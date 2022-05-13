В городе Текели в Казахстане сошел грязевой оползень (видео)

18:08 15.05.2022

В городе Текели в Казахстане сошел грязевой оползень - погиб ребенок, другая семья в последний момент смогла избежать гибели



В городе Текели в Алма-Атинской области Казахстана сошел грязевой поток - как сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона, под грязевой массой погибла пятилетняя девочка, ее тело нашли спасатели.



Жителей нескольких пострадавших домов эвакуировали, на месте продолжают работать экстренные службы.



