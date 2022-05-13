Виктор Орбан – защитник Европы от Украины

00:37 15.05.2022

ДМИТРИЙ МИНИН



Правительство Венгрии скоро перестанет волноваться по поводу территориальной целостности Украины



Венгрия проявила стойкость в своем вето на продвигавшееся в Евросоюзе решение о запрете закупок нефти из России. Киев зачисляет премьер-министра страны Виктора Орбана едва ли ни в третьи по значению "враги Украины" после В. Путина и А. Лукашенко. Орбану также инкриминируется в вину отказ от участия в других антироссийских санкциях, от поставок оружия ВСУ. Кроме того, официальные представители киевского режима обвиняют Будапешт в вынашивании и осуществлении планов по аннексии венгеронаселенных частей Закарпатской области страны. Если на пике ажиотажной мировой солидарности с властями Украины Зеленский и его посол в Германии Мельник не церемонятся с немецкими президентом В. Штайнмайером и канцлером О. Шольцем, то от Орбана украинские пропагандисты в буквальном смысле не оставляют "мокрого места".



Между тем уверенность и легкость, с которой венгерский премьер не боится противостоять якобы абсолютно монолитной европейской позиции по эмбарго на российскую нефть, говорят о том, что на деле он делает то, в чем заинтересован весь Европейский союз. Миссия enfant terrible совершенно сознательно предоставлена ему ЕС, который хочет показать свое солидарное осуждение России в связи с СВО на Украине, но при этом еще не в состоянии отказаться от российских энергопоставок. Поэтому никаких серьезных речей о том, не стоит ли "наказать" самого Орбана, в Брюсселе не ведется и в помине. Да и Еврокомиссия отошла от намерений наложить запрет на транспортировку нефти из России в Европу без какого-либо особого вмешательства "всемогущего" Орбана.



А на Украине с каким-то оголтелым упорством продолжают клеймить венгерского премьера, как будто сложные геополитические и геоэкономические расчеты сводятся к нему одному. Он, например, внесен в базу скандального сайта "Миротворец" в качестве "пособника российских военных преступников и соучастника преступлений власти РФ против Украины и ее граждан".



Украинские телеграм-каналы пишут: "Безбашенная смелость венгерского премьер-министра Орбана в европейских институтах, такие как готовность наложить вето на нефтяное эмбарго России, как нежелание поддерживать санкции против патриарха Русской православной церкви Кирилла, – словом, все это обусловлено тайным соглашением с Москвой об участии Венгрии в разделе Украины".



Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил даже, что Владимир Путин якобы предупредил Венгрию о готовящейся войне с Украиной. Однако Будапешт смолчал, рассчитывая по ее итогам "забрать часть украинской территории". Данилов в прямом эфире пригрозил Венгрии "последствиями", с которыми она столкнется после "завершения этой войны".



Венгрия назвала все это "фейковыми новостями", а в посольстве Венгрии на Украине заявили, что возмущены заявлениями Алексея Данилова, охарактеризовав их как "лживую клевету" и потребовав от Киева объяснений.



Формально Будапешт на всех уровнях осуждает российскую операцию и требует незамедлительного прекращения огня. Он также выражает поддержку планам Украины по интеграции в ЕС и НАТО (против этого выступают совсем другие страны). Записывать его в "союзники" Москвы на том основании, что он следует своим интересам, – это сильное преувеличение, опрометчивая позиция. Не зря говорят: "Не буди лихо, пока оно тихо"! Коль скоро в убедили, что Венгрия желает "оттяпать" у вас часть территории, так, может, ей и отказываться от этого особо не надо?



Проблемы в отношениях двух стран возникли не сегодня и проистекают из наплевательского отношения киевских властей к положению многочисленных национальных меньшинств, населяющих страну, лишения их возможностей развивать свои язык и культуру.



Венгры на Украине проживают компактно в Закарпатской области. По предыдущим переписям здесь их из примерно 1 млн жителей насчитывалось более 150 тыс. человек. Официальные лица из Будапешта называют другую цифру – до 0,5 миллиона. При этом она удивительным образом совпадает с количеством венгерских паспортов, выданных в области. Их для удобства передвижения по Европе получали представители и других народов, что признают в Киеве. Однако теперь для Венгрии все они – "соотечественники за рубежом". Представить себе ситуацию, при которой обладатели этих паспортов могут попросить "материнской опеки" от исторической родины, нетрудно. Ведь могут же поляки принимать подготовительные меры по "защите" тех частей Западной Украины, которые они считают "восточными кресами".



Еще до 24 февраля венгерские активисты Закарпатья предлагали решить их проблемы посредством создания отдельного автономного Венгерского района, который включал бы нынешний Береговский и части Виноградовского, Мукачевского и Ужгородского районов. По мнению заместителя областного совета Закарпатья Йосипа Барто, подобная инициатива приблизила бы Украину к "европейским ценностям и решила проблему межнациональных отношений" в данной области.



В Киеве расценили это как еще одно проявление сепаратистских тенденций и резко отклонили. А с началом военных действий накал недовольства своим положением среди закарпатских венгров еще больше возрос.



Представители комитета по национальной безопасности парламента Венгрии еще ранее заявляли, что украинская власть не должна мобилизовывать этнических венгров в зону так называемой АТО. Депутаты предлагают эвакуировать этнических венгров с Украины, чтобы избежать призыва в армию. "Согласились, что положение тяжелое, и Венгрия должна обеспечить защиту своих соплеменников на Украине", – заявила зампредседателя комитета Бернардетт Сел. Депутат от партии националистов "Йоббик" Адам Миркоцки выразил мнение, что правительство Венгрии должно перестать волноваться о территориальной целостности Украины, потому что "Украина больше никогда не будет прежней".



Один из отцов-основателей запрещенного в России полка "Азов"* и бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук негодует в социальных сетях. "Венгрия забирает свою часть Украины! На всех сельсоветах Береговского района в Закарпатье уже висят государственные флаги Венгрии!" Об этом пишут и популярные телеграм-каналы: "Есть множество населенных пунктов, в которых над зданиями администраций в лучшем случае висят два флага – украинский и венгерский, а часто и только один венгерский. Венгрии будет несложно интегрировать Закарпатье".



Широкий размах в Закарпатской области приобрели протесты против отправки местных уроженцев на фронт, в частности в состав 101-й бригады территориальной обороны ВСУ. Подобные настроения создают определенные трудности для формулирования Орбаном своей политики по Украине, ибо Киев постоянно жалуется западным столицам на якобы подрывные действия Будапешта.



Не отличающееся симпатиями к В. Орбану американское радио "Свобода" вынужденно констатирует, что внутри страны его лозунг "Ни один венгр не окажется между русским молотом и украинской наковальней!" дает результаты. Орбан одержал четвертую подряд убедительную победу на выборах, но радио "Свобода" сулит ему тяжелые времена впереди.



И в самом деле возникает вопрос, насколько венгерский премьер-министр с учетом консолидированной западной позиции и дальше будет в состоянии проводить самостоятельную политику по украинскому вопросу? На первый взгляд, кажется, шансы его невелики. Однако Орбан вполне может провести свою линию и дальше: она, в сущности, позволяет защищать не только Венгрию, но и всю Европу от наиболее разорительных для европейцев решений, навязываемых из Вашингтона и Лондона.