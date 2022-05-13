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Казахстан дрейфует от России в сторону "тюркского НАТО", - Айнур Курманов
15:48 14.05.2022

Казахстан дрейфует от России в сторону "тюркского НАТО"

Айнур Курманов

Турция активно создает базу для формирования "Великой армии Турана", вовлекая в свою орбиту Казахстан, который становится еще и плацдармом для турецкой экспансии в Центральной Азии и стержнем оборонительного союза против России и Китая.

Дорогу в этом направлении уже прокладывает соглашение о военном сотрудничестве, подписанное в Анкаре 11 мая.

При этом такая отеческая забота о казахах зиждется на особой концепции оттоманской Турции, которая якобы призвана стать неким гарантом стабильности, незыблемости стран "тюркского мира" под эгидой Стамбула, где размещается штаб-квартира Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом Реджеп Эрдоган специально заявил на брифинге по случаю подписания договора о расширенном партнерстве между двум странами в первый день визита Касым-Жомарта Токаева.

"Мы выводим наше взаимодействие на уровень расширенного стратегического партнерства. Энтузиазм и упорство уважаемого Токаева в становлении нового Казахстана вызывают уважение. Выражаю поддержку масштабным реформам и программам, проводимым Нур-Султаном.

Еще раз подчеркиваю, что мы готовы нести ответственность за стабильность, спокойствие и безопасность наших казахстанских братьев. Думаю, что как в политической, так и в торговой, военно-экономической и культурной сферах мы продолжим наше сотрудничество и вместе сделаем шаг в будущее", – отметил президент Турции.

То есть, судя по словам Эрдогана, в следующий раз спасать от экстремистов и заговорщиков Токаева будет не ОДКБ, а турецкие войска, входящие в НАТО. Только с учетом того, что британские спецслужбы приложили руку к январской попытке переворота, а пантюркисты активно поддерживали заговорщиков из числа высокопоставленных генералов КНБ, сдается мне, что, наоборот, турки могут поспособствовать дестабилизации и свержению режима.

Правда, тут может быть и намек на исходящую угрозу со стороны России, но тогда это уже другой коленкор, позволяющий говорить, что закладывается платформа на создание оборонительного союза, направленного против Москвы и в меньшей степени против Пекина.

Но так или иначе уже на следующий день были подписаны соглашения о военном сотрудничестве между Казахстаном и Турцией, а также о сотрудничестве в сфере разведки. Эти документы завизировали министр обороны РК генерал-полковник Руслан Жаксылыков и министр обороны Турции Хулуси Акар.

Прокомментировал эти документы в деле военно-стратегического сотрудничества заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов.

"Вы должны четко понимать. Мы со всеми государствами определили, демаркация госграниц прошла, претензий никаких нет. То, что дестабилизация, - ее вероятность имеется. В основном - это внутри. Но вместе с тем мы должны отметить, что международное сотрудничество осуществляется со всеми государствами, не только с Турцией, или то, что сегодня мы рассматривали - с Кыргызстаном. Оно со всеми государствами, в том числе и с теми, которые не граничат с Казахстаном", - сказал военный чиновник.

То есть Султан Камалетдинов по установке, спущенной сверху, попытался представить этот шаг как обычное проявление проституированной многовекторной политики. Но в реальности – это движение в сторону создания "Великой армии Турана", рекламируемой Анкарой, так как подобное уже было провернуто с Азербайджаном и вступление Казахстана лишь еще очередной пазл в формируемой конструкции нового оборонительного союза.

То, что этот вектор вступает в противоречие с духом и концепцией ОДКБ – это ничего не сказать. После победы Турции во второй карабахской войне Эрдоган сразу представил себя, в том числе и на саммите в Стамбуле 12 ноября прошлого года эдаким защитником всего тюркского мира, получив через Азербайджан выход к Каспийскому морю.

Теперь, помимо Баку в качестве военных союзников Анкары, таковыми становятся Нур-Султан и Ташкент, с которым подписано аналогичное соглашение о военном сотрудничестве.

Подтверждением этому может служить подписание специального меморандума о военно-техническом сотрудничестве между АО "НК "Kazakhstan Engineering" и Turkish Aerospace. В рамках соглашения, подписанного опять же в Анкаре, предусмотрено проведение сборки и последующего обслуживание новых ударных стратегических БПЛА ANKA. Предполагается еще и обучение персонала в Турции по проведению ремонтных работ и техническому обслуживанию этих аппаратов.

По сути, это осуществление прежних планов, подготовленных еще при правлении Назарбаева, так как именно представителями Елбасы обсуждались идеи производства в Казахстане не только "байрактаров", но и ANKA. И РК сейчас вторая, помимо Туниса, страна, которая получила такую технологию. Не зря глава TUSAŞ Темел Котиль отметил, что "новое соглашению будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных связей с братским Казахстаном".

Этот турецкий БПЛА является действительно стратегическим и по своим характеристикам приближается к американским аналогам, так как имеет воздушный потолок в девять тысяч метров, может находиться более тридцати часов в полете и при весе в 1 700 кг способен нести бомбовую или ракетную нагрузку в 350 кг. Подобный аппарат действительно призван решать большие задачи, в том числе и наступательного характера.

Очевидно, что неоосманистская Турция передачей своего ноу- хау казахстанской правящей элите стремиться привязать ее к себе еще и технологически. Помимо производственной линии по выпуску ANKA, есть планы по развертыванию завода по производству турецкой бронетехники, а также рассматриваются новые предложения по наращиванию закупок других видов вооружений и оборудования. Ведь сборка, покупка запчастей, обучение технического персонала по натовским стандартам еще больше скрепляет казахстанские вооруженные силы с турецкой армией и ВПК, делая ее зависимой уже от Анкары.

Примечательно, что такие виды вооружения вместе с закупленными двумя американскими разведывательными самолетами, оснащенными специальной техникой слежения, явно будут потенциально направлены в перспективе против России и Китая. Так как зачем еще стране с сугубо оборонительными задачами такие ударные БПЛА и техника по стандартам НАТО.

Сразу же думаешь о защите месторождений нефти, осваиваемых уже три десятилетия американскими и европейскими корпорациями, а также транспортного маршрута по вывозу казахстанского сырья через Каспий в обход территории России.

Именно для этих целей и идет такими усиленными темпами перевооружение казахстанской армии, рассматривается вопрос ее увеличения, обучения офицерских кадров американскими и турецкими специалистами. И вот уже параллельно созданию "армии Турана" 10 мая запускается в сторону ЕС и первый поезд через Казахстан уже в обход России с товарами из Китая. В качестве главного оператора выступает компания из Финляндии, которая сама вскоре вступит в НАТО.

И это только первый пробный поезд, а следующий, запланированный на 25 мая, уже забит до конца. Очевидно сейчас этот новый маршрут из Китая, пролегающий через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Румынию и заканчивающийся в Центральной Европе будет активно обкатываться. И он лишь параллельный Транскаспийскому коридору Восток – Запад, декларация о котором была подписана в Тбилиси 1 апреля этого года грузинской, казахстанской, турецкой и азербайджанской сторонами.

Поэтому соглашение о военном сотрудничестве является неким пактом и по своему значению намного больше чем просто обычное соглашение. Он закрепляет процесс окончательной геополитической переориентации Казахстана через Турцию на Запад.

Поэтому появление в ближайшей перспективе "тюркского НАТО" в Центральной Азии с участием Казахстана и Узбекистана с активизацией проамериканских исламистов в соседнем Афганистане более чем очевидно.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652532480


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