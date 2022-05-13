Бесплатный спорт в Казахстане оказался недоступным

12:44 15.05.2022

Наталья ВОЛКОВА



Занятия с профессиональными инструкторами, как было заявлено ранее Комитетом по делам спорта, могут посещать все совершеннолетние граждане Казахстана. Речь шла о пяти секциях: скандинавская ходьба, бег, каратэ, настольный теннис и фитнес. Воспользоваться своим правом попытался и корреспондент Экспресс К, но уже несколько недель ждет обещанного приглашения.



Напомним, что бесплатные тренировки с тренером стали возможны в рамках программы "Доступный спорт" и проводятся несколько раз в неделю. Программа работает в семи городах республики: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Семей, Актау, Петропавловск и Талдыкоган.



Было решено записаться сразу на два вида спорта: настольный теннис и фитнес. В контакт-центре оператор записала данные и предпочтения по локации, где удобнее всего заниматься. Затем уточнила, что как только подойдет очередь, придет SMS.



Ни номер очереди, ни количество мест на каждую секцию, ни продолжительность их посещения в контактном центре сообщить не смогли.



В управлении физической культуры и спорта СКО сказали, что наша проверка выявила недочеты в системе, которые нужно решать. Только больше никакой конкретики не появилось.



Громко заявленный доступный бесплатный спорт на деле показывает себя в обратном качестве.



Ранее Экспресс К писал о том, что казахстанцы могут бесплатно заниматься фитнесом с тренером в спортивных залах.



А похудевший на 40 кг казахстанец рассказал о вреде спорта.