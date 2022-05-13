 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 14.05.2022
16:01  Большая игра Поднебесной. Пекин не собирался рвать с Западом ради дружбы с Москвой, - Хуэйяо Ван
16:00  Европу от газовой катастрофы может спасти только СП-2
15:54  Заплати и выйди. Почему арестованные Кырчиновники оказываются на свободе, - 24.kg
15:50  Будущее казахского языка: приоритет качественных показателей и интенсивного развития, - Н.Нуртазина
15:48  Казахстан дрейфует от России в сторону "тюркского НАТО", - Айнур Курманов
15:00  Историческая память в кривом зеркале украинской пропаганды, - Василий Стоякин
14:43  Афганистан: Синдром дефицита ума и кредита доверия "правителей" Кабула, - С.Рахимов

11:36  Большая отмена. О системном оружии коллективного Запада, - Игорь Шнуренко
11:26  Как вырусь преследует русских (латвийский пример), - Алексей Иванов
10:02  ЧК по борьбе с распространением болезней Туркмении срочно отправит 490 этнических казахов на историч-родину
09:57  В Туркмении установлена новая титулатура экс-президента - он теперь "Герой-Аркадаг"
09:44  Ким Чен Ын назвал вспышку коронавируса в КНДР "крупной смутой"
01:10  Белуджские сепаратисты в Пакистане: цели, идеология и контакты, - Л.Шашок
00:34  О государственном языке в Казахстане, - Данияр Ашимбаев
00:33  В Казахстане "стирают" Назарбаева, - И.Джорбенадзе
00:32  В Китае торжественно отметили столетие Коммунистического союза молодежи
00:28  Правда как оружие информационной войны, - А.Халдей
00:18  Сергей Лавров оказался в круге первым. К итогам встречи глав МИД СНГ в Душанбе
00:14  Почему Россия проигрывает информационную войну? - О.Фаличев, С.Першуткин
00:11  У России будет свой экономический путь, но с китайскими поворотами, - "НГ"
00:03  Пуля пробила каску c надписью PRESSA. Израильтяне убили самую известную палестинскую журналистку Ширин Абу Акле
Пятница, 13.05.2022
20:56  Референдум о возвращении Южной Осетии в состав России назначен на 17/07
20:47  Спасая лошадь в реке Сусамыр утонул кыргызский депутат Исаков
20:26  Шелупонь. Почему российская элитка с началом спецоперации своими руками вырыла себе яму?
19:38  Экс-глава полиции Алматинской области генерал Кудебаев официально назван одним из пособников январских террористов
14:16  Имран Хан против "импортированного правительства" Пакистана, - Л.Савин
14:14  Держаться за руки нельзя! В Туркменистане наказывают за публичную демонстрацию привязанности
14:10  Кейси Мишель: "Тайная операция ЦРУ по поддержке независимости Украины"
14:04  ЕЭАС как средство от санкций, - "Къ"
13:57  Скончался Президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян
13:30  Кырпрез Жапаров запретил закрывать пляжи для местного населения
11:48  Сергей Лавров попал и в нефть, и в газ. Глава МИД РФ посетил Алжир и Оман
10:54  КоронаВирус не в курсе, что он закончился. Грядут новые заразные времена
10:52  Киевское закулисье становится смертельно опасным. Кто убил Жванию? - "СП"
10:48  Пьяное и наглое руководство МО Киргизии безобразничает на дорогах
10:47  В чем сила китайской "цифры"
10:46  "Большое Евразийское партнерство: взгляд с Востока". Научная конференция в Томске 18.05 (анонс)
09:51  Заборы бросают вызов. От США до Китая через Украину, - Дмитрий Выдрин
09:49  "Хлеб, золото, наган" украинской власти, - Ростислав Ищенко
09:43  Сын главы ГКНБ Кыргызстана Ташиева продолжит футбольную карьеру в "Барселоне"
09:18  Поток российского газа в Германию начал иссякать. Москва прикрутила немецкие краны, - "МК"
08:46  Члена КырЦИК Эшимова Кырсуд оправдал за взятку в $550 тысяч. Ввиду примирения сторон...
08:31  Таджикистан может стать горячей точкой, - В.Панфилова
07:29  Россия оказывается бенефициаром продуктового кризиса, - О.Соловьева
06:40  Газовые клещи: Европа из-за Украины загоняет себя в топливный тупик
01:00  Wall Street Journal: Цены на энергоресурсы растут. Европа под ударом
00:59  Что значит решение Хельсинки вступить в НАТО
00:54  Какие старые проблемы унаследует новая Абайская область Казахстана? - А.Бектенова
00:50  Пока Байден "спасает" Украину, в США нечем кормить детей, - Washington Post
00:49  Казахстан. Кадры решают все, или Партийная перезагрузка 2.0, - С.Маселов
00:40  Индия при помощи Су-30МКИ испытала свою новую сверхзвуковую крылатую ракету
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Заплати и выйди. Почему арестованные Кырчиновники оказываются на свободе, - 24.kg
15:54 14.05.2022

