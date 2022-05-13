Американский Баффало. Белый террорист расстрелял негров в супермаркете - 10 двухсотых

06:43 15.05.2022

Число погибших в результате стрельбы в супермаркете в штате Нью-Йорк достигло десяти

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Число погибших в результате стрельбы в супермаркете американского города Буффало (штат Нью-Йорк) достигло десяти. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.



Телеканал NBC со ссылками на власти пишет о том, что еще три человека были ранены.



Как сообщил комиссар городской полиции Джозеф Грамалья, подозреваемый 18-летний белый мужчина, одетый в камуфляжную форму, открыл стрельбу из автоматической винтовки сначала на автомобильной стоянке у магазина и продолжил ее в помещении. После стрельбы он был арестован. Свои действия он транслировал в прямом эфире.



По словам Грамальи, среди жертв и пострадавших 11 чернокожих и двое белых.



Специальный представитель ФБР в Буффало Стивен Бэллия заявил, что дело будет расследовано как преступление на почве расовой ненависти.



Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сменившая на этом посту Джен Псаки, заявила, что президент Джо Байден регулярно получает обновленную информацию о стрельбе и ее последствиях.



"Президент был проинформирован своим советником по национальной безопасности об ужасной стрельбе в Буффало (...). Он будет продолжать получать обновленную информацию по мере ее поступления", - сказала она.



Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Буффало погибли по меньшей мере семь человек. В полиции города заявили, что подозреваемый взят под стражу.



Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что внимательно следила за ситуацией и предложила помощь местным властям.