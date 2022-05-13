Заплати и выйди. Почему арестованные Кырчиновники оказываются на свободе, - 24.kg

15:54 14.05.2022

Аида ДЖУМАШОВА



Заплати и выйди. Почему арестованные чиновники оказываются на свободе



Бывшего председателя правления ОАО "ТНК "Дастан" отпустили под домашний арест буквально через сутки после задержания. Следствие считает, что Алексей Ширшов причастен к незаконному выводу из государственной собственности дорогостоящих объектов недвижимости на территории центра отдыха "Аврора Плюс". Новость вызвала широкий резонанс в обществе, поскольку он являлся компаньоном одиозного сына свергнутого президента Курманбека Бакиева Максима.



Это не первый случай, когда человека с известным именем громко задерживают, подробно рассказывают, в чем его обвиняют, а затем отпускают. 24.kg вспомнило, как чиновников и депутатов сначала задерживают, а потом отпускают.



Приближенный Бакиева



Экс-председателя правления ОАО "ТНК "Дастан" Алексея Ширшова, несмотря на праздничный, то есть выходной день, задержали 9 мая. На следующий день вечером Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.



Такое решение суда вызвало у общественности недоумение, поскольку обвинение в коррупции является особо тяжким преступлением. Президент Садыр Жапаров объяснил, что с помощью Алексея Ширшова Кыргызстан вернет $200 миллионов, выведенных из страны Максимом Бакиевым.



Алексей Ширшов, по словам главы государства, рассказал, кто из членов временного правительства в 2010 году завладел имуществом Максима, в том числе пансионатом "Аврора Плюс".



Он также заявил: при проверке оказалось, что Алексей Ширшов не привлекался к уголовной ответственности и в розыске не находился.



Слова Садыра Жапарова поспешил опровергнуть бывший член временного правительства Азимбек Бекназаров. Экс-генпрокурор напомнил, что после апрельских событий 2010-го в отношении Алексея Ширшова было возбуждено несколько уголовных дел и его объявили в розыск по линии Интерпола.



Позже в Верховном суде подтвердили, что в отношении Алексея Ширшова возбуждались уголовные дела, которые рассматривались в судебных инстанциях. Бывший глава правления "Дастана" был освобожден от наказания, соответственно, он не считается судимым.



Итоги выборов



В сентябре 2021 года был задержан член ЦИК Акылбек Эшимов. По версии спецслужб, он, сговорившись с одним из лидеров партии "Кыргызстан" в июне 2020-го, получил $550 тысяч за то, чтобы потерпевшего включили в первую пятерку кандидатов в депутаты от политорганизации на выборах в парламент, намеченных на осень 2020 года.



Однако Акылбек Эшимов не выполнил обещанное. Член Центризбиркома и политик вернули потерпевшему $300 тысяч, а $250 тысяч присвоили.



В январе 2022 года Акылбека Эшимова отпустили под подписку о невыезде. Он возместил ущерб, представители партии заявили, что не имеют претензий. Суд оправдал подозреваемого за отсутствием состава преступления.



Кустуризация



Большинство чиновников, задержанных по тяжким обвинениям Уголовного кодекса, выходит на свободу после выплаты ущерба государству. Такую практику в народе прозвали "кустуризация".



Свату экс-президента Сооронбая Жээнбекова Алиярбеку Абжалиеву дважды пришлось выплатить ущерб. В первый раз бывшего депутата парламента подозревали в незаконном обогащении.



Следователи нашли у него большое количество недвижимости, в том числе в Иссык-Кульской и Чуйской областях, а также в Турции и ОАЭ.



Но на момент возбуждения уголовного дела родственника бывшего главы государства не было в стране.



Алиярбек Абжалиев вернулся в КР через полгода. Тогда его не арестовали, потому что он сразу оплатил часть ущерба государству в 20 миллионов сомов, а через некоторое время погасил всю задолженность.



