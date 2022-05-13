Азиатское наступление: США хотят настроить АСЕАН против РФ и Китая

00:32 15.05.2022 Удастся ли Вашингтону перетянуть на свою сторону страны Юго-Восточной Азии



Ксения Логинова



В Вашингтоне 12–13 мая прошел саммит АСЕАН–США, в рамках которого американский лидер Джозеф Байден встретился с лидерами стран Юго-Восточной Азии. На повестке экономические вопросы, однако президент Соединенных Штатов хочет добиться поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе в сдерживании России и Китая. Удастся ли это сделать, разбирались "Известия".



Не хотят делать выбор



"Американская администрация выделяет $60 млн на расширение масштабов сотрудничества со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в сфере безопасности на море", - говорится в заявлении Белого дома относительно двухдневного саммита лидеров АСЕАН и США.



В Вашингтоне отметили, что береговая охрана направит дополнительные ресурсы в Индо-Тихоокеанский регион. В документе также говорится, что странам АСЕАН "будет уделяться приоритетное внимание" при передаче списанных американских кораблей, чтобы нарастить их потенциал и "способствовать формированию свободного и открытого Тихого океана".



Есть и другие инициативы, включающие в себя сотрудничество в сфере образования и здравоохранения, а также борьбу с кризисом, вызванным изменением климата.



При этом на вопрос журналистов о возможности углубления сотрудничества в сфере безопасности с Китаем в США ответили, что не просят делать выбор между Пекином и Вашингтоном.



Букет угроз: как Запад пытается оторвать Пекин от Москвы

Штаты под страхом последствий попросили Китай не помогать России



О том, что страны АСЕАН явно не хотят его делать, первым на саммите сказал премьер-министр Камбоджи Хун Сен. В этом году его страна председательствует в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. "Внешнеполитическая линия страны состоит в том, что мы не поддерживаем какую-либо страну против другой и не выбираем между ними. Даже если меня бы попытались заставить сделать такой выбор, я его бы не сделал", - пояснил политик.



Предостережение из Пекина



На двухдневном саммите прошло множество двусторонних и многосторонних встреч лидеров государств Юго-Восточной Азии. Изначально мероприятие планировали на конец марта, однако провести его не удалось из-за сложности состыковать графики поездок участников.



В АСЕАН входят десять государств: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины, однако не смогли приехать военный представитель Мьянмы Мин Аун Хлаин и филиппинский президент Родриго Дутерте - в стране накануне прошли президентские выборы, в результате которых к власти пришел сын и полный тезка Фердинанд Маркос-младший. Сам Дутерте уйдет 30 июня. А его дочь Сара станет вице-президентом.



При Маркосе-старшем Филиппины, которые до этого считались верным союзником Вашингтона, установили дипломатические отношения с Китаем. Незадолго до победы на выборах Маркос-младший сказал, что "люди в китайском посольстве его друзья". Так что не исключено, что отношения Пекина и Манилы будут более стабильными при его администрации.



Такой же позиции придерживаются и другие страны. Несмотря на территориальные споры в Южно-Китайском море, они всегда подчеркивают тесные связи с Пекином - их крупнейшим торговым партнером. Так, генеральный секретарь АСЕАН Лим Джок Хой заявил, что отношения организации с Китаем "превратились в многогранное стратегическое партнерство и продемонстрировали огромный прогресс на всех фронтах".



Накануне встречи в Вашингтоне Пекин предостерег азиатских партнеров. Так, министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что в своей политике США не учитывают потребности государств Восточной Азии, именно поэтому членам АСЕАН следует "действовать самостоятельно". По словам дипломата, американская стратегия в Индо-Тихоокеанском регионе не служит ни общим, ни долгосрочным интересам стран Восточной Азии.



Гигантский нейтралитет: Китай не хочет ссориться ни с Западом, ни с РФ

Чью сторону занимает Пекин в украинском кризисе



Ван И также отметил, что опасность для региона представляет союз Five Eyes (США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия), "Четырехсторонний диалог по безопасности" (QUAD), в состав которого входят Австралия, Индия, США и Япония, а также военный альянс AUKUS, в котором состоят Австралия, Великобритания и США. В Пекине уверены, что эти объединения созданы для того, чтобы провоцировать в регионе гонку вооружений.



Не поддаются давлению



В Белом доме не скрывают, что хотели бы не только добиться поддержки в сдерживании Китая, но и вовлечь государства АСЕАН в санкционную войну против Москвы. Об этом, в частности, заявил координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Курт Кэмпбелл. По его словам, США рассчитывают повлиять на позицию АСЕАН по России и Украине. "Мы признаем, что есть разница в точках зрения. Это отчасти обусловлено тем, что некоторые из этих стран традиционно поддерживают отношения с Москвой. Думаю, что жители Юго-Восточной Азии пытаются действовать осторожно", - сообщил он. Кэмпбелл отметил, что некоторые консультации с представителями организации могут быть "прямыми, вежливыми, но, вероятно, порой отчасти неудобными".



