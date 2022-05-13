Цены на бензин в США установили исторический максимум - 4,452 доллара за один галлон (3,785 литра)

21:48 14.05.2022

Цены на бензин в США установили исторический максимум



Стоимость бензина на автозаправках в США в четвертый раз за неделю установила новый исторический максимум, достигнув 4,452 доллара за один галлон (3,785 литра). Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей расценки на более чем 60 тыс. АЗС в стране.



По ее данным, средняя стоимость галлона бензина марки Regular (соответствует бензину АИ-92 в РФ) к утру субботы поднялась в США до 4,452 доллара (в пятницу этот показатель составлял 4,432 доллара). Самые высокие цены на бензин по стране традиционно остаются в штате Калифорния, где автомобилистам за один галлон придется отдать в среднем 5,926 доллара.



Цены на бензин в США стабильно растут на протяжении всей недели. Повышение стоимости топлива происходит на фоне роста мировых цен на нефть, несмотря на попытки Белого дома противостоять этой тенденции. Еще год назад цена на бензин держалась на уровне трех долларов за галлон.