Второй раз экс-нардепу повезло меньше. Один месяц ему все же пришлось сидеть в СИЗО ГКНБ. Алиярбека Абжалиева подозревали в мошенничестве. Уголовное дело возбудили по заявлению бывшего бизнес-партнера его сына Сухраба Жармухамедова.



После того как Алиярбек Абжалиев выплатил ущерб в $1,2 миллиона потерпевшему, его освободили.



В июне 2021-го сотрудники ГКНБ задержали бизнесмена Генриха Баляна в рамках уголовного дела о мошенничестве. Следствие утверждало, что предприниматель оформил кредит в $2,3 миллиона на подставное лицо. Бизнесмен предоставил недвижимость в качестве залога, но не отдавал деньги.



Суд отпустил Генриха Баляна под домашний арест после того, как он перечислил на депозитный счет ГКНБ 60 миллионов сомов.



Уголовное дело в отношении владельца ассоциации компаний Karven прекратили в 2022 году с формулировкой "за отсутствием состава преступления".



Взятки гладки



Заместителя прокурора Октябрьского района Бишкека Алтынбека Айдарова поймали с поличным при получении части требуемой взятки в 200 тысяч сомов. Он, по версии следствия, требовал $5 тысяч у милиционеров районного ОВД для ремонта здания прокуратуры.



В ходе следствия он вину полностью признал и подписал соглашение. Однако в суде от своих показаний отказался.



Сначала уголовное дело расследовал ГКНБ, а позже следственное управление Генпрокуратуры.



Алтынбеку Айдарову переквалифицировали обвинение со статьи "Вымогательство взятки" на "Злоупотребление должностным положением" УК КР и отпустили под домашний арест. Сейчас это дело рассматривается в суде.



Другого сотрудника прокуратуры этого же района задержали 26 марта этого года. По предварительным данным, Н.Т. якобы за имеющиеся долги незаконно отобрал грузовик у гражданина С.У.



Прокурор требовал у мужчины $30 тысяч в счет долга или оформить на его близких родственников недвижимое имущество. Сотрудника надзорного органа отпустили под домашний арест.



Экс-председатель ГКНБ Бусурманкул Табалдиев фигурирует в двух делах - о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева и незаконной выдаче паспортов десяти гражданам Турции. Он находился в розыске.



Бусурманкул Табалдиев не подписал соглашения о сотрудничестве со следствием, но его отпустили под обязательство о явке. Более того, в МВД утверждают, что бывший глава спецслужб сам явился в ведомство.



Дело "Кумтора"



По уголовному делу "Кумтора" привлечены 11 бывших чиновников и депутатов. Среди тех, кто подозревается в коррупции, - бывший президент страны Аскар Акаев. Он дважды приезжал в Кыргызстан, заключил сделку со следствием и дал показания.



Первыми были задержаны экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, депутаты парламента VI созыва Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров.



Через некоторое время под стражей оказались экс-депутаты Жогорку Кенеша Исхак Пирматов, Алмазбек Баатырбеков, Талант Узакбаев, а также бывший руководитель аппарата главы государства Данияр Нарымбаеви бывший первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев.



Позже спецслужбами были задержаны экс-премьер-министры Темир Сариев и Джоомарт Оторбаев.



Все фигуранты дела сегодня находятся на свободе. Некоторые пошли на сделку со следствием и оштрафованы по приговору суда.



Омурбеку Бабанову даже разрешили съездить за границу на лечение. На какой стадии находится следствие по его делу, неизвестно. В ГКНБ не отвечают на запросы журналистов.



Омурбек Бабанов также фигурирует в деле о беспорядках в октябре 2020-го. Материалы по нему выделены в отдельное производство.



В Кыргызстане за два года так называемой кустуризации бюджет страны, очевидно, пополнили миллиарды сомов. Однако власти не спешат отчитываться, где эти средства и на что они тратятся.