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Историческая память в кривом зеркале украинской пропаганды, - Василий Стоякин
15:00 14.05.2022

О чем думают жители Украины. Историческая память в кривом зеркале украинской пропаганды

Василий Стоякин

Легендарный командир донецкого ополчения Александр Ходаковский пишет: "задумайтесь: украинский подросток, которому на момент майдана было четырнадцать, к началу операции восемь долгих лет жил под воздействием знания, что Россия - враг". И это огромная проблема в ходе Специальной военной операции. Украинцам имплантировали другую историю

Именно эта "другая история", производящая впечатление совершенной шизофрении, заставляет украинцев драться до последнего. Ведь с обеих сторон война против фашизма: с российской - против гордых наследников нацистских коллаборационистов Бандеры и Шухевича, с украинской - против современного фашизма, который пропаганда называет "рашизмом".

Причем для упомянутого выше украинского подростка все логично: офицер немецкой вспомогательной полиции Шухевич, убивая украинцев и белорусов, воевал против фашистов…

Как эта бредовая конструкция выглядит в общественном сознании, отлично видно в данных исследования Социологической группы "Рейтинг", опубликованного еще 21 апреля. Мы с определенным скепсисом относимся к социологии военного периода - народные массы бьются в истерике, границы государства не определены, почти треть населения страны покинула место жительства… В общем, точность так себе. По окончании боевых действий, чем бы они ни закончились, картина существенно поменяется.

Но сейчас нас интересуют нынешние тенденции.

9 мая

День Победы стал одной из первых жертв военной пропаганды. Причем отражение этого праздника выглядит действительно шизофренически: с одной стороны, нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский твердит, что теперь только Украина имеет право на 9 мая, а Россия его утратила; с другой, когда боксер Василий Ломаченко поднес цветы к Вечному огню, его неоднократно облили помоями в социальных сетях - "кремлевский нарратив", дескать.

По данным исследования 36% опрошенных считают, что этот праздник является пережитком прошлого; 14% - что это обычный день; только 34% указывают, что это "праздник, который имеет символизм, значимый для меня лично".

Четыре года назад ответы на этот вопрос были 7%, 4% и 80%.

Что в истории что-то поменялось? Нет, прадед описанного Ходаковским парня сражался в Красной Армии вместе с прадедом сына автора статьи. Только сейчас этот парень (если бы он существовал) и сын автора статьи (родившийся на Украине, кстати) находятся по разные стороны фронта. Даже если и не воюют. Вот и отвечает украинский пользователь - то было тогда, а сейчас это все устарело.

Есть и другие тенденции.

Готовы праздновать День Победы только 15% опрошенных (в 2018 году - 58%), а День памяти жертв войны - 80% (34%).

Кстати, тут и позитив есть: украинцы считают себя не победителями, а как минимум жертвами (если не побежденными). Ну и сейчас, декларируя веру в победу над Россией, они тоже жертвы. Правда, жертвы "российской агрессии", а не промывания мозгов. Но именно это может и поменяться со временем.

Есть моменты более забавные: 95% опрошенных полагают, что вклад украинского народа в итоги войны был значительным и очень значительным. Но о каком вкладе могут говорить жертвы?

67% опрошенных полагают, что Украина внесла наибольший вклад в Победу над фашизмом. При этом США - 30%, Белоруссия - 24%, а Россия - 23%. Мы все смеялись над рассказами о том, что войну оканчивали украинские и белорусские фронты, и ни одного российского (притом что 1-й Украинский фронт - бывший Воронежский), а оно вон как обернулось… Люди в эту чушь действительно верят.

44% верят, что украинские солдаты в составе Красной Армии воевали за освобождение Украины (в 2008 - 13%), а 39% - за СССР (в 2008 - 74%).

Поменялось и отношение к украинским нацистам. В 2010 году поддерживали предоставление бойцам УПА* статуса борцов за независимость Украины 20%, в 2015 году - 41%, а сейчас - 81%.

Жаль, нет вопроса о дивизии СС "Галичина". Вопрос об их статусе вызвал бы у респондентов настоящий заворот мозгов… Ведь 47% опрошенных считают нынешний политический режим в России "фашизмом" или "нацизмом".

Исторические фигуры

Лидерами симпатий украинцев остаются:
- Богдан Хмельницкий, к которому позитивно относятся 92% опрошенных (в 2018 году - 73%);
- Михаил Грушевский - 83% (в 2016 году - 72%);
- Иван Мазепа - 76% (в 2016 году - 52%);
- Степан Бандера - 74% (в 2016 году - 35%);
- Симон Петлюра - 49% (в 2016 году - 26%).

Как видим, цифры поддержки выросли у всех и наилучшую динамику демонстрируют наиболее однозначные фигуры - Петлюры и Бандеры. Это, напомним, на фоне отражения нашествия "российских фашистов" и на фоне "у нас президент - еврей".

И наиболее показательно, пожалуй, то, что на первом месте остается Хмельницкий - человек, который выступал против евроинтеграции Украины и который заключил союз с Москвой. Секрет, скорее всего, в том, что из всего этого перечня Хмельницкий - единственная фигура, которая позволяет сохранить хоть какую-то преемственность с домайданной Украиной (есть еще Тарас Шевченко, но он не политик, его в опросе не было).

Естественно, ухудшились показатели создателей современной Украины - Владимира Ленина (к нему негативно относятся 78%, в то время как в 2018 году - 51%) и Иосифа Сталина (84% и 58%).

Такое впечатление, что украинское общество отреагировало на речь Владимира Путина от 21 февраля, в которой тот пообещал Украине "декоммунизацию", но восприняло его с точностью до наоборот - российский лидер объяснил, что отказ от памятников Ленину влечет за собой деконструкцию современного украинского государства в его нынешних границах, но украинцы поняли из этого только то, что Путин выступает за сохранение самого большого памятника Ленину - от Луганска до Ужгорода. И решили его снести.

Еще несколько любопытных цифр:
- 73% опрошенных одобряют переименование улиц, которые содержат российские названия.
- 66% опрошенных одобряют отмену советских названий (возможно, часть опрошенных догадывается, что практические все улицы Шевченко на Украине являются советскими).
- 71% поддерживает демонтаж памятников, связанных с Россией (но не догадываются, что, например, памятник Шевченко в сквере Шевченко в Киеве стоит на постаменте от памятника Александру II Освободителю - демонтировать или как?).
- Только 19% поддерживают демонтаж памятников, связанных с историей Великой Отечественной войны (впрочем, их уже начали сносить, и никто особенно не протестует).
- 62% одобряют запрет музыкальной продукции из России.
- 35% считают, что из школьной программы надо изъять произведения российской литературы (опять же, многие догадываются, что Гоголь не совсем украинский писатель).

Дерусификация и территориальная целостность

92% опрошенных считают себя украинцами, и только 5% - русскими. По данным переписи 2001 года соотношение было 78% и 17%. Но число людей, идентифицирующих себя в качестве русских, снижалось постепенно - перед Майданом их было 16%. Так что сдвиг после начала СВО был совсем незначительным.

Отметим, что речь идет именно о самоидентификации, а не о национальной принадлежности. Более адекватным (хотя и тоже завышенным) является показатель по используемому в быту языку. Так вот там цифры другие - украиноязычных всего 51%, русскоязычных - 15% (вместе с двуязычными - 48%). Так что, хотя многие русские из страны выехали, на общей статистике это отразилось не так значительно, как кажется из чистой самоидентификации.

Больше всего, конечно, удивляют данные об отношении к различным группам населения.

Понятно, что к жителям России холодно и очень холодно относится 69% опрошенных, а тепло - только 9%. Тут ничего странного нет. Странно другое:

- к украиноязычным украинцам тепло относится 95% опрошенных;
- к русскоязычным - только 57% (и 12% - холодно);
- к жителям Крыма - 41% (холодно - 15%);
- к жителям ДНР и ЛНР - 27% (холодно - 31%).

Напрашивается вывод: украиноязычным украинцам нужна своя собственная страна, в которой они бы относились друг к другу максимально тепло. А все остальные им в этой стране не нужны.

Это не мы придумали. Это граждане Украины так ответили на вопросы группы "Рейтинг". Причем такое поведение поддержано на самом высоком государственном уровне. Сам Зеленский сказал в интервью итальянскому телевидению, что "Украина никогда не признает "автономию" для Донбасса, которую предлагает Россия, захватывая территории и убивая людей". Вот Россия и пошла навстречу украинскому президенту, убивавшему (и продолжающему убивать) людей, и отказалась от идеи "автономии" Донбасса. Полное взаимопонимание.

* Организация запрещена в РФ

Источник - Ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652529600


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