В этом году Вашингтон активно давил на Индонезию, в которой пройдет саммит "большой двадцатки". США пытались убедить Джакарту не допустить участия президента РФ Владимира Путина в этом форуме. Джозеф Байден не раз заявлял, что выступает за исключение России из G20. Против этого выступают многие страны.



Не поддерживают это и в Индонезии. "Джакарта не должна подчиняться требованию Запада, как суверенное государство Индонезия должна самостоятельно определять шаги без давления со стороны", - отреагировали в одном из ведущих научных центров страны - внешнеполитическом сообществе Индонезии Тристано. По мнению экспертов, страна "не должна становиться марионеткой Запада". "Индонезия не должна допустить исключения России, являющейся важной частью мировой экономики, одним из крупнейших экспортеров нефти, природного газа. Сотрудничество с ней необходимо для восстановления мировой экономики после пандемии", - говорится в публикации.



Довлеет Восток: для чего Лавров полетел в Китай и Индию

И насколько успешной обещает стать торговля в юанях и рупиях



В российском посольстве в Индонезии сообщили, что не видят признаков того, что Джакарта может поддаться давлению Запада. В посольстве отмечают, что президент России планирует приехать на саммит, который пройдет осенью.



Другие страны АСЕАН пока также не поддаются давлению. Из десяти государств санкции в отношении Москвы ввел только Сингапур. Так, ограничительные меры коснулись банков ВТБ, Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ и банка "Россия", помимо этого запретили поставки товаров военного назначения и товаров из категорий "Компьютеры", "Электроника", "Телекоммуникации и информационная безопасность".



Неновая стратегия США



АСЕАН - одна из успешных интеграционных площадок в АТР, Вашингтону сотрудничество с ней необходимо для поддержания безопасности в регионе, углубления экономической интеграции и для создания противовеса китайскому влиянию, отмечает в разговоре с "Известиями" научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Ксения Чудинова.



- Противостояние между Вашингтоном и Пекином создает напряженность и увеличивает риски столкновений и торговых конфликтов, однако в то же время открывает новые возможности. США пытаются создать в регионе сеть союзов, укрепляют экономические связи. Очевидно, что Вашингтон будет больше вкладывать деньги в разработки новейших ИКТ и создание цифровой инфраструктуры региона, - считает политолог.



По мнению эксперта, экономически страны АСЕАН в высокой степени зависят от Китая, а в вопросах безопасности надеются на поддержку и вмешательство США.



- Так что государства ассоциации продолжают прибегать к своей излюбленной стратегии "хеджирования рисков" и сотрудничают по различным вопросам и с Пекином, и с Вашингтоном, стараясь не выбирать между ними и искать свой собственный путь, опираясь на концепцию "центральности" АСЕАН. Жесткая позиция США в отношении Пекина, являющегося крупнейшим инвестором для стран АСЕАН, заставит их скорее дистанцироваться от Вашингтона, чем стремиться к углублению взаимодействия. Но при этом нельзя исключать, что сложившаяся ситуация позволяет странам АСЕАН получать выгоды от конкуренции между своими партнерами, - полагает Чудинова.



Уговорчики в строю: как события на Украине влияют на дипломатию в Азии

Почему Япония стала лидером антироссийского фронта в регионе



Стратегия, выбранная Вашингтоном, не представляет ничего нового для американской политики, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.



- Работа над этим шла непрерывно еще со времен администрации Барака Обамы. Лидеры стран региона неоднократно и вполне открыто давали понять, что максимально нежелательной для них является ситуация, при которой они будут вынуждены выбирать между США и Китаем, поскольку КНР доминирует в целом в их внешнеэкономических связях, но Соединенные Штаты также являются важным рынком, важнейшим партнером в сфере технологий, образования и культуры и, конечно, противовесом китайскому влиянию. Китай - это экономический локомотив всего региона. В отрыве от него никто не сможет существовать и нормально развиваться, китайская политика многим не нравится, но и к США у этих стран отношение довольно сложное, учитывая американскую тенденцию вмешиваться в их внутренние дела, учитывая порой американский протекционизм. Они стараются уходить от ситуации выбора. Причем не только в отношении Китая, но и в отношении России, - отмечает политолог в беседе с "Известиями". Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652563920





Новости Казахстана

- Спикер Сената рассказал парламентариям Центральной Азии и России о проводимых в Казахстане реформах

- Экономика Казахстана выросла на 4,4 процента

- Не допустить необоснованного роста цен на уголь поручил Алихан Смаилов

- О референдуме

- Кадровые перестановки

- Украина как глобальный фактор

- Азат Перуашев на встречах с избирателями Жетысу обсуждает конституционную реформу

- Е. Тугжанов провел заседание Межведомственной группы по противодействию наркопреступности и профилактике наркомании

- С 15 мая возобновляется курсирование межгосударственных поездов между РК и РУ

- По инициативе АФМ монополисты возместили 5,5 млрд тенге за необоснованное повышение тарифов

