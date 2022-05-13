В иранском Хузестане массовые беспорядки из-за повышения цен - есть погибший

07:50 15.05.2022

В Иране во время протестов, вспыхнувших из-за роста цен на продовольствие, убит один человек. Об этом сообщает The New Arab.



По данным издания, которое ссылается на местного депутата Ахмада Аваи, человека убили во время митингов в Дезфуле, нефтедобывающем городе в юго-западной провинции Хузестан.



Протесты начались на прошлой неделе после того, как власти сократили субсидии на импортную пшеницу, что вызвало рост цен на продукты из муки на 300%. Кроме того, заметно поднялись цены на растительное масло и молочные продукты.



Судя по видеороликам, размещенным в соцсетях, митинги затронули города Рашт, Фарсан и Нейшабур.



Ранее госСМИ Ирана сообщали, что органы правопорядка в Дезфуле разогнали около 300 участников протестов, 15 митингующих были арестованы.