Аида ДЖУМАШОВА

Заплати и выйди. Почему арестованные чиновники оказываются на свободе

Бывшего председателя правления ОАО "ТНК "Дастан" отпустили под домашний арест буквально через сутки после задержания. Следствие считает, что Алексей Ширшов причастен к незаконному выводу из государственной собственности дорогостоящих объектов недвижимости на территории центра отдыха "Аврора Плюс". Новость вызвала широкий резонанс в обществе, поскольку он являлся компаньоном одиозного сына свергнутого президента Курманбека Бакиева Максима.

Это не первый случай, когда человека с известным именем громко задерживают, подробно рассказывают, в чем его обвиняют, а затем отпускают. 24.kg вспомнило, как чиновников и депутатов сначала задерживают, а потом отпускают.

Приближенный Бакиева

Экс-председателя правления ОАО "ТНК "Дастан" Алексея Ширшова, несмотря на праздничный, то есть выходной день, задержали 9 мая. На следующий день вечером Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Такое решение суда вызвало у общественности недоумение, поскольку обвинение в коррупции является особо тяжким преступлением. Президент Садыр Жапаров объяснил, что с помощью Алексея Ширшова Кыргызстан вернет $200 миллионов, выведенных из страны Максимом Бакиевым.

Алексей Ширшов, по словам главы государства, рассказал, кто из членов временного правительства в 2010 году завладел имуществом Максима, в том числе пансионатом "Аврора Плюс".

Он также заявил: при проверке оказалось, что Алексей Ширшов не привлекался к уголовной ответственности и в розыске не находился.

Слова Садыра Жапарова поспешил опровергнуть бывший член временного правительства Азимбек Бекназаров. Экс-генпрокурор напомнил, что после апрельских событий 2010-го в отношении Алексея Ширшова было возбуждено несколько уголовных дел и его объявили в розыск по линии Интерпола.

Позже в Верховном суде подтвердили, что в отношении Алексея Ширшова возбуждались уголовные дела, которые рассматривались в судебных инстанциях. Бывший глава правления "Дастана" был освобожден от наказания, соответственно, он не считается судимым.

Итоги выборов

В сентябре 2021 года был задержан член ЦИК Акылбек Эшимов. По версии спецслужб, он, сговорившись с одним из лидеров партии "Кыргызстан" в июне 2020-го, получил $550 тысяч за то, чтобы потерпевшего включили в первую пятерку кандидатов в депутаты от политорганизации на выборах в парламент, намеченных на осень 2020 года.

Однако Акылбек Эшимов не выполнил обещанное. Член Центризбиркома и политик вернули потерпевшему $300 тысяч, а $250 тысяч присвоили.

В январе 2022 года Акылбека Эшимова отпустили под подписку о невыезде. Он возместил ущерб, представители партии заявили, что не имеют претензий. Суд оправдал подозреваемого за отсутствием состава преступления.

Кустуризация

Большинство чиновников, задержанных по тяжким обвинениям Уголовного кодекса, выходит на свободу после выплаты ущерба государству. Такую практику в народе прозвали "кустуризация".

Свату экс-президента Сооронбая Жээнбекова Алиярбеку Абжалиеву дважды пришлось выплатить ущерб. В первый раз бывшего депутата парламента подозревали в незаконном обогащении.

Следователи нашли у него большое количество недвижимости, в том числе в Иссык-Кульской и Чуйской областях, а также в Турции и ОАЭ.

Но на момент возбуждения уголовного дела родственника бывшего главы государства не было в стране.

Алиярбек Абжалиев вернулся в КР через полгода. Тогда его не арестовали, потому что он сразу оплатил часть ущерба государству в 20 миллионов сомов, а через некоторое время погасил всю задолженность.

Второй раз экс-нардепу повезло меньше. Один месяц ему все же пришлось сидеть в СИЗО ГКНБ. Алиярбека Абжалиева подозревали в мошенничестве. Уголовное дело возбудили по заявлению бывшего бизнес-партнера его сына Сухраба Жармухамедова.

После того как Алиярбек Абжалиев выплатил ущерб в $1,2 миллиона потерпевшему, его освободили.

В июне 2021-го сотрудники ГКНБ задержали бизнесмена Генриха Баляна в рамках уголовного дела о мошенничестве. Следствие утверждало, что предприниматель оформил кредит в $2,3 миллиона на подставное лицо. Бизнесмен предоставил недвижимость в качестве залога, но не отдавал деньги.

Суд отпустил Генриха Баляна под домашний арест после того, как он перечислил на депозитный счет ГКНБ 60 миллионов сомов.

Уголовное дело в отношении владельца ассоциации компаний Karven прекратили в 2022 году с формулировкой "за отсутствием состава преступления".

Взятки гладки

Заместителя прокурора Октябрьского района Бишкека Алтынбека Айдарова поймали с поличным при получении части требуемой взятки в 200 тысяч сомов. Он, по версии следствия, требовал $5 тысяч у милиционеров районного ОВД для ремонта здания прокуратуры.

В ходе следствия он вину полностью признал и подписал соглашение. Однако в суде от своих показаний отказался.

Сначала уголовное дело расследовал ГКНБ, а позже следственное управление Генпрокуратуры.

Алтынбеку Айдарову переквалифицировали обвинение со статьи "Вымогательство взятки" на "Злоупотребление должностным положением" УК КР и отпустили под домашний арест. Сейчас это дело рассматривается в суде.

Другого сотрудника прокуратуры этого же района задержали 26 марта этого года. По предварительным данным, Н.Т. якобы за имеющиеся долги незаконно отобрал грузовик у гражданина С.У.

Прокурор требовал у мужчины $30 тысяч в счет долга или оформить на его близких родственников недвижимое имущество. Сотрудника надзорного органа отпустили под домашний арест.

Экс-председатель ГКНБ Бусурманкул Табалдиев фигурирует в двух делах - о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева и незаконной выдаче паспортов десяти гражданам Турции. Он находился в розыске.

Бусурманкул Табалдиев не подписал соглашения о сотрудничестве со следствием, но его отпустили под обязательство о явке. Более того, в МВД утверждают, что бывший глава спецслужб сам явился в ведомство.

Дело "Кумтора"

По уголовному делу "Кумтора" привлечены 11 бывших чиновников и депутатов. Среди тех, кто подозревается в коррупции, - бывший президент страны Аскар Акаев. Он дважды приезжал в Кыргызстан, заключил сделку со следствием и дал показания.

Первыми были задержаны экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, депутаты парламента VI созыва Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров.

Через некоторое время под стражей оказались экс-депутаты Жогорку Кенеша Исхак Пирматов, Алмазбек Баатырбеков, Талант Узакбаев, а также бывший руководитель аппарата главы государства Данияр Нарымбаеви бывший первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев.

Позже спецслужбами были задержаны экс-премьер-министры Темир Сариев и Джоомарт Оторбаев.

Все фигуранты дела сегодня находятся на свободе. Некоторые пошли на сделку со следствием и оштрафованы по приговору суда.

Омурбеку Бабанову даже разрешили съездить за границу на лечение. На какой стадии находится следствие по его делу, неизвестно. В ГКНБ не отвечают на запросы журналистов.

Омурбек Бабанов также фигурирует в деле о беспорядках в октябре 2020-го. Материалы по нему выделены в отдельное производство.

В Кыргызстане за два года так называемой кустуризации бюджет страны, очевидно, пополнили миллиарды сомов. Однако власти не спешат отчитываться, где эти средства и на что они тратятся.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652532840


Новости Казахстана
- Спикер Сената рассказал парламентариям Центральной Азии и России о проводимых в Казахстане реформах
- Экономика Казахстана выросла на 4,4 процента
- Не допустить необоснованного роста цен на уголь поручил Алихан Смаилов
- О референдуме
- Кадровые перестановки
- Украина как глобальный фактор
- Азат Перуашев на встречах с избирателями Жетысу обсуждает конституционную реформу
- Е. Тугжанов провел заседание Межведомственной группы по противодействию наркопреступности и профилактике наркомании
- С 15 мая возобновляется курсирование межгосударственных поездов между РК и РУ
- По инициативе АФМ монополисты возместили 5,5 млрд тенге за необоснованное повышение тарифов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  