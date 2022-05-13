 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 14.05.2022
21:48  Цены на бензин в США установили исторический максимум - 4,452 доллара за один галлон (3,785 литра)
21:45  Новым президентом ОАЭ избран принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
21:40  Умер певец Ренат Ибрагимов
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16:00  Европу от газовой катастрофы может спасти только СП-2
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15:50  Будущее казахского языка: приоритет качественных показателей и интенсивного развития, - Н.Нуртазина

15:48  Казахстан дрейфует от России в сторону "тюркского НАТО", - Айнур Курманов
15:00  Историческая память в кривом зеркале украинской пропаганды, - Василий Стоякин
14:43  Афганистан: Синдром дефицита ума и кредита доверия "правителей" Кабула, - С.Рахимов
11:36  Большая отмена. О системном оружии коллективного Запада, - Игорь Шнуренко
11:26  Как вырусь преследует русских (латвийский пример), - Алексей Иванов
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09:57  В Туркмении установлена новая титулатура экс-президента - он теперь "Герой-Аркадаг"
09:44  Ким Чен Ын назвал вспышку коронавируса в КНДР "крупной смутой"
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00:28  Правда как оружие информационной войны, - А.Халдей
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00:03  Пуля пробила каску c надписью PRESSA. Израильтяне убили самую известную палестинскую журналистку Ширин Абу Акле
Пятница, 13.05.2022
20:56  Референдум о возвращении Южной Осетии в состав России назначен на 17/07
20:47  Спасая лошадь в реке Сусамыр утонул кыргызский депутат Исаков
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19:38  Экс-глава полиции Алматинской области генерал Кудебаев официально назван одним из пособников январских террористов
14:16  Имран Хан против "импортированного правительства" Пакистана, - Л.Савин
14:14  Держаться за руки нельзя! В Туркменистане наказывают за публичную демонстрацию привязанности
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14:04  ЕЭАС как средство от санкций, - "Къ"
13:57  Скончался Президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян
13:30  Кырпрез Жапаров запретил закрывать пляжи для местного населения
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Новым президентом ОАЭ избран принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
21:45 14.05.2022

В ОАЭ избран новый президент – принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Верховный федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) избрал президентом наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Об этом сообщает государственное информационное агентство ОАЭ ВАМ.

Решение приняли единогласно.
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа бен Заид Аль Нахайян умер 13 мая в возрасте 73 лет.
Халифа бен Заид Аль Нахайян был старшим сыном основателя Эмиратов Заида ибн Султана Аль Нахайяна и занимал этот пост с 3 ноября 2004 года. На нем он сменил своего отца после его смерти.
В 2014 году глава государства перенес инсульт и серьезную операцию. После этого он редко появлялся на публике. Правителем ОАЭ фактически стал его брат, принц столичного эмирата Абу-Даби Мухаммед бин Зайд Ан-Нахайян.
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Источник - centralasia.media
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