Украинцы в роли "кроликов", - Валерий Мацевич

07:41 15.05.2022 Украинцы в роли "кроликов"

Минобороны России раскрыло новые данные о биолабораториях США

Валерий Мацевич

13.05.2022



С очередным заявлением о преступной деятельности Запада на Украине выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. По его словам, обнаружено еще десять беспилотных летательных аппаратов, оснащенных 30-литровыми емкостями и оборудованием для распыления рецептур биологического оружия вдобавок к тем трем БПЛА, найденным еще в марте. Кириллов подчеркнул, что были выявлены факты работы с возбудителями, которые являются потенциальными агентами биологического оружия.



Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya заявил о том, что деятельность биологических лабораторий США на Украине должна быть расследована. В этих лабораториях найдены опасные патогены, в том числе "возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллеза".



В марте Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Уже тогда Лавров допустил, что у США были намерения сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий.



Как сказал вчера генерал Кириллов, во время Спецоперации российских войск удалось получить дополнительную информацию о биоинцидентах на Украине. Полученные материалы свидетельствуют о преднамеренном использовании в 2020 г. , в частности, возбудителя туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью для заражения населения Славяносербского района ЛНР. Листовки, выполненные в виде фальшивых денежных купюр, были инфицированы возбудителем туберкулеза и распространены среди несовершеннолетних. "Организаторы этого преступления учли особенности поведения детей, которые имеют привычку все тянуть в рот и брать продукты питания немытыми руками", - уточнил Кириллов. Он отметил, что результаты бактериологических исследований подтвердили устойчивость выделенных бактерий к противотуберкулезным препаратам первого и второго ряда. Вызванное ими заболевание гораздо сложнее поддавалось бы лечению, а стоимость такого лечения была бы намного выше.



Луганская республиканская санитарно-эпидемиологическая станция пришла к выводу об искусственном заражении купюр, так как чрезвычайно опасные штаммы были обнаружены "в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулезного процесса". Кириллов при этом напомнил, что уже сообщал об испытаниях потенциально опасных биологических препаратов на одной из наименее защищенных категорий людей - пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 Харькова. США всячески пытались скрыть свое участие в этих экспериментах.



Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине. Китай тоже. Вашингтон делает вид, что эти и подобные заявления его не касаются. Но отвечать все равно придется, так как вскрываются все новые факты преступной деятельности Пентагона. Так, США в рамках военно-биологической программы на Украине использовали Мариуполь в качестве регионального центра по работе с возбудителем холеры. "Специалистами Министерства обороны России проведена работа непосредственно в двух биолабораториях Мариуполя", - сообщил генерал Кириллов.



Для сокрытия принадлежности к США эксперты, проводившие биологические исследования, прибывали через территории третьих стран.



Но удалось получить свидетельства экстренного уничтожения документов, подтверждающих работу с американским военным ведомством.



В материалах были обнаружены свидетельства об использовании Мариуполя в качестве регионального центра для сбора и паспортизации возбудителя холеры. Не в подвалах ли "Азовстали" находятся те страшные секретные сведения, которые так яростно защищают укронацисты?



Отобранные штаммы передавались в центр общественного здоровья в Киеве и должны были быть отправлены в США. По словам Кириллова, американцы изучали на Украине возможности формирования управляемых эпидемий. Такая деятельность проводилась с 2014 г., что подтверждается актами передачи штаммов. Но еще в 2005 г. Барак Обама заключил партнерское соглашение с Украиной о начале реализации военно-биологических программ на территории страны. Хиллари Клинтон (тогда госсекретарь) инициировала принятие стратегии США по противодействию биологическим угрозам и способствовала легализации исследований двойного назначения, а Джо Байден (тогда вице-президент) координировал деятельность исполнителей военно-биологической программы и был вовлечен в финансовые махинации на Украине.



Наряду с американскими фармкомпаниями и подрядчиками Пентагона, в военно-биологическую деятельность вовлечены украинские госструктуры, основными задачами которых является сокрытие незаконной деятельности, проведение полевых и клинических испытаний и предоставление необходимого биоматериала, заявил Кириллов. Минобороны США, в значительной степени, расширило исследовательский потенциал не только в области создания биологического оружия, но и получения сведений об антибиотико-резистентности, а также наличия у населения конкретных регионов антител к тем или иным заболеваниям. При этом использовались мощности транснациональных компаний и практически неподконтрольный международному сообществу полигон для проведения опытов (украинский).



Эксперименты на украинцах ведут не только США. В ряду последователей нацистского "доктора Менгеле", проводившего эксперименты на узниках концлагерей, ожидаемо оказалась Германия. "Руководством Германии было принято решение о начале реализации с 2013 года независимой от Вашингтона национальной программы по биобезопасности… Новые документы раскрывают, что только в период с 2016 по 2019 год военными эпидемиологами из института микробиологии бундесвера было вывезено три с половиной тысячи проб сыворотки крови граждан, проживающих в 25 областях Украины", - сообщил Игорь Кириллов. Он также заявил, что военную направленность исследований на территории страны подтверждает участие в них военных эпидемиологов бундесвера. Это ставит вопрос о целях, которые преследуют вооруженные силы ФРГ, собирая биоматериалы граждан Украины.



