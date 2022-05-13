Талибы опять атаковали таджикскую границу

13:48 15.05.2022

На афганско-таджикском участке границы в субботу вечером в течение четырех часов происходили вооруженные столкновения между таджикскими пограничниками и силами движения "Талибан" (Запрещенная в России террористическая организация, - "МК").



Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на афганский информационный канал Afghanistan International.



Перестрелка велась на общей границе в районе Шерхан-Бандар, сообщил канал, который узнал об этом от местных источников.



"Согласно этим источникам, столкновения произошли после словесной напряженности между силами талибов и таджикскими пограничниками, и талибы открыли огонь первыми", - цитирует агентство сообщение информканала.



Также отмечается, что ни в Кабуле, ни в Душанбе не прокомментировали инцидент.



Предыдущий раз подтвержденный факт обстрела погранвойск Таджикистана с территории Афганистана произошел 8 мая.



В прошлую субботу ряд афганских СМИ сообщили, что неизвестные боевики выпустили семь ракет из автомобиля Toyota в уезде Хваджа-Гхар провинции Тахар, приграничной с Таджикистаном, по территории соседнего государства и сразу скрылись.



Лина Панченко