В кыргызском Токмаке предпогромный напряг. Создан "штаб дружин"

07:16 15.05.2022

14 мая 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

В Токмаке создали штаб дружин. Жители опасаются провокаций



В Токмаке создан штаб народной дружины. Информация о создании штаба ДНД появилась в социальной сети Instagram.



Уточняется, что режим чрезвычайной ситуации в городе не вводился. При этом граждан просят не поддаваться на провокации.



В ГУВД Чуйской области сообщили, что после раскрытия резонансного преступления девятилетней давности недобросовестные граждане стали распространять аудиосообщения по мессенджеру WhatsApp. Аудиосообщения направлены на разжигание межрегиональной (межнациональной) вражды.



"Просим граждан воздержаться от провокационных сообщений. По уголовному делу девятилетней давности сотрудниками милиции проводятся все необходимые следственные и оперативные мероприятия в рамках закона. Напоминаем об уголовной ответственности за разжигание межрегиональной (межнациональной) вражды", - отметили в ведомстве.



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11 мая 2022, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН

В Чуйской области раскрыли двойное убийство, совершенное девять лет назад



В Чуйской области раскрыто двойное убийство, совершенное девять лет назад. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУВД.



"В октябре 2013 года в органы внутренних дел города Токмака обратились двое граждан о содействии в поиске их родственников - 24-летнего Н.Кунбасова и 25-летнего Т.И.Ишенова, которые 22 октября того же года вышли из дома и не вернулись", - говорится в сообщении.



Розыск без вести пропавших не увенчался успехом. Спустя девять лет, 3 мая в дежурную часть ОВД Иссык-Атинского района поступило сообщение об обнаружении человеческих останков в поле, расположенном в Ак-Кудукском айыл окмоту.



"Родственники без вести пропавших Кунбасова и Ишенова опознали их по сохранившейся одежде. По подозрению в совершении преступления были задержаны 36-летний Х.Ш. и 57-летний Х.Ж. Оба водворены в ИВС ОВД Иссык-Атинского района.



"По предварительной версии следствия, преступление совершено на почве ссоры и драки между убитыми и сыновьями подозреваемых. Погибшим были нанесены многочисленные удары камнями. Чтобы скрыть убийство, подозреваемые вывезли трупы и закопали их на территории Иссык-Атинского района", - уточнили в ГУВД.



Отмечается, что в 2014 году подозреваемые попадали в поле зрения следствия и были допрошены. Но тогда им удалось запутать следствие, дав ложные показания.



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Примечание ЦентрАзии - Потерпевшие (погибшие) - кыргызы, обвиняемые в преступлении - дунгане.