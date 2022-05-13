Европу от газовой катастрофы может спасти только СП-2

16:00 14.05.2022 Трубные площади: Европу от газовой катастрофы может спасти только СП-2

Сокращение маршрутов поставок и отсутствие альтернативных объемов практически не оставляют ЕС выбора, считают эксперты



Ирина Кезик



Пока Европа с большой осторожностью говорит о газовом эмбарго, понимая нецелесообразность такого шага и катастрофические последствия, ситуация на энергетическом рынке стран Старого Света органически начинает приобретать кризисные очертания. Сокращение маршрутов поставок голубого топлива через Украину и Польшу, нежелание ряда стран переходить на оплату в рублях и отсутствие дополнительных альтернативных объемов ресурса на мировом рынке подводят Европу к возвращению темы запуска "Северного потока – 2", считают эксперты, опрошенные "Известиями". В противном случае избежать роста цен, краха экономики и рецессии будет крайне сложно, считают они.



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Не эмбарго единым



Меньше чем за неделю реальные маршруты поставок российского газа в Европу сократились. Сначала Украина прекратила транзит газа через станцию "Сохрановка". "Оператор ГТС Украины" сообщил о "наступлении форс-мажорных обстоятельств", которые делают невозможной дальнейшую транспортировку топлива через станцию, которая пропускает почти треть транзита газа из России в Европу (до 32,6 млн кубометров в сутки). При этом украинская сторона предложила "Газпрому" перенаправить объемы через станцию "Суджа", которая проходит по Сумской области.



В "Газпроме" получили уведомление от "Оператора ГТС Украины" о прекращении транзита через "Сохрановку". Но доказательствами форс-мажора компания не располагает - там не видят никаких препятствий для работы в прежнем режиме. Прокачку объемов через "Суджу" в газовом гиганте назвали технологически невозможной.



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В Германии 11 мая заявили, что объемы газа, поступающего в ФРГ через Украину, сократились за день почти на 25%. И хотя они компенсируются за счет поставок из Норвегии и Нидерландов, вице-канцлер Германии Роберт Хабек сказал, что все же рассчитывает на восстановление транзита энергоносителей через Украину в полном объеме. Западные эксперты предположили, что в крайнем случае газ можно будет поставлять по газопроводу "Ямал–Европа". Но вскоре были введены санкции в отношении ряда зарубежных дочерних предприятий "Газпрома", в числе которых компания EuRoPol GAZ, которая владеет польским участком газопровода "Ямал–Европа".



По словам официального представителя "Газпрома" Сергея Куприянова, запрет на заключение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, означает в том числе и для монополиста невозможность использования принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу.



- Ранее польская сторона неоднократно нарушала права ПАО "Газпром" как акционера EuRoPol GAZ, а 26 апреля 2022 года внесла "Газпром" в санкционный список, заблокировав для компании возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ и получать дивиденды, - объяснил Сергей Куприянов.



Таким образом санкции и контрсанкции еще больше сократили маршруты поставок российского газа в Европу.



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Пока не поздно



На этом фоне стало известно, что 20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для покупки российского газа и еще 14 клиентов запросили необходимые для их открытия документы. Об этом 12 мая сообщил Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



- И без того сложная ситуация вынуждает страны, несмотря на предостережения европейских властей, соглашаться на новые российские условия оплаты газа в рублях. Экономисты понимают, что на сегодняшний день свободных, альтернативных объемов газа для энергообеспечения Европы в мире найти сложно, - сказала "Известиям" управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.



По ее словам, говоря о трубопроводных поставках, в ЕС рассчитывали на объемы из Норвегии, Алжира и Азербайджана. Но это может добавить не более 10 млрд кубометров. В части СПГ дополнительные поставки возможны не более чем до 20 млрд кубометров.



Этого не скрывают и в США. По словам помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, США хотят помочь Европе как можно скорее найти альтернативных поставщиков газа взамен России, но признают, что для создания необходимой инфраструктуры этим странам потребуется время.



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Даже при благоприятном стечении обстоятельств этот сценарий реализовать не удастся



- На мой взгляд, наша роль в данной ситуации заключается в том, чтобы помочь европейцам найти альтернативных поставщиков газа - и здесь сжиженный природный газ США сыграет ключевую роль. Мы видим, что такие страны, как Германия, планируют строить СПГ-терминалы. Это потребует времени, но они движутся в этом направлении, - сказала Донфрид в ходе слушаний в сенате конгресса США, посвященных оказанию дополнительной помощи Украине.



Она добавила, что американская администрация добивается налаживания альтернативных поставок энергоресурсов в Европу "как можно скорее".



А дополнительные объемы газа Европе сейчас крайне необходимы, уверена руководитель направления "Промышленность" Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.



- Невозможность использования мощностей газопровода "Ямал–Европа" только для Польши означает потерю 5,5 млрд кубометров газа в год, которые Варшава получала реверсом из Германии, - уточнила она.



Ольга Орлова добавила, что потребление Польши составляет 20 млрд кубометров в год, собственная добыча - 5 млрд.



- В Варшаве рассчитывали на реверсные поставки, около 6 млрд кубометров они получали со своего СПГ-терминала, а дальше они полагались на газ из Словакии в объеме 5 млрд кубометров на пока еще не построенный Baltic Pipe и на СПГ с литовского терминала. Однако Братислава сегодня серьезно рискует на фоне сокращения поставок через Украину, а в Северной Европе ситуация усугубляется принципиальностью политиков, - объяснила эксперт.



По ее словам, Финляндия в конце мая может остаться без поставок российского газа, так как в Хельсинки неоднократно заявляли, что не будут платить за газ в рублях. А между тем 23 мая должна пройти очередная оплата.



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В год республика потребляет порядка 2,5 млрд кубометров газа. Большую часть голубого топлива Финляндия покупает у России. В 2020 году "Газпром" экспортировал в страну 1,6 млрд кубометров. А в 2019 году объем поставок составлял 2,5 млрд кубометров. Контракт между "Газпромом" и финской компаний Gasum действует до 31 декабря 2031 года.



13 мая стало известно, что "Интер РАО" приостанавливает подачу электроэнергии с 14 мая в Финляндию в связи с неуплатой.



В поисках выхода



Если транзит газа РФ через Украину прервется и не будет использоваться маршрут поставок через Польшу по трубопроводу "Ямал–Европа", то страны ЕС смогут сохранить объем закупок российского газа на текущем уровне только за счет экстренного запуска газопровода "Северный поток – 2". Иначе прокачка газа в Европу из России может упасть на 40%, считает руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников.



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Тут стоит отметить, что на этой неделе суд в швейцарском кантоне Цуг приостановил процедуру банкротства компании-оператора газопровода "Северный поток – 2" - Nord Stream 2 AG - до 10 сентября 2022 года. Согласно заявлению компании, 10 мая суд Цуга предоставил Nord Stream 2 AG временный мораторий на выплаты кредиторам на четыре месяца.



- Сомнений в том, что "Северный поток – 2" с мощностью 55 млрд кубометров способен спасти Европу от энергетического кризиса, нет. Это весной легко рассуждать о потенциальных возможностях найти альтернативные объемы газа. Ближайшее время покажет, кто еще откажется от российского газа и каким будет дефицит, который, понятно, будет серьезно давить на цены, что неминуемо приведет к катастрофическим последствиям для европейской экономики, - заключила Екатерина Косарева.



Тем более, как справедливо отметил Роберт Хабек, говоря про частичную остановку транзита газа через Украину: "Вопрос, конечно, в том, что еще может случиться". Источник - Известия

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