По словам Кириллова, с немецкой стороны в программе участвуют Институт микробиологии Вооруженных сил ФРГ, Институт Роберта Коха, Институт Леффлера и Институт тропической медицины имени Б. Нохта. Более того, руководство Германии реализовало с 2013 г. независимую от Вашингтона национальную программу по биобезопасности, в рамках которой задействованы 12 стран, в том числе Украина.



Документы, найденные в поспешно эвакуированных военных лабораториях на Украине, свидетельствуют также и о вовлечении в эту деятельность Польши. "Подтвержден факт участия польского института ветеринарной медицины в исследованиях, направленных на оценку эпидемиологических угроз и распространения вируса бешенства на территории Украины, - уточнил он. - Характерно, что указанные исследования проводились совместно с американским институтом "Бэттел" - одним из ключевых подрядчиков Пентагона". Документально подтвержден и факт финансирование Польшей Львовского медицинского университета, в состав которого входит участник военно-биологических проектов США - институт эпидемиологии и гигиены. "Указанная организация с 2002 года реализует программу переподготовки специалистов, имеющих опыт работы с материалами и технологиями двойного назначения", - заявил Кириллов. Таким образом, очевидно, что Украина - это полигон Запада для испытаний биооружия.



В полномасштабную военно-биологическую деятельность были вовлечены 30 украинских лабораторий, расположенных в 14 населенных пунктах страны. А рассылка патогенных биоматериалов с Украины в Европу может привести к ситуации, сопоставимой с пандемией ковида. Как отмечал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, вскрылись проблемы, о которых Россия говорила давно, но масштаб этих проблем оказался таков, что с ними просто нельзя мириться. "Военно-биологические программы США, которые осуществлялись на территории Украины, - это предмет глубокой озабоченности с точки зрения нарушения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и перспектив создания, если бы не произошло действий, которые положили этому конец, компонентов биологического оружия, - сказал замминистра. - Мы видим, насколько деструктивную роль США и киевский режим играли и играют в этой сфере". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подтвердил, что биологический проект UP-2 разрабатывался и утверждался именно в Пентагоне. Основной целью данного проекта было проведение молекулярного анализа особо опасных инфекций, эндемичных для Украины.



Полигоны, подобные украинским, США создали еще в 25 странах мира. Часть из них располагается в Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане. Там военные ученые из США под дипломатическим прикрытием работают над новыми вирусами, бактериями и токсинами.



Россия вынуждена принимать дополнительные меры защиты от угроз из-за работы на территории соседних стран биолабораторий, большинство из которых финансируются Пентагоном. "Вызывает серьезные вопросы военно-биологическая деятельность Пентагона в различных регионах мира, в том числе в непосредственной близости от российских границ", - заявили по этому поводу в МИД РФ. Но США действуют в полном соответствии с пословицей о том, что когда вора ловят на горячем, тот, убегает и кричит "Держи вора", указывая на непричастного к разбойному нападению человека. Представители Вашингтона на разных международных площадках, включая ООН, заявляют о подготовке ВС РФ якобы химнападения на население Украины. Нечто похожее уже было в Сирии, когда с помощью т.н. общественной организации "Белые каски" спецслужбы США имитировали применение правительственными войсками отравляющих веществ против мирных граждан. Естественно, под эгидой России. Ложь была разоблачена с трудом. Но, как говорится, осадок остался.



В настоящее время Минобороны РФ получило сведения о подготовке провокаций с целью обвинения Вооруженных сил РФ в применении оружия массового поражения с последующим проведением расследования по "сирийскому сценарию". Высокая вероятность подобных провокаций подтверждается запросами киевской администрации на поставку средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания.



Ранее Пентагон заявлял, что поставки средств химической, биологической и радиационной защиты на Украину входят в новый пакет американской военной помощи на 800 млн долл. "Украинцы попросили об этом… Основано ли это на конкретной, заслуживающей доверия угрозе применения в определенном квартале, районе? Нет. Но это, безусловно, исходит из долгосрочного понимания, которое у нас есть, о наличии у русских потенциала для использования такого рода вооружений", - сказал журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. И с какого бы это, пардон, "бодуна" украинцы стали просить у "добрых людей" из Вашингтона те же, скажем, противогазы? Были, значит, для того основания. Вызывают обеспокоенность факты поставки на Украину антидотов фосфорорганических отравляющих веществ. Только в 2022 г. по запросу Минздрава Украины из США было доставлено более 220 тыс. ампул с атропином, а также препаратов для специальной обработки и дезинфекции, сообщил Игорь Кириллов. Эти данные хотя и косвенно, но свидетельствуют о том, что ВСУ готовились к применению химоружия, а может, и биологического.



Пресечь расширение военно-биологического присутствия США на Украине и остановить преступные эксперименты над мирным населением позволила только Специальная военная операция России. Тем не менее очевидно, что история с американскими биолабораториями на Украине скоро не закончится. Источник - stoletie.ru

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