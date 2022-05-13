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"Двойная игра" Султана: До каких пор Турция будет поддерживать Украину, не вводя санкций против России?
00:14 15.05.2022

В США озаботились недостаточным участием Анкары в антироссийской кампании и будут на нее давить

Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Андрей Дмитриев
Вадим Трухачев
Владимир Можегов

Турция не может отказаться от сотрудничества с Россией из-за тесных торговых отношений, поставок газа и строительства атомной электростанции "Аккую", пишет американский National Interest. По мнению обозревателя журнала Роберта Эллиса, Анкара не станет жертвовать близкими отношениями с Москвой в пользу того, чтобы следовать линии НАТО в осуждении российской спецоперации на Украине.

"Турция зависит от России в торговле, газе, а также при строительстве атомной электростанции", - отмечает Эллис.

Кроме того, он считает, Анкара надеется на рекордный туристический сезон в расчете на приток российских туристов. В качестве примера Эллис приводит тот факт, что авиакомпания Turkish Airlines выделила для россиян полтора миллиона мест.

Тем не менее, Турция же осуждает спецоперацию и поставляет оружие Украине. Но санкции не вводит. Двойная игра?

- А зачем Турции вступать в антироссийские санкции, если сложившаяся ситуация приносит ей одни плюсы? - отмечает координатор незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" * Андрей Дмитриев.

- Появляется возможность игры или торга между разными центрами силами. Экономические связи с Россией действительно существенны и рвать их невыгодно. При этом Анкара за первое полугодие аж на 40% нарастила экспорт вооружений, включая те же "Байрактары" для Киева.

Но главное: позиция осторожного подхода Реджепа Эрдогана к ситуации боевых действий на территории Украине обоснована тем, что он как восточный лидер консервативных взглядов уважает силу в первую очередь. Сбил в свое время российский самолет, увидел негативную реакцию, подтвержденную действиями российских ВКС в Сирии, стал извиняться и договариваться. И наоборот. Понял, что Армения слаба и за Карабах никто особенно вписываться не готов, и помог Азербайджану отжать его военным путем… Сила и торг - основы политики на Востоке.

Вот и теперь, когда Россия нехило так проявила силу, не спешит выступать против. И именно от того, насколько проявит ее далее, будет зависеть его позиция. Будет успешное наступление нашей армии - останется более-менее лоялен. А если коллективный Запад станет одерживать верх, сразу вспомнит про Великий Туран, Среднюю Азию, Закавказье и тюркские регионы РФ (он про них и не забывал). Кстати, во время последнего визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Турцию стороны отметили единство позиций в защиту "территориальной целостности Украины", а также договорились совместно собирать беспилотники.

- Во-первых, зависимость действительно достаточно большая, - считает доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.

- Во-вторых, Турции необходимо показать свою независимость от Запада. А лучшего способа сейчас сделать это, нежели воздержаться от прямой поддержки антироссийских санкций, просто не существует.

"СП": - При этом Эрдоган осуждает спецоперацию и оказывает помощь Украине. Да и в Ливии и Сирии у нас по-прежнему разногласия на грани столкновений.

- Несмотря на желание показать независимость от Запада, Турция остается членом НАТО и кандидатом на вступление в Евросоюз. И отношения с ЕС и США для турок все равно важнее, чем отношения с Россией. И потому они в такой форме обозначают свою поддержку Украине. Рассчитывать на то, что турки станут следовать в фарватере России в Сирии и Ливии - просто бессмысленно. Наши интересы там объективно расходятся.

"СП": - Эллис утверждает, что Анкара не станет жертвовать близкими отношениями с Москвой в пользу того, чтобы следовать линии НАТО. А она не следует?

- Она недостаточно следует, но все же следует - пусть и с оговорками. И по-другому быть не может. Объективных противоречий между Россией и Турцией слишком много. А совсем портить из-за России отношения с ЕС и США турки не станут.

"СП": - А есть ли некая "красная черта", которую Турция не перейдет? Чего мы ей не готовы простить?

- Наша "красная черта" в отношениях с Турцией - это поддержка сепаратизма в российских регионах и попытка вытеснить Россию из Закавказья и Средней Азии. Теперь еще и присоединение к антироссийским санкциям.

"СП": - На что, по-вашему, готовы пойти американцы, чтобы снизить нашу взаимную зависимость с Турцией?

- Готовы почти на все. Например, на перевооружение Турции американским оружием. На присоединение Турции к западным энергетическим проектам. Туркам готовы дать зеленый свет в плане усиления влияния в Средней Азии и полное вовлечение Азербайджана в ее орбиту влияния. Но все же полностью учитывать все желания Турции в Закавказье, на Ближнем Востоке и на Балканах Запад не будет.

По мнению политолога Владимира Можегова, Эллис прав во многом, но многого и не учитывает.

- Там много факторов. Эрдоган вообще ведет свою игру и чувствует себя крайне независимо. Не будем забывать, что Османская империя много веков оставалась могучим мировым центром силы. И была разрушена лишь в Первую мировую вместе с другими европейскими империями. И теми же революционными силами. У Турции много амбиций и много претензий. К Америке и Европе - не в последнюю очередь. Исходить надо из этого. Россия же для Эрдогана - скорее, тактический союзник. Но настоящая цель Турции - восстановить, насколько можно, свою имперскую мощь. И исходить она будет исключительно из своих интересов.

"СП": - Реально есть для Турции тут "красные черты", за которые она не позволит себя втянуть Западу? Отказ от С-400? Введение санкций? Нагнетание напряженности в Карабахе? Что еще?

- Эрдоган будет играть на противостоянии России с Западом, исходя, повторю, исключительно из своих интересов. Но комплиментарность России Эрдогану более важна. Впрочем, как и страх попасть под раздачу санкций и слишком большое давление США. Но все же Америку Эрдоган не любит сильнее.

"СП": - А как насчет ответной зависимости? В чем Россия зависит от Турции, и есть ли у нее такие "красные черты", за которые она не пойдет, чтобы не раздражать партнера?

- Такой союзник как Турция, России конечно важен. Это серьезный геополитический игрок. Это самая сильная армия в Европе, по сути. У нас с Турцией столкновение интересов в Азербайджане и Сирии. Но мне они не представляются непреодолимыми. Курды? Карабах? Это все пешки геополитических шахмат, которые нас не сильно задевают. Пока что всерьез наши геополитические интересы не сталкиваются. Но в случае усиления нашего присутствия в центральной Азии, выстраивания союза с Ираном, Индией, все конечно может измениться.

"СП": - Судя по словам Элиса, США беспокоит эта "зависимость" Турции от России. Так ли это? На что они готовы пойти, чтобы ее уменьшить?

- На что только США не готовы пойти? Наверное, только на прямое столкновение с Россией, грозящим атомной войной. На все прочее - особенно что касается войны с Россией чужими руками - с большим удовольствием. Но Турция - очень парадоксальный мир. Учитывая, что это страна - член НАТО с сильнейшей армией, очень автономной позицией, и, притом, неявный, но и не слишком тайный враг США. От сильного давления на Турцию может посыпаться вся военная машина НАТО. В США это прекрасно понимают. В Анкаре тоже.

* Организация не зарегистрирована Минюстом России.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652562840


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