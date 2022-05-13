"Эфес – 2022". Казахстан проводит совместные военные учения с Турцией

07:14 15.05.2022

Алена Субботина. Казахстанские военнослужащие участвуют в военном учении "Эфес – 2022" в Турции, сообщает пресс-служба минобороны РК.



"В турецком Измире на межвидовом полигоне "Доганбей" проходит многонациональное боевое учение "Эфес – 2022", в котором задействованы воины Вооруженных сил Казахстана. Учение нацелено на повышение уровня воинского мастерства и боевых навыков, а также совершенствование боевой подготовки подразделений сил специальных операций. Кроме того, участие в маневрах позволяет получить опыт организации взаимодействия в составе межвидовой группировки войск", - говорится в сообщении.



Первый этап проходит в форме командно-штабного учения с применением компьютерной техники и электронно-вычислительных систем. Второй планируется провести в форме практических действий с боевой стрельбой в объединенных подразделениях.



В ходе активной фазы, которая состоится с 28 мая по 9 июня текущего года, военнослужащие отработают навыки, необходимые при проведении совместных сухопутных и морских операций, высадке десанта.



В этом году в учении "Эфес – 2022" участвуют военнослужащие порядка 40 стран.