более масштабным. Это даст ему возможность отключения России от всемирной сети, настоящей "виртуальной отмены" нашей страны.



С другой стороны, создание своего, полностью независимого и надежного интернета с инфраструктурой, например, в стратосфере, потянет за собой развитие самых высокотехнологичных отраслей.



Нужно выводить на новый уровень космическую индустрию, что даст толчок как развитию суверенного интернета, так и созданию новых видов транспорта. Имеются проекты, например, общепланетарной транспортной системы, которая бы строилась прежде всего в экваториальных странах и обеспечила бы России дружбу и сотрудничество в этих самых, пожалуй, перспективных регионах планеты.



Без своей современной авиации Россия как единое государство существовать не сможет, а значит, и здесь - область приложения новых технологий, смелых решений.



Сложнейшие инженерные задачи ставит и создание средств производства в промышленности. Здесь найдут свое применение в том числе и автономные системы с применением искусственного интеллекта. Такие машины и решения нужны сельскому хозяйству, на транспорте, в логистике. Важно только стратегически оценивать ограничения и риски, связанные с ИИ, понимать, что это не панацея, и что "выпиливание" человека из цепочки принятия решений чревато не только десуверенизацией, но и снижением уровня развития самих людей, что может иметь неисчислимые и непредвиденные последствия.



Новые стратегии пространственного развития России потребуют внимания к новым видам транспорта, к автономной энергетике, к новым технологиям "линейных городов", к экотехнологиям.



Настоятельно требуется и выход из долларовой кабалы, создание по-настоящему независимой денежной системы, возможно, на базе концепций русского экономиста С. Шарапова. Это также является стратегической задачей, где пригодятся и цифровые технологии - но не те, что уничтожают душу и ставят под контроль человеческое тело, а те, что помогают людям в кооперации, в совместном ведении хозяйства.



Во главе угла при построении совершенно новой экономической системы должно быть разумное сочетание прав личности с коллективной пользой. Технократ здесь - это инженер, ученый, человек, принадлежащий к профессиональному сообществу, которое связано высокими этическими принципами. Он не барыга, не подручный агент Левиафана, не конкистадор собственного народа, а его слуга.



Россия стоит перед вызовом, от ответа на который зависит существование ее народа. Но у нас есть все возможности ответить на вызов должным образом.



* "Фейсбук" (Facebook) - соцсеть запрещенной в РФ экстремистской организации Meta Platforms Inc.



Игорь ШНУРЕНКО

13 мая 22

Сергей

Ужакин

13 мая 2022 в 02:38

И снова у него проступает юношеская эйфория от победы "еврейского Давида над арабским Голиафом" - это ощущение явно питает Томаса Фридмана



***

Есть такой особый жанр - еврейский лубок. Особый вид живописи еврейского местечка Российской империи. В нем один из главных сюжетов это убийство Давидом русского Голиафа. Где Давид изображен, скажем в виде группы раввинов, а Голиаф в государственном мундире.



Это и цель и стратегия на протяжении двухсот лет и то, что в конце 20 века состоялся Изгон - ничего не меняет, это было спасение хвороста. Посмотрите хотя бы как побежали последние!?



Цели сохраняются. Наивны были Куприны и Горькие, полагая, что речь шла лишь о литературном споре.



Но чтобы выжить в этом Парке юрского ветхозаветного мира, нам срочно нужна модернизация, в том числе и в социальных отношениях.



Промедление смерти подобно.



Всеволод

Глуховцев

Сегодня в 10:43

Ну, это скорее проекция мечтаний Фридмана, чем трезвый анализ реальности. Источник - zavtra.ru

