В Вашингтоне готовят России новые пакости, - В.Катасонов

00:38 15.05.2022

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



В Вашингтоне готовят России новые пакости



Пытаются наложить лапу на вторую половину российских международных резервов



Самой чувствительной экономической санкцией коллективного Запада против России с момента начала санкционной войны стало замораживание примерно половины международных резервов РФ. Это резервы, номинированные в долларах США, евро, британских фунтах стерлингов, японских иенах, канадских долларах, австралийских долларах, швейцарских франках. Банк России называет округленно сумму замороженных активов – 300 млрд. долл.



Лапа коллективного Запада не дотянулась до второй половины резервов. Прежде всего, это золото. По состоянию на 1 января 2022 года его стоимость составила 131,5 млрд. долларов США, или 21,5% всех резервов. Также китайский юань 104,8 млрд. долл., или 17,1%. Наконец, в составе международных резервов есть еще некоторые позиции, по которым не было заморозки (или, по крайней мере, о такой заморозке не сообщалось): 1) чистая позиция страны в МВФ – 4,3 млрд. долл. (0,7%); 2) ценные бумаги международных организаций – 23,3 млрд. долл. (3,8%); 3) специальные права заимствования – 24,2 млрд. долл. (3,9%). Получается, заморозки избежали резервы, на которые в общей сложности пришлось 47%. Это статистика на начало года.



И вот уже два с половиной месяца Вашингтон пытается наложить лапу на вторую половину российских международных резервов. 24 марта Минфин США принял решение о распространении санкций на российское золото. Введен запрет на любые операции с золотом (на его закупку на мировом рынке для пополнения золотых резервов, на продажу из резервов). Евросоюз присоединился к золотой блокаде против России. Санкция, впрочем, как отмечают эксперты, не обещающая большого успеха Соединенным Штатам и их европейским союзникам. Заморозить уже имеющиеся золотые резервы РФ Вашингтон и Брюссель не могут, т. к. весь этот резерв физически находится на территории нашей страны. Заблокировать операции с золотом из резервов практически также сложно (об этом свидетельствует опыт Ирана).



Постепенно внимание Вашингтона переключилось на другой компонент международных резервов РФ – средства в виде СДР (специальные права заимствования). Это специфическая валюта, выпускаемая время от времени Международным валютным фондом (МВФ) и распределяемая среди всех стран-членов Фонда пропорционально их квотам в капитале Фонда. Первый выпуск СДР был сделан еще в 1969 году. Последний – 23 августа 2021 года. В прошлом году Фонд эмитировал своей валюты на сумму 456 млрд. единиц СДР, что эквивалентно 650 млрд. долл. Доля России равняется 2,71% и ей досталось 12,9 млрд. единиц СДР (в эквиваленте по курсу СДР к доллару США на тот момент более 17 млрд. долларов). С учетом ранее имевшихся на счете СДР средств общая сумма специальной валюты у России достигла на начало нынешнего года 24,2 млрд. долл.



СДР – очень специфическая валюта. Во-первых, она существует только в безналичной форме. Во-вторых, сфера ее использования очень ограниченная. С ее помощью страна-член Фонда может погашать текущую задолженность перед Фондом. Может конвертировать СДР в другие резервные валюты для некоторых специфических целей. Прежде всего, для погашения суверенного долга. Использовать СДР для обычных целей, например для покупки товаров или инвестиций нельзя. СДР находятся на специальном счете МВФ и включаются в состав международных резервов государства.



Россия никогда не прибегала к использованию средств на счете СДР для конвертаций в доллары США и другие резервные валюты, также для погашения задолженности перед Фондом (между прочим, Россия уже несколько лет выступает в качестве нетто-кредитора по отношению к МВФ). Можно сказать, что средства России на счете СДР лежат мертвым грузом.



Конечно, неплохо, что в августе 2021 года благодаря масштабной эмиссии СДР международные резервы России в одночасье увеличились более чем на 17 млрд. долл., но для нее этот "подарок" не был критически важным. В отличие, скажем, от Украины, которая ждала раздачи СДР, как манны небесной. Она 23 августа получила сумму СДР, эквивалентную 2,7 млрд. долл., что помогло Украине избежать суверенного дефолта.



Однако вернемся к санкционной войне против России. После заморозки той части российских резервов, которые было легко заморозить, Вашингтон стал обдумывать действия по блокировке российских средств, находящихся на счете СДР. В начале марта конгрессмен-республиканец Френч Хилл и сенатор-республиканец Билл Хагерти подготовили обращение к министру финансов США Джанет Йеллен, которое подписали 30 членов обеих палат конгресса. "Поддержка администрацией Байдена общих ассигнований МВФ в размере 650 миллиардов долларов, из которых более 17 миллиардов долларов были направлены России, противоречила санкциям США против Москвы еще до вторжения в Украину. Мы не можем позволить этим резервным активам помочь режиму противостоять последним санкциям, объявленным президентом, не говоря уже о том, чтобы предлагать дополнительные миллиарды за счет дополнительных ассигнований", – говорится в обращении.



Законодатели призвали американский Минфин не допускать в дальнейшем подобных ошибок. США как главный акционер МВФ должны проводить "селективное" распределение вновь эмитируемых СДР. В частности, не предоставлять дополнительные ассигнования СДР России. "Как крупнейший акционер МВФ, Соединенные Штаты несут ответственность за то, чтобы фонд не использовался не по назначению для поддержки разжигания войны Россией в Украине. Мы призываем вас принять все необходимые меры, чтобы этого не допустить", – заключили американские законодатели.



Фактически они призвали Минфин США добиваться уничтожения правил работы Фонда, существовавших на протяжении десятилетий и исходивших из принципа недискриминации государств-членов. Джанет Йеллен не может не понимать, что попытки Вашингтона лишить Россию права на получение своей доли в возможных новых выпусках СДР способны спровоцировать серьезный кризис МВФ. Однако Вашингтон делает все возможное, чтобы навредить России. В частности, пользуясь своим правом вето (доля США в капитале Фонда равняется 17,5%, а для блокировки решений достаточно 15%), можно блокировать решения о выдаче кредитов России. Правда, Россия необходимости в таких кредитах не испытывает.



Еще одна пакость, которую готовят в Вашингтоне, – проект закона, запрещающего американскому Минфину менять на доллары средства СДР России. Разработка документа началась в марте, через некоторое время в законопроект была включена Белоруссия. Документ получил название Закон о запрете обмена СДР России и Беларуси от 2022 г. (Russia and Belarus SDR Exchange Prohibition Act of 2022). 11 мая в нижней палате Конгресса США прошло голосование по данному законопроекту. Его поддержали 417 конгрессменов, лишь двое законодателей высказались против.



Срок действия запрета на обмен российских СДР на доллары США – 5 лет. Запрет может быть отменен и ранее, если "Президент доложит Конгрессу о прекращении правительствами России и Беларуси дестабилизирующей деятельности, направленной против суверенитета и территориальной принадлежности Украины". Документ обязывает главу американского Минфина убеждать другие страны в том, чтобы они "аналогичным образом отказались от конвертации" СДР России и Белоруссии в резервные валюты.



Ожидается, что в мае законопроект будет поддержан в верхней палате Конгресса США и до конца месяца подписан американским президентом.



России от принятия данного закона будет ни жарко ни холодно. Еще раз почеркну: средства на счете СДР для России являются неработающими активами. А вот Международному валютному фонду эта законодательная инициатива Вашингтона ущерб может нанести заметный. Соображения политической целесообразности все больше подрывают принципы работы этой международной финансовой организации.