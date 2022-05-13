Большая игра Поднебесной. Пекин не собирался рвать с Западом ради дружбы с Москвой, - Хуэйяо Ван

16:01 14.05.2022 Д-р Ван: Большая игра Поднебесной

Пекин не собирался рвать с Западом ради дружбы с Москвой



Хуэйяо Ван



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Китай не хочет и не намерен создавать антизападный альянс с Россией. Он заинтересован в международном сотрудничестве в многополярном мире.



По мнению Вана, знаменитый визит президента США Ричарда Никсона в Китай, состоявшийся 50 лет назад, ослабил напряженность и по-новому сформировал геополитику времен холодной войны. Биполярный мир после китайско-советского раскола в 1960-е годы стал "трехполярным". Миссия Никсона, ставшая символом нового сближения, существенно изменила соотношение сил в треугольнике "Китай - США - Советский Союз".



Этот "стратегический треугольник" в разгар холодной войны был определяющим фактором в геополитических раскладах. Однако с развалом СССР он в значительной степени потерял свое значение. В настоящее время некоторые западные аналитики пытаются возродить эту концепцию, и место Советского Союза в ней занимает, конечно же, "путинская Россия".



Поводом для таких толкований стали события на Украине и совместное заявление руководителей Китая и России от 4 февраля 2002 г. У некоторых они ассоциируются с визитом Никсона в Китай в 1972 году, но в другой конфигурации - сегодня Пекин и Москва объединяются против Вашингтона. В результате в США появились заголовки: "Новая ось автократии", "Автократический альянс" и "Новая война сверхдержав между США, Россией и Китаем". По оценке Вана, даже если события на Украине напоминают о холодной войне, такой "треугольный" подход времен ХХ столетия в сегодняшнем мире, является опасным и обманчивым анахронизмом.



Во-первых, этот подход ведет к неправильной трактовке отношений между Китаем и Россией, а также целей КНР относительно Запада. В конце концов, Китай не заинтересован в антизападном альянсе с Россией, а стремится к стабилизации и улучшению своих отношений с США и их союзниками. Вопреки представлениям некоторых обозревателей, заявление от 4 февраля направлено не на создание общего фронта против Запада, а на сотрудничество в сферах, представляющих общий интерес. Китай не является союзником России и никогда не поддерживал ее действия на Украине. Это со всей ясностью прозвучало в обращении министра иностранных дел Ван И, в котором он призвал к признанию суверенитета всех стран и прекращению боевых действий в Украине путем диалога и консультаций.



В заявлении, кроме прочего указывается:



"Попытки отдельных государств навязывать другим странам свои „демократические стандарты", присвоить себе монопольное право на оценку уровня соответствия критериям демократии, проводить разделительные линии по идеологическим признакам, в том числе через создание узкоформатных блоков и ситуативных альянсов, на самом деле представляют собой пример попрания демократии и отступления от ее духа и истинных ценностей. Подобные попытки выступать в роли гегемона представляют серьезную угрозу глобальному и региональному миру и стабильности, подрывают устойчивость миропорядка".



"Стороны (Россия и Китай, - ред.) уверены, что защита демократии и прав человека не должна использоваться как инструмент для оказания давления на другие страны. Стороны выступают против злоупотребления демократическими ценностями, вмешательства во внутренние дела суверенных государств под предлогом защиты демократии и прав человека, а также против попыток провоцировать раскол и конфронтацию в мире".



"Стороны глубоко обеспокоены серьезными вызовами в сфере международной безопасности и исходят из того, что судьбы народов всех стран взаимосвязаны. Ни одно государство не может и не должно обеспечивать свою безопасность в отрыве от безопасности всего мира и за счет безопасности других государств. Международное сообщество должно принимать активное участие в глобальном управлении в интересах обеспечения всеобщей комплексной неделимой и устойчивой безопасности".



"Стороны подтверждают твердую взаимную поддержку в вопросах защиты своих коренных интересов, государственного суверенитета и территориальной целостности, выступают против вмешательства внешних сил в свои внутренние дела.



Российская Сторона подтверждает приверженность принципу "одного Китая", подтверждает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме.



Россия и Китай выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, намерены противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, выступают против "цветных революций" и будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях".



"Стороны считают, что отдельные государства, военно-политические союзы или коалиции преследуют цель получения прямо или косвенно односторонних военных преимуществ в ущерб безопасности других, в том числе методами недобросовестной конкуренции, усиливают геополитическое соперничество, раздувают антагонизм и конфронтацию, серьезно подрывают порядок в сфере международной безопасности и глобальную стратегическую стабильность. Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен „холодной войны", уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств. Стороны выступают против формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей, сохраняют высокую бдительность относительно негативного влияния на мир и стабильность в этом регионе индо-тихоокеанской стратегии США. Россия и Китай прилагают последовательные усилия в интересах строительства равноправной, открытой, инклюзивной, не направленной против третьих стран системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), обеспечивающей мир, стабильность и процветание".



"Стороны всерьез обеспокоены созданием США, Великобританией и Австралией „трехстороннего партнерства в сфере безопасности" (AUKUS), которое предусматривает углубление сотрудничества между его участниками в сферах, затрагивающих стратегическую стабильность, в частности, их решением начать сотрудничество в области атомных подводных лодок. Россия и Китай полагают, что такие действия противоречат задачам обеспечения безопасности и устойчивого развития АТР, усиливают опасность запуска в регионе гонки вооружений и создают серьезные риски ядерного распространения. Стороны решительно осуждают подобные шаги и призывают участников AUKUS добросовестно выполнять свои обязательства по ядерному и ракетному нераспространению, вместе защищать мир, стабильность и развитие в регионе".



"Китайская сторона относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе.



Стороны отмечают, что денонсация США ряда важных международных соглашений в сфере контроля над вооружениями крайне негативно сказывается на международной и региональной безопасности и стабильности. Стороны выражают озабоченность продвижением планов США по развитию глобальной противоракетной обороны и развертыванию ее элементов в различных регионах мира в сочетании с наращиванием потенциала высокоточного неядерного оружия в целях обезоруживающих ударов и решения других стратегических задач".



"Стороны подчеркивают, что внутренняя и зарубежная военно-биологическая деятельность США и их союзников вызывает у международного сообщества серьезные опасения и вопросы относительно соблюдения ими КБТО (Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении). Стороны разделяют мнение о том, что такая деятельность представляет серьезную угрозу для национальной безопасности Российской Федерации и Китая и наносит ущерб безопасности соответствующих регионов. Стороны призывают США и их союзников действовать открыто, прозрачно и ответственно, надлежащим образом информируя о своей военно-биологической деятельности, осуществляемой за рубежом и на их национальной территории, а также поддержав возобновление переговоров по юридически обязывающему Протоколу к КБТО с эффективным механизмом проверки".



"Россия и Китай настаивают на том, чтобы США как единственное государство-участник Конвенции, не завершившее процесс уничтожения химического оружия, ускорили ликвидацию своих запасов химоружия. Стороны подчеркивают важность соблюдения баланса между обязательствами государств в области нераспространения и интересами законного международного сотрудничества в области использования передовых технологий и связанных с ними материалов и оборудования в мирных целях".



Ван отмечает, что "при всех разговорах об отношениях с Москвой не следует забывать, что экономические отношения Китая с Западом более весомые: в 2021 году объем двусторонней торговли между Китаем и Россией возрос на 35 процентов и достиг $147 млрд, но этот показатель все равно меньше одной десятой от общего объема торговли с США ($657 млрд) и ЕС ($828 млрд). В военном отношении Россию можно отнести к сверхдержавам, однако в экономическом отношении она - карлик в состоянии длительного структурного упадка. Ее ВВП лишь немного превышает аналогичный показатель Испании, пятой по размеру национальной экономики в ЕС. Китай вовсе не заинтересован в длительной конфронтации с Западом из-за партнерства с такой страной.



Второе большое заблуждение сторонников "треугольного" подхода заключается в том, наш мир не триполярный и даже не биполярный, а многополярный. Подобные взгляды времен холодной войны игнорируют важных геополитических игроков - не в последнюю очередь и ЕС, который становится все более независимым во внешнеполитическом отношении и для которого на карту поставлены большие интересы на Украине. Конечно, ЕС по стратегическим причинам традиционно действовал не на всю свою мощь, и события на Украине временно придали новую динамику трансатлантическому союзу. Но ЕС больше не желает оставаться в фарватере США и, похоже, находится на пороге новой политической эры, в которой он попытается определить собственную глобальную роль.



С учетом того, что Ангела Меркель оставила свою должность, а новый канцлер Германии Олаф Шольц пока осваивается, наиболее влиятельный голос в ЕС в ближайшее время будет принадлежать Эммануэлю Макрону. Президент Франции энергично высказывается в пользу "стратегической автономии" ЕС и ясно дал понять, что ЕС не собирается становиться союзником США против Китая. Во время телефонного разговора с председателем Си Цзиньпином, состоявшегося 16 февраля, главы обоих государств пообещали друг другу сотрудничество по вопросам, представляющим обоюдный интерес, в частности, по заключению затянувшегося соглашения об инвестициях между Китаем и ЕС (против которого выступает США), развитию торговых отношений и объединению усилий в борьбе с изменением климата.



Проблема изменения климата - третья и, возможно, самая важная причина, почему рамки холодной войны не подходят для оценки расстановки сил и безопасности в XXI веке. В эпоху глобальных угроз, которые невозможно одолеть грубой силой или усилиями одного государства, концентрация на силовом превосходстве над другими государствами означает пренебрежение более важным аспектом - сотрудничеством с другими странами с целью решения общих проблем. С учетом глобальной пандемии и угрожающей климатической катастрофы нам необходимо принимать во внимание обе формы проявления силы: конкуренцию и кооперацию.



Опасность заключается в том, что взгляд на мир как на стратегический треугольник из конкурирующих между собой держав может стать самореализующимся пророчеством, в результате чего мы окажемся в игре с нулевой суммой в том, что касается собственных интересов. Ведь самая большая угроза для нас исходит не от других стран, а от того, будем ли мы в состоянии сотрудничать с другими в целях решения общих проблем.



50 лет назад Китаю и Америке удалось добиться дипломатического прорыва, преобразовавшего трехсторонние отношения времен холодной войны и послужившего интересам обеих стран. Но если спустя полстолетия мы вернемся к этому устаревшему взгляду на мир, то лишь повысим вероятность конфликта между сверхдержавами и лишимся возможности объединить усилия в борьбе с экзистенциальными угрозами, которые выходят далеко за пределы Украины.



Автор: Д-р Хуэйяо Ван - основатель и президент пекинского аналитического Центра Китая и глобализации.



Перевод Сергея Духанова. Источник - СвободнаяПресса

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