Национал-либерализм как новая версия конца истории, Св.Князев

07:10 15.05.2022

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 15.05.2022



Идеологические эксперименты Фрэнсиса Фукуямы и взыскание альтернативы



Один из идеологов современного радикального либерализма Фрэнсис Фукуяма публично похоронил мечтания о глобальном сообществе и заявил о необходимости внедрения новой политической модели.



Еще в 1989 году, когда Советский Союз близился к закату, работавший в Государственном департаменте США американец японского происхождения Фрэнсис Фукуяма опубликовал в журнале The National Interest статью "Конец истории?", возвестившую неизбежное установление во всем мире универсальной и безальтернативной либерально-демократической модели. Всемирная история, по Фукуяме, на этом должна была закончиться.



Три года спустя Фукуяма расширил статью до книги "Конец истории и последний человек". В ней он заявил о планетарном торжестве либеральной демократии и провозгласил, что идеологические противостояния, философия и искусство уходят в прошлое. "Последний", или постисторический, человек Фукуямы – это существо, которое ни во что не верит и ничего не признает, кроме своего комфорта. Еще одно из свойств "последнего человека" – он утратил способность испытывать благоговение. На этом социокультурная эволюция вида "человек разумный" должна была, по Фукуяме, завершиться.



Провозвестник "конца истории" оставался непререкаемым авторитетом для неолибералов-глобалистов 1990-х годов. Однако уже в начале 2000-х стало очевидно, что неолиберальные пророчества не сбываются. Началось "нелиберальное" восстановление России, стал очевиден успех китайской политэкономической модели, во все более радикальную оппозицию Западу переходил мир ислама. Кипели идеологические страсти и в Европе. Даже единомышленники-либералы стали саркастично называть Фукуяму "проштрафившейся Кассандрой".



Еще ярче кризис либерал-глобализма обрисовался на фоне последних украинских событий. Широкий союз западных демократий и неонацизма бандеровского разлива, замешанный на враждебности России и всему русскому, привел Фукуяму к знаменательному идеологическому сдвигу. Это опять же попытка навязать идею конца исторического развития, но уже в форме национал-либерализма (другое название национал-социализма 1930-х годов).



В номере Foreign Affairs за май – июнь 2022 года появилась статья Фукуямы "Своя страна. Либерализму нужна нация". Человек, заявивший некогда о наступлении "конца истории", теперь вынужден признать, что сама природа либерализма духовно неполноценна, она создает идейный вакуум, дробит человеческую общность. На украинском примере у Фукуямы появляется гибрид либерализма и национализма (нацизма). Он пишет: "Они [украинцы] дали понять, что … готовы умереть за либеральные идеалы (??? – С.К.), но лишь тогда, когда эти идеалы укоренены в стране, которую они могут назвать своей собственной".



Не будем гадать, где живущий на другом конце света американский японец обнаружил у необандеровцев готовность умереть за "либеральные идеалы". Если раньше совершавшиеся на Украине преследования и убийства журналистов, заключение в тюрьму без суда и следствия по обвинению в государственной измене, пытки заключенных, пресечение любого единомыслия могли Западом не замечаться, то теперь Запад устами Фукуямы предлагает моральную реабилитацию украинского постмайданного устройства.



Мол, цели либерализма "полностью совместимы с миром, поделенным на национальные государства", и "искать противоречие между либеральным универсализмом и потребностью в национальных государствах не стоит".



Фрэнсис Фукуяма



Фрэнсис Фукуяма



"Певец "конца истории" Фукуяма снова переобулся и на смену потерпевшим исторический крах глобализму и неолиберализму предлагает внедрять идеологию национал-либерализма. Читай: современного издания фашизма, где под прикрытием старых мантр про либерализм обосновывается необходимость системного национализма и сильного государства. А как же неолиберальный глобализм, которым они кормили весь остальной мир последние 30 лет? А все, нет его больше. Издох в исторической канаве. Теперь приходится выдумывать такие идеологические конструкты, как национал-либерализм", – комментирует модернизированную концепцию Фукуямы блогер Борис Рожин.



Что ж, нацизм и либерализм не так далеки друг от друга, как кому-то могло казаться. Сегодня это подтверждается происходящим на Украине и всеобщим "украинским мороком", охватившим западное сообщество. И спасти человечество от новой версии "конца истории" может только культурно-историческая альтернатива, шанс сформировать которую, кажется, получила в 2022 году Россия.