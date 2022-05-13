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|Новым президентом ОАЭ избран принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
21:45 14.05.2022
В ОАЭ избран новый президент – принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Верховный федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) избрал президентом наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Об этом сообщает государственное информационное агентство ОАЭ ВАМ.
Решение приняли единогласно.
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа бен Заид Аль Нахайян умер 13 мая в возрасте 73 лет.
Халифа бен Заид Аль Нахайян был старшим сыном основателя Эмиратов Заида ибн Султана Аль Нахайяна и занимал этот пост с 3 ноября 2004 года. На нем он сменил своего отца после его смерти.
В 2014 году глава государства перенес инсульт и серьезную операцию. После этого он редко появлялся на публике. Правителем ОАЭ фактически стал его брат, принц столичного эмирата Абу-Даби Мухаммед бин Зайд Ан-Нахайян.
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