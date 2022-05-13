ГП "Кыргыз туризм" ликвидировано, создан Национальный совет по развитию туризма

19:54 15.05.2022

14 мая 2022, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



Государственное предприятие "Кыргыз туризм" при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики ликвидировано. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров.



По данным пресс-службы правительства, утверждено положение о Национальном совете по развитию туризма в Кыргызской Республике. Решение также подписал Акылбек Жапаров. Оно принято в целях реализации Указа президента "О поддержке развития туризма в Кыргызской Республике" от 17 декабря 2021 года № 566.



Национальный совет по развитию туризма в КР является консультативно-совещательным органом при кабинете министров. Председателем совета по развитию туризма является председатель кабмина - руководитель администрации президента, а его состав утверждается главой государства.



Совет по развитию туризма займется выработкой предложений по вопросам развития туризма, а также рекомендаций по координации деятельности государственных органов, направленных на активизацию развития туристической индустрии страны. Решения Национального совета по развитию туризма носят рекомендательный характер.