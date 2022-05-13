Посылка или бандероль? В машине с логотипом "Кыргыз почтасы" перевозили лошадь

21:22 15.05.2022

Анастасия МОКРЕНКО



В Бишкеке в машине с символикой "Кыргыз почтасы" перевозили лошадь. Фото 24.kg прислал читатель.



"Автомобиль стоял на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Армавирской (Курманалиева). В кузове буса лошадь! Интересно, по каким тарифам ее везут? Что это - посылка, бандероль, письмо? Если нет, то почему машина ездила с логотипом государственного предприятия. Мы являемся членом Всемирного почтового союза. Стыдно! Или опять недоразумение?" - спрашивает бишкекчанин.



"Возможно, машину списали, но почему логотип не был удален? Машина с частным госномером", - отметил он.