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    Афганистан   | 
"Талибан" грозит Москве визитом
00:10 15.05.2022

России в ближайшее время придется решить, станет ли она первой страной, признавшей правительство талибов

Вера Жердева
Материал комментируют:
Михаил Александров
Сергей Марков

О том, что Кабул намерен отправить в Москву правительственную делегацию, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на временного поверенного в делах Афганистана в России Джамала Насира Гарвала.

По словам высокопоставленного дипломата, в Кабуле этого ждут с нетерпением, но дату предполагаемого визита он не назвал.

Через некоторое время спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил, что официальной информации о том, что представители временного правительства Афганистана намерены посетить Кабул пока не поступало.

Но наверняка визит - вопрос времени. Рано или поздно талибы* официально выразят желание четко обозначить свои отношения с влиятельным северным соседом - Россией.

Тот же Джамал Насир Гарвал, слегка озадачивший российский МИД известием о скорой встрече с бородатыми "студентами", надеется, что Россия станет первой страной, которая официально признает правительство Талибана. Об этом он заявил в интервью РИА "Новости". "Мы особенно хотим, чтобы Россия стала первой страной, которая официально сделает это - признает", - сказал афганский дипломат.

Также Гарвал сообщил о том, что власти Афганистана намерены расширять экономическое сотрудничество с Россией, особенно по вопросам закупок газа и нефти. И только ими перспективы не ограничиваются! Афганистан, по его словам, готов предпринять все усилия, что при помощи России, продолжилось строительство газопровода ТАПИ, который должен пройти по афганской территории. Это он про магистральный газопровод, который идет из Туркмении в Афганистан, Пакистан и Индию и способен поставлять по 33 млрд кубометров газа в год. Проект должен был быть запущен еще в 2017 году, но - не срослось. А еще афганцы хотят инвестиций и сотрудничества в деловой и финансовой сферах.

Гарвал представляет свою страну в Москве с апреля этого гола. При этом в МИД России подчеркивают, что выдача аккредитации дипломату от правительства талибов не означает их официального признания со стороны Москвы. По словам Сергея Лаврова, "Россия хочет вести дело к полноценному дипломатическому признанию новых властей в Афганистане при понимании, что они выполнят свое обещание и создадут инклюзивное правительство".

Загвоздка в том, что "Талибан" в России признан террористической организацией, и его деятельность запрещена.

Но надо признать, что Афганистан, вне зависимости от того, кто у них сейчас у власти, представляет собой лакомый кусок во многих отношениях. Иначе американцы бы там так упорно не сидели. Да и британцы готовы были об стенку расшибиться, лишь бы эта страна осталась их колонией. Ее недаром называют Сердцем Центральной Азии. Тот, кто контролирует Афганистан - контролирует весь регион. Кроме того, тамошние земли - кладезь полезных ископаемых: каменный уголь, драгметаллы, бериллиевые, медные, железные, марганцевые руды, сера, поваренная соль, мрамор, лазурит, целестит, природный газ, нефть…

И с большой долей вероятности все это заполучит тот, кто действует по принципу: кто первым встал, того и тапки. Вот только надо ли России первыми признавать правительство талибов?

Это надо было сделать давно, считает эксперт Михаил Александров.

- А чего тянуть? Талибы - враги американцев, нанесли им поражение. Поэтому американцы хотят любыми способами их ослабить. А наша позиция по Афганистану почему-то идет в русле США. Мы выдвигаем талибам какие-то требования, вроде того, чтоб они включили в правительство не только представителей национальных меньшинств, но и всех партий. Это все равно, как если бы от России потребовали включить в правительство представителей Навального**, например. Такие требования выдвигаются, чтобы обосновать, почему не могут признать правительство законным. Я считаю, что нам сейчас нужно воспользоваться ситуацией и укрепить отношения с Афганистаном, который станет нашим стратегическим партнером в регионе. И нечего тут стесняться.

Эксперт напоминает, что в настоящее время международное право фактически уже не действует, США и западноевропейские страны перекраивают мир в своих интересах. И Россия имеет полное право действовать в своих.

- Для начала нужно перестать считать "Талибан" террористической организацией. Мы же уже вели с ними переговоры, они в Москву приезжали, определенные контакты поддерживаются. А потом - признать их правительство и начать выстраивать взаимовыгодные отношения.

Но есть некоторые обстоятельства, которые мешают признавать легитимность нынешних афганских властей, напоминает политолог Сергей Марков.

- От талибов требуются конкретные действия. Самое главное - не поддерживать атаки подразделения Исламского государства "Вилаят Хорасан" *** с территории Афганистана. Эта структура имеет свое ответвление в Афганистане. У талибов с ними были сложные отношения: в начале они конфликтовали, потом вместе воевали против американцев. Когда талибы пришли к власти конфликт возник снова. Но теперь они взаимодействуют. Россия требует, чтобы на афганской земле баз этого "Вилаята" не было, и чтобы прекратились атаки на приграничные с Афганистаном районы Таджикистана и Узбекистана, которые являются союзниками России. Про эти атаки СМИ практически не пишут, информации об этом мало, но они имеют место. И Россия, заботясь о безопасности своих союзников, требует их прекращения. Это - первое. И второе - правительство должно дать гарантии, что афганцы, учившиеся или работавшие в России, не будут подвергаться репрессиям со стороны новой власти. При выполнении этих условий можно будет вести речь о признании.

Россия поддерживает контакты с афганским правительством и проводит переговоры как раз за тем, чтобы убедить его отказаться от террористической практики, - пояснил политолог.

* Движение "Талибан" Верховным судом РФ от 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

** Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношение которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

*** "Вилаят Хорасан" - отделение террористической-исламистской группы Исламское государство (ИГ), действующее в Афганистане и в Пакистане. Исламское государство (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29.12.2014. признано террористической организацией, его деятельность в России запрещена.

Источник - СвободнаяПресса
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