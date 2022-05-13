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|В городе Текели в Казахстане сошел грязевой оползень (видео)
18:08 15.05.2022
В городе Текели в Казахстане сошел грязевой оползень - погиб ребенок, другая семья в последний момент смогла избежать гибели
В городе Текели в Алма-Атинской области Казахстана сошел грязевой поток - как сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона, под грязевой массой погибла пятилетняя девочка, ее тело нашли спасатели.
Жителей нескольких пострадавших домов эвакуировали, на месте продолжают работать экстренные службы.
В Казахстане сошел грязевой поток
Диана Ульянова
В результате погиб пятилетний ребенок
15 мая в Казахстане в городе Текели в Алма-Атинской области сошел грязевой поток. В результате происшествия погиб пятилетний ребенок, сообщает ТАСС.
"15 мая в 12:00 (09:00 мск) поступило сообщение о том, что по улице Кунаева в районе домов 350 и 348 в результате переувлажнения почвы произошел сход грязевой массы на жилые дома. В 18:15 (15:15 мск) служебной собакой ДЧС Алматинской области под завалами дома обнаружено тело девочки 2016 года рождения", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работают спасатели. Жителей пострадавших домов эвакуировали в безопасное место.