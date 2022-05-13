Англия ввела санкции против... бабушки Алины Кабаевой))

00:12 15.05.2022

13 мая 2022, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ



Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой и бывшей жены Путина



Великобритания ввела санкции против бывшей гимнастки Алины Кабаевой и еще 11 человек, которые, по мнению британских властей, входят в ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщают зарубежные СМИ.



По их данным, в санкционный список также попали бабушка Кабаевой Анна Зацепилина, бывшая жена Путина Людмила Очеретная, двоюродный брат президента Игорь Путин и другие (Юрий Шамалов, Михаил Путин, Роман Путин, Виктор Хмарин, Владимир Колбин, Александр Плехов и Михаил Клишин).



Санкции нацелены на "теневую сеть, обеспечивающую роскошный образ жизни Владимира Путина". "Мы продолжим вводить санкции против всех, кто поддерживает путинскую агрессию, пока Украина не одержит победу", - заявила глава британского МИД Лиз Трасс.



Санкции против Алины Кабаевой требовали ввести соратники оппозиционера Алексея Навального, указывая на ее роль в российской пропаганде и близость к главе РФ. Спортсменка с 2014 года возглавляла совет директоров "Национальной медиагруппы", которая владеет несколькими популярными телеканалами, в том числе долей в "Первом канале".



Напомним, ситуация в Украине остается сложной. Боевые действия продолжаются. Специальную военную операцию Россия объявила 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие государства